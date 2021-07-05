Найбільший європейський інтернет-магазин автозапчастин AUTODOC відкрив офіс у центрі Одеси

Одеський офіс найбільшої європейської e-commerce платформи автомобільних запчастин AUTODOC відкрився в новій надсучасній будівлі, побудованій на перетині провулка Маяковського і вулиці Гоголя.

Тут розмістяться до 1000 співробітників Global Business Share Center, які будуть обслуговувати всі процеси гігантської інтернет-платформи.

За словами співзасновника компанії Макса Вегнера, Одеса - європейське місто, яке приваблює хорошими умовами, як для ділової активності, так і для відпочинку.































"Одеса - місто з європейським минулим і європейським майбутнім, - вважає Макс Вегнер. - Я дуже сподіваюся, що з відкриттям нового офісу AUTODOC Одеса зробить ще один крок назустріч цьому майбутньому. У цьому місті добре працювати і добре відпочивати. У Одеси великий потенціал і ми раді розвивати його разом з вами".

Важливість події відзначив і віцемер Одеси Павло Вугельман, який від імені міської влади та всіх жителів нашого міста побажав успіхів компанії.

"Для Одеси дуже важлива ця подія, - упевнений заступник мера. - Ми завжди славилися своїм духом підприємництва, у нас відкрито багато офісів міжнародних компаній, але відкриття в період пандемії офісу AUTODOC - це дуже символічно і дуже важливо. Нам приємно, що ваша компанія приділяє багато уваги соціальній відповідальності".

Честь перерізати червону стрічку разом з керівництвом компанії і віцемером випала Надзвичайному і повноважному послу Федеративної Республіки Німеччина Анке Фельдгузен, яка спеціально для цього приїхала з Києва.

За словами дипломата, сучасна Україна гостро потребує інвестицій, особливо в період пандемії.

"Ви одна з найдинамічніших компаній Європи, у вас чотири тисячі співробітників, - зазначила Анка Фельдгузен. - Відкривши тут офіс, перенісши свою компанію в Україну, ви стали одним з найбільших роботодавців Одеси. Інвестувати - це не проста справа, але Україна потребує інвестицій. Ми знаємо, що в планах компанії збільшувати інвестиції, побудувати сучасний готель і марину. Тому можете розраховувати на нас, щоб ви почувалися в Одесі, як вдома, в Німеччині. Наша торгова палата буде з вами у всіх ваших інвестиційних проєктах".

У свою чергу, глава правління німецько-української торгово-промислової палати Олександр Маркус зазначив, що відкриття офісу AUTODOC - це хороший сигнал для інших німецьких бізнесменів.

"Завдяки AUTODOC ми можемо показати іншим інвесторам, що в Україні можна і потрібно займатися бізнесом, - зазначив Олександр. - Це наше завдання налагоджувати відносини між українськими та німецькими компаніями. І подібні приклади - найкраща ілюстрація того, що Україна готова приймати інвестиції".

За досить короткий термін інтернет-магазин став найбільшою європейською платформою для пошуку автомобільних запчастин - аналогом Amazon для автолюбителів. Каталог компанії містить 3,7 мільйона запчастин для легкових і вантажних автомобілів. Центральний офіс розташований у Берліні.

В Україні представництво відкрилося в 2017 році. У 2019 було засновано ТОВ "Автодок Юкрейн". Згідно з прогнозами, в 2021 році оборот компанії становитиме понад 1 млрд євро.

У 2020 році через інтернет-портал було куплено понад 12 млн автомобільних комплектуючих на суму 840 млн євро.

У планах засновників компанії не тільки збільшувати штат своїх співробітників за рахунок українських програмістів, а й інвестувати зароблені дивіденди в готельний бізнес Одеси і України із залученням міжнародних готельних операторів.

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