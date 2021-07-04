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Чоловік помер після вакцинації Pfizer у Вінниці: попередня причина - серцева недостатність

Чоловік помер після вакцинації Pfizer у Вінниці: попередня причина - серцева недостатність

Причиною смерті чоловіка після вакцинації проти COVID-19 стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

"2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для розслідування цієї події і встановлення причин вживаються всі необхідні заходи.

Читайте також: Міністерство охорони здоров'я повідомило про смерть чоловіка у Вінницькій області після щеплення вакциною Pfizer

Зараз цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області.

За даними електронної амбулаторної картки пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.

Чоловік помер після вакцинації Pfizer у Вінниці: попередня причина - серцева недостатність 01

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у Вінницькій області в п'ятницю ввечері помер 47-річний чоловік, якому цього дня зробили щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Читайте також: Pfizer з'явиться в центрах масової вакцинації в кінці липня, - головний санлікар Кузін
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Топ коментарі
+10
Главная побочка пфайзера? - из за непривытых казлов, новые смерти.
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04.07.2021 02:20
+9
врешь... - все взрослые в моей семье привиты.
ты тупо врешь...
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04.07.2021 02:07
+8
Вспомнился американский сериал "Секретные материала" 15-летней давности и там был эпизод-серия.. Появился в каком-то штате страшный вирус, люби сильно болеют, алхимики сразу изготовили вакцину и провели почти поголовную вакцинацию..Приехали спецагенты и выяснили - что вирус обычная болезнь, а люди массово умирают как раз от вакцин !!! ..дежавю
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04.07.2021 01:04
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Запросто могло бути, що та людина з хворим серцем після щеплення сильно розхвилювалася від антиваксерських страшилок і її хворе серце цього не витримало. Бо надмірне хвилювання для сердечників то капець.
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04.07.2021 09:37 Відповісти
багато лікарів путають геморой з гейморітом
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04.07.2021 09:49 Відповісти
А рыжий воробей часом не пролетал за окном в момент его смерти?
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04.07.2021 10:23 Відповісти
Это не простой мужчина, если его Файзером привили - всех «простых» в Украине другой бадягой прививают.
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04.07.2021 10:27 Відповісти
С чего вдруг такой вывод? В Украине Файзером привито даже больше, чем КовиШилдом.
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04.07.2021 12:12 Відповісти
А с того, что попробуй найди этот Файзер если ты не медик и не мент.
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04.07.2021 12:39 Відповісти
Та запросто:

https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav

На следующей неделе, к примеру, СтарМедиа в Киеве вакцинируется. Прямо у себя в офисе. Еще и носом крутят.
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04.07.2021 12:43 Відповісти
По состоянию на последний понедельник в Харькове это не доступно.
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04.07.2021 12:56 Відповісти
Отдельно повеселила информация из статьи о том, что развившаяся за 3,5 часа острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца есть, а признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Пациент после привики марафон бежал?
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04.07.2021 12:54 Відповісти
Мог просто переволноваться. В интернете антиваксеры такую жуть о вакцинах несут... Практически о всех вакцинах, кроме Спутника.
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04.07.2021 13:03 Відповісти
Что бы за 3.5 часа от ИБС дать дуба от волнения лежа на диване нужно еще до прививки иметь такую тяжелую ее форму, что не знать о ней просто невозможно. Обсуждать руский шмурдяк и даже писать его название не интересно. А вот возможная побочка от Файзера и что с ней делать при ее возникновении очень даже интересует.
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04.07.2021 13:33 Відповісти
Среди противопоказаний Комиранти ИБС нет.
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04.07.2021 14:02 Відповісти
ниочем.
скольких после прививки машина сбила?
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04.07.2021 18:49 Відповісти
О привет всем) Меня разблокировали) Была в бане почти неделю за антивакцинаторские посты. Так что осторожно тут. Big Brother is watching!
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08.10.2021 12:18 Відповісти
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