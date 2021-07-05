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Беларусь (7771) граница (5146) Лукашенко (3542) Кулеба Дмитрий (2880)

Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба

Граница с Беларусью открыта для украинцев, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом Кулеба сообщил в ходе форума "Украина 30. Международная политика", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - Лукашенко

Напомним, ранее на выходных Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.

Как сообщалось, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

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Топ комментарии
+9
Грибы вперед ! граница на вход открыта....а на выход только через рашаФСБ
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05.07.2021 12:02
+2
Нехай зелень туди і їде, дурних нема.
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05.07.2021 12:16
+2
Граница с Беларусью открыта для украинцев

В какую сторону?
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05.07.2021 13:38
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Грибы вперед ! граница на вход открыта....а на выход только через рашаФСБ
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05.07.2021 12:02 Ответить
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05.07.2021 12:22 Ответить
Так і з парашею відкрита. І що?
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05.07.2021 12:09 Ответить
надо же, человек сам себя довел до такого состояния, теперь самопроизвольный выход газа из организма может кончиться инфарктом... по белорусским законам ты не имеешь право даже переносить в разряженном состоянии пневматический пистолет если не являешься членом спортивной секции по стрельбе! и перемещаться с ним можно только от дома до тира...
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05.07.2021 12:09 Ответить
... что такое, и почему не стрИляем? - патроны кончились... - ну так иди я тебе продам пару штук..
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05.07.2021 12:12 Ответить
Я дам вам Парабеллум.
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05.07.2021 12:18 Ответить
спасибо, у меня есть свое оружие...
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05.07.2021 20:38 Ответить
Нехай зелень туди і їде, дурних нема.
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05.07.2021 12:16 Ответить
О каком факт чекинге он говорит?
--
"Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья… э-э-э… виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю?" (С)
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05.07.2021 12:17 Ответить
Для того что бы местное КГБ ( филиал российского ФСБ) хватал там граждан Украины.. а потом обеспокоенная общественность и правительственные органы интересовались их судьбой.. ( все граждане Украины должны быть предупреждены, если нужно под официальную подпись - Украина предупреждает об опасности посещения ряда стран и территорий, и не несет ответственность за граждан нарушивших это предупреждение. Это касается посещения РФ, часть союзного государства с РФ Беларусь, оккупированных Крыма, Севастополя, ОРДЛО, Абхазии, Юж. Осетии, Карабаха, Приднестровья. ) Один раз предупредили. При добровольном пересечении границы или линии соприкосновения поставили подпись об ответственности за последствия.. И " флаг в руки", даже если " на подвал". Все просто и доступно. МИР большой, можно обойтись и без этого Мордора и его орков.
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05.07.2021 12:25 Ответить
захады нэ бойся, выхады - нэ плач.
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05.07.2021 12:44 Ответить
Граница с Беларусью открыта для украинцев

В какую сторону?
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05.07.2021 13:38 Ответить
система "ниппель"
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06.07.2021 00:12 Ответить
Счастье какое! Вот, блин, хоть щас собирай чемоданы и в Рогачёв!
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05.07.2021 13:47 Ответить
Для нормальных украинцев граница с Беларусью и Роисей закрыта с 2014 года.

А вот у ватников и зебилов родственники да...
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05.07.2021 16:00 Ответить
 
 