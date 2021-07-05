Государство должно предоставить промышленным предприятиям максимальную финансовую поддержку для декарбонизации, - эксперт

Государство должно финансово поддержать экомодернизацию промышленности, в частности, возвращая им средства, собранные от эконалогов, на проведение переоборудования предприятий.

Об этом заявил председатель правления ОО "Украинская ассоциация энергосервисных компаний" Алексей Корчмит на пресс-конференции, посвященной "зеленому" курсу Украины.

"Мы уже четыре года пытаемся сказать: уважаемые, если мы собираем налоги с традиционной энергетики за СО2 - мы должны сделать так, как это делается в ведущих странах, - отдать этот налог потом этим предприятиям для внедрение проектов по энергоэффективности и декарбонизации, чтобы они снижали эти выбросы и соответственно уменьшали это бремя", - рассказал Корчмит.

Однако на сегодня средства от эконалогов растворяются в общем бюджете, а промышленным предприятиям власти предлагают проводить экомодернизацию за собственные средства, которых у них нет, подчеркнул эксперт.

"Мы продолжаем отдавать эти деньги в общий фонд бюджета, ни копейки предприятиям не предоставлять. А предприятиям говорить: уважаемые, в ближайшие 10 лет нужно найти 600 миллиардов и внедрить проект. У нас нет дешевого правительственного ресурса, у нас негде их взять", - пояснил Корчмит.

Ранее народный депутат Дмитрий Соломчук заявил: экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации.

В то же время координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.