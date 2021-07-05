Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.
Об этом Кулеба сообщил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.
Напомним, ранее на выходных Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.
Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.
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"Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья… э-э-э… виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю?" (С)
В какую сторону?
А вот у ватников и зебилов родственники да...