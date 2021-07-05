Комитет здравоохранения рекомендует Раде окончательно принять законопроект о запрете продажи лекарств детям до 14 лет

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Раде принять законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление Аппарата Рады.

Законопроектом предлагается запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарственных средств лицам в возрасте до 14 лет.

При подготовке ко второму чтению народными депутатами были внесены 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить.

Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной Комитетом с необходимой технико-юридической доработкой.

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