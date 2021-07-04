Чоловік помер після вакцинації Pfizer у Вінниці: попередня причина - серцева недостатність
Причиною смерті чоловіка після вакцинації проти COVID-19 стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.
"2 липня у Вінниці зареєстровано несприятливу подію після вакцинації. Повідомлено про смерть 47-річного вінничанина. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для розслідування цієї події і встановлення причин вживаються всі необхідні заходи.
Зараз цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області.
За даними електронної амбулаторної картки пацієнта, хронічні захворювання у померлого не зареєстровані.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що у Вінницькій області в п'ятницю ввечері помер 47-річний чоловік, якому цього дня зробили щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
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https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
На следующей неделе, к примеру, СтарМедиа в Киеве вакцинируется. Прямо у себя в офисе. Еще и носом крутят.
Пациент после привики марафон бежал?
скольких после прививки машина сбила?