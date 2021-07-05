Кордон з Білоруссю відкритий для українців, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати.
Про це Кулеба повідомив у ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден фактчекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.
Нагадаємо, раніше на вихідних Державна прикордонна служба заявила, що немає ніяких ознак закриття кордону з Білоруссю.
Як повідомлялося, 2 липня Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь.
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"Так вот, обыкновенно я никогда ничего не доказываю. Доказывают там, в Веселой Башне. Для этого я содержу опытных, хорошо оплачиваемых специалистов, которые с помощью мясокрутки святого Мики, поножей господа бога, перчаток великомученицы Паты или, скажем, сиденья… э-э-э… виноват, кресла Тоца-воителя могут доказать все, что угодно. Что бог есть и бога нет. Что люди ходят на руках и люди ходят на боках. Вы понимаете меня? Вам, может быть, неизвестно, но существует целая наука о добывании доказательств. Посудите сами: зачем мне доказывать то, что я и сам знаю?" (С)
В какую сторону?
А вот у ватников и зебилов родственники да...