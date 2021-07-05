Комитет здравоохранения рекомендует Раде окончательно принять законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Раде принять законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.
Законопроектом предлагается запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.
При подготовке ко второму чтению народными депутатами были внесены 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить.
Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом с необходимой технико-юридической доработкой.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома @elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
«Общак» офиса президента составляет до 60-80 млн $ в месяц
Из этой суммы платится ежемесячная зарплата в конвертах 236 нардепам из СН.
Также из«общака» платят неподконтрольным медиа за стоп на негатив в адрес Зеленского и Ермака. Многие электронные СМИ перестали давать любую критику в адрес гаранта и главы канцелярии. Это стало заметно последние 2-3 месяца" - Гео Лерос