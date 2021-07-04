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Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность

Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность

Причиной смерти мужчины после вакцинации от COVID-19 стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав сообщил о смерти мужчины в Винницкой области после прививки вакциной Pfizer

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

Мужчина умер после вакцинации Pfizer в Виннице: предварительная причина - сердечная недостаточность 01

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Винницкой области в пятницу вечером умер 47-летний мужчина, которому в этот день сделали прививку от COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Также читайте: Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля, - главный санврач Кузин

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Топ комментарии
+10
Главная побочка пфайзера? - из за непривытых казлов, новые смерти.
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04.07.2021 02:20
+9
врешь... - все взрослые в моей семье привиты.
ты тупо врешь...
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04.07.2021 02:07
+8
Вспомнился американский сериал "Секретные материала" 15-летней давности и там был эпизод-серия.. Появился в каком-то штате страшный вирус, люби сильно болеют, алхимики сразу изготовили вакцину и провели почти поголовную вакцинацию..Приехали спецагенты и выяснили - что вирус обычная болезнь, а люди массово умирают как раз от вакцин !!! ..дежавю
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04.07.2021 01:04
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Запросто могло бути, що та людина з хворим серцем після щеплення сильно розхвилювалася від антиваксерських страшилок і її хворе серце цього не витримало. Бо надмірне хвилювання для сердечників то капець.
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04.07.2021 09:37 Ответить
багато лікарів путають геморой з гейморітом
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04.07.2021 09:49 Ответить
А рыжий воробей часом не пролетал за окном в момент его смерти?
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04.07.2021 10:23 Ответить
Это не простой мужчина, если его Файзером привили - всех «простых» в Украине другой бадягой прививают.
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04.07.2021 10:27 Ответить
С чего вдруг такой вывод? В Украине Файзером привито даже больше, чем КовиШилдом.
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04.07.2021 12:12 Ответить
А с того, что попробуй найди этот Файзер если ты не медик и не мент.
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04.07.2021 12:39 Ответить
Та запросто:

https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav

На следующей неделе, к примеру, СтарМедиа в Киеве вакцинируется. Прямо у себя в офисе. Еще и носом крутят.
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04.07.2021 12:43 Ответить
По состоянию на последний понедельник в Харькове это не доступно.
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04.07.2021 12:56 Ответить
Отдельно повеселила информация из статьи о том, что развившаяся за 3,5 часа острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца есть, а признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Пациент после привики марафон бежал?
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04.07.2021 12:54 Ответить
Мог просто переволноваться. В интернете антиваксеры такую жуть о вакцинах несут... Практически о всех вакцинах, кроме Спутника.
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04.07.2021 13:03 Ответить
Что бы за 3.5 часа от ИБС дать дуба от волнения лежа на диване нужно еще до прививки иметь такую тяжелую ее форму, что не знать о ней просто невозможно. Обсуждать руский шмурдяк и даже писать его название не интересно. А вот возможная побочка от Файзера и что с ней делать при ее возникновении очень даже интересует.
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04.07.2021 13:33 Ответить
Среди противопоказаний Комиранти ИБС нет.
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04.07.2021 14:02 Ответить
ниочем.
скольких после прививки машина сбила?
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04.07.2021 18:49 Ответить
О привет всем) Меня разблокировали) Была в бане почти неделю за антивакцинаторские посты. Так что осторожно тут. Big Brother is watching!
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08.10.2021 12:18 Ответить
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