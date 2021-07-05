Держава повинна надати промисловим підприємствам максимальну фінансову підтримку для декарбонізації, - експерт

Держава має фінансово підтримати екомодернізацію промисловості, зокрема, повертаючи їм кошти, зібрані від екоподатків, на проведення переобладнання підприємств.

Про це заявив голова правління ГО "Українська асоціація Енергосервісних компаній" Олексій Корчміт на пресконференції, присвяченій "зеленому" курсу України.

"Ми вже чотири роки намагаємося сказати: шановні, якщо ми збираємо податки з традиційної енергетики за СО 2 - ми маємо зробити так, як це робиться у провідних країнах, - віддати цей податок потім цим підприємствам для впровадження проєктів з енергоефективності та декарбонізації, щоб вони знижували ці викиди і відповідно зменшували цей тягар", - розповів Корчміт.

Проте на сьогодні кошти від екоподатків розчиняються в загальному бюджеті, а промисловим підприємствам влада пропонує проводити екомодернізацію за власні кошти, яких у них немає, підкреслив експерт.

"Ми продовжуємо віддавати ці гроші до загального фонду бюджету, жодної копійки підприємствам не надавати. А підприємствам казати: шановні, в найближчі 10 років потрібно знайти до 600 мільярдів і впровадити проєкт. У нас немає дешевого урядового ресурсу, у нас немає де їх взяти", - пояснив Корчміт.

Раніше народний депутат Дмитро Соломчук заявив: екологічні законопроєкти потрібно готувати разом з бізнесом з врахуванням стану вітчизняної промисловості та встановивши реалістичні строки проведення екомодернізації.

Водночас координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилась за потужної підтримки держав, які надали підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.

Нагадаємо, 21 травня Верховна Рада вдруге провалила законопроєкт про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.