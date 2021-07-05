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Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"

Зеленский - дипломатам:

По мнению президента Владимира Зеленского, работа дипломатов должна приносить экономический результат для Украины.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Формирование сильного внешнего фронта нашего государства - это задача каждого нашего дипломата от атташе до посла. Личное задание от министра иностранных дел и мое личное задание. Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства со стороны мировых мощных лидеров", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская дипломатия после 2014 года "навострила зубы", теперь ей присуще нестандартное и острое мышление, - Кулеба

По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики.

"Именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики в Украине… Задание национальной дипломатии и каждого нашего посла - усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений. Должен быть экономический результат вашей работы", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии
+12
Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 9768
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05.07.2021 12:07
+11
Так и от твоей "работы" должен быть. И для страны, а не оманского офшора.
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05.07.2021 12:04
+11
это полная гопа. Зебобики, гляньте на этого идиота и ужасно содрогнитесь. Это же вы
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05.07.2021 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Так и от твоей "работы" должен быть. И для страны, а не оманского офшора.
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05.07.2021 12:04 Ответить
это полная гопа. Зебобики, гляньте на этого идиота и ужасно содрогнитесь. Это же вы
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05.07.2021 12:05 Ответить
Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 9768
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05.07.2021 12:07 Ответить
Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 6401
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05.07.2021 12:17 Ответить
Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 5988Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 9261
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05.07.2021 12:30 Ответить
А может ты сам уже наконец начнёшь работать и приносить в государство деньги, А НЕ ВОРОВАТЬ СО СВОЕЙ БАНДОЙ, НАЧИНАЯ С КРАЖИ СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ?
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05.07.2021 12:09 Ответить
юрЫст и супер успешный бизнесмен жжет!
Он считает, что иностранный бизнес ведется на бла-бла-бла дипломатов и не анализирует налоговую систему страны, работу судебной, правоохранительной систем?
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05.07.2021 12:10 Ответить
Капитальные инвестиции в Украине упали на 40%.

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем - 36,2%, во втором - 34,4%, в первом квартале - 35,5%.
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05.07.2021 12:12 Ответить
буба хочет денег. или ... а не то....
заплачет
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05.07.2021 12:14 Ответить
Убогий лжец требует бабла для распила.
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05.07.2021 12:14 Ответить
Вы имбецилы крушите экономику, принимаете убийственные геноцидные решения и гоните в шею потенциальных инвесторов, а дипломаты вам что-то должны...Разве что кокаину подтарить вам из Латины под дипломатическим прикрытием как делают в рашке
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05.07.2021 12:16 Ответить
Наконец-то. Найдены виновные во всех экономических проблемах. Дипломаты.
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05.07.2021 12:16 Ответить
"Байден, почему мы не в НАТО ???!" - вот настоящая дипломатия.
Учитесь, щеглы.
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05.07.2021 12:16 Ответить
Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 6180
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05.07.2021 12:18 Ответить
Йшов другий рік в очікуванні лавини інвесторів з Давосу та Оману
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05.07.2021 12:25 Ответить
а это сейчас из какой роли??? хрущева или сралина??? а мож самого ***** копирует????
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05.07.2021 12:32 Ответить
это правильно, еще они должны чаевые в декларацию вносить, а то непорядок какой то и за державу обидно
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05.07.2021 12:41 Ответить
Як же остогидло оце беззмістовне "бла-бла-бла..." від нелоха-42
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05.07.2021 12:50 Ответить
Особливо:- Будапешт, Суди, Корупція, Європейські ціни + його доповнення, Епоха бідності, ПРОДАЖ ОСТАННЬОГО МАЙНА ДЕРЖАВИ - ПОГОЛВНА ЗРАДА чужої, - НАШОЇ ДЕРЖАВИ!!!- ГАНЬБА! ГАНЬБА! ГАНЬБА!!!
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05.07.2021 12:56 Ответить
"...По мнению президента Владимира Зеленского, работа дипломатов должна приносить экономический результат для Украины..."

З наступного тижня всі дипломати у вихідні дні будуть торгувати на базарах.
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05.07.2021 20:31 Ответить
Легко!
Введем внутренние визы для собственных граждан!
Платные, естественно.
Пересек границу области - плати!
И МИД в качестве фискального органа!
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05.07.2021 22:56 Ответить
Зебил! пока ты будешь играть РОЛЬ президента, сюда НИКТО ни цента не даст, инвестиций будет 0, и те, что были---выведут!
Инвесторов твои гундосики не убеждают---оне же не зебилы))))
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05.07.2021 23:56 Ответить
 
 