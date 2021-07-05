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Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы

Одесский офис крупнейшей европейской e-commerce платформы автомобильных запчастей AUTODOC открылся в новом сверхсовременном здании, построенном на пересечении переулка Маяковского и улицы Гоголя.

Здесь разместятся до 1000 сотрудников Global Business Share Center, которые будут обслуживать все процессы гигантской интернет-платформы.

По словам соучредителя компании Макса Вегнера, Одесса – европейский город, который привлекает хорошими условиями, как для деловой активности, так и для отдыха.

Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 01
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 02
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 03
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 04
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 05
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 06
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 07
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 08
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 09
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 10
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 11
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 12
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 13
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 14
Крупнейший европейский интернет-магазин автозапчастей AUTODOC открыл офис в центре Одессы 15

"Одесса — город с европейским прошлым и европейским будущим, – считает Макс Вегнер. — Я очень надеюсь, что с открытием нового офиса AUTODOC Одесса сделает еще один шаг навстречу этому будущему. В этом городе хорошо работать и хорошо отдыхать. У Одессы большой потенциал и мы рады развивать его вместе с вами".

Важность события отметил и вице-мэр Одессы Павел Вугельман, который от лица городских властей и всех жителей нашего города пожелал успехов компании.

"Для Одессы очень важно это событие, — уверен заместитель мэра. — Мы всегда славились своим духом предпринимательства, у нас открыто много офисов международных компаний, но открытие в период пандемии офиса AUTODOC — это очень символично и очень важно. Нам приятно, что ваша компания уделяет много внимания социальной ответственности".

Честь перерезать красную ленточку вместе с руководством компании и вице-мэром выпала Чрезвычайному и полномочному послу Федеративной республики Германия Анке Фельдгузен, которая специально для этого приехала из Киева.

По словам дипломата, современная Украина остро нуждается в инвестициях, особенно в период пандемии.

"Вы одна из самых динамично развивающихся компаний Европы, у вас четыре тысячи сотрудников, — отметила Анка Фельдгузен. — Открыв здесь офис, перенеся свою компанию в Украину, вы стали одним из самых больших работодателей Одессы. Инвестировать — это не простое дело, но Украина нуждается в инвестициях. Мы знаем, что в планах компании увеличивать инвестиции, построить современный отель и марину. Поэтому можете рассчитывать на нас, чтобы вы чувствовали себя в Одессе, как дома, в Германии. Наша торговая палата будет с вами во всех ваших инвестиционных проектах".

В свою очередь, глава правления немецко-украинской торгово-промышленной палаты Александр Маркус отметил, что открытие офиса AUTODOC – это хороший сигнал для других немецких бизнесменов.

"Благодаря AUTODOC мы можем показать остальным инвесторам, что в Украине можно и нужно заниматься бизнесом, — отметил Александр. – Это наша задача налаживать отношения между украинскими и немецкими компаниями. И подобные примеры — самая лучшая иллюстрация того, что Украина готова принимать инвестиции".

За довольно короткий срок интернет-магазин стал крупнейшей европейской платформой для поиска автомобильных запчастей — аналогом Amazon для автолюбителей. Каталог компании включает 3,7 миллионов запчастей для легковых и грузовых автомобилей. Центральный офис находится в Берлине.

В Украине представительство открылось в 2017 году. В 2019 году было учреждено ТОВ "Автодок Юкрейн". Согласно прогнозам в 2021 году оборот компании составит более 1 млрд евро.

В 2020 году через интернет-портал было куплено более 12 млн автомобильных комплектующих на сумму 840 млн евро.

В планах учредителей компании не только увеличивать штат своих сотрудников за счет украинских программистов, но и инвестировать заработанные дивиденды в гостиничный бизнес Одессы и Украины с привлечением международных отельных операторов.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

компания (137) Одесса (7890)


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Советую покупать там тем кто знает что покупает. Привозят откровенное фуфло, особенно что касается оригинальных запчастей....
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05.07.2021 15:46 Ответить
дешевая галера для ИТ
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05.07.2021 16:18 Ответить
БАРЫГИ,торгующие товаром сомнительного качества.
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05.07.2021 15:50 Ответить
Хотя, с месяц назад привезли неплохой контрабандный воск. Даже стикера польские не сняли...
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05.07.2021 15:51 Ответить
цены - конские. Датчик CCZ1409ABE у нас - 500 грн. На сайте - 25 евро
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05.07.2021 16:14 Ответить
а че ти хочеш там директора на майбахах ездят
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05.07.2021 16:19 Ответить
 
 