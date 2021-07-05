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Комитет здравоохранения рекомендует Раде окончательно принять законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Комитет здравоохранения рекомендует Раде окончательно принять законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Раде принять законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

Законопроектом предлагается запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.

При подготовке ко второму чтению народными депутатами были внесены 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить.

Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом с необходимой технико-юридической доработкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса, - нардеп "Голоса" Железняк

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ВР (29248) дети (6503) законопроект (3221) лекарства (1224)


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BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
«Общак» офиса президента составляет до 60-80 млн $ в месяц
Из этой суммы платится ежемесячная зарплата в конвертах 236 нардепам из СН.
Также из«общака» платят неподконтрольным медиа за стоп на негатив в адрес Зеленского и Ермака. Многие электронные СМИ перестали давать любую критику в адрес гаранта и главы канцелярии. Это стало заметно последние 2-3 месяца" - Гео Лерос
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05.07.2021 17:42 Ответить
Ось і сходив внучок бабусі за корвалолом...
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05.07.2021 18:11 Ответить
Как будут определять 14 лет ребенку...12...или 15??
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05.07.2021 19:39 Ответить
 
 