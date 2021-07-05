Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"
По мнению президента Владимира Зеленского, работа дипломатов должна приносить экономический результат для Украины.
Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Формирование сильного внешнего фронта нашего государства - это задача каждого нашего дипломата от атташе до посла. Личное задание от министра иностранных дел и мое личное задание. Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства со стороны мировых мощных лидеров", - отметил Зеленский.
По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики.
"Именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики в Украине… Задание национальной дипломатии и каждого нашего посла - усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений. Должен быть экономический результат вашей работы", - отметил Зеленский.
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Он считает, что иностранный бизнес ведется на бла-бла-бла дипломатов и не анализирует налоговую систему страны, работу судебной, правоохранительной систем?
Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В четвертом квартале 2020 года снижение капинвестиций составило 42,9% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года, в третьем - 36,2%, во втором - 34,4%, в первом квартале - 35,5%.
заплачет
Учитесь, щеглы.
З наступного тижня всі дипломати у вихідні дні будуть торгувати на базарах.
Введем внутренние визы для собственных граждан!
Платные, естественно.
Пересек границу области - плати!
И МИД в качестве фискального органа!
Инвесторов твои гундосики не убеждают---оне же не зебилы))))