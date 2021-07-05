Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину, - эксперт Белковский
Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику с внедрением акцизного сбора на ее производство выгодна президенту РФ Владимиру Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.
Об этом заявил российский оппозиционер, политтехнолог и публицист Станислав Белковский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Особенно болезненным для Украины с моей точки зрения является "зеленый" акциз. Зеленая энергетика - это не просто один из глобальных трендов, а именно то что нужно Украине", - сказал Белковский.
По его мнению, Украина находится в условиях жесткой конкуренции с Россией, поэтому Украине надо пользоваться всеми возможными преимуществами для снижения политического и экономического влияния агрессора на государство. По словам Белковского, важнейшее субъективное преимущество Украины — это возможность использовать проекты, которые в авторитарной России при крайне архаичном мышлении ее лидеров сделать нельзя.
"Это в первую очередь касается поставок водорода по газотранспортной системе. Но вводить в нынешних условиях "зеленый" акциз на "зеленую" энергию это очень странно", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Кабинет Министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.
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Щоб ви не патякали, а грошима підтримували майбутнє людства (або рудого олігарха).
дурик, ты че усы сбрил в карлики заделался?
Дороговатое удовольствие.
За гораздо меньшие деньги могли на той крыше поставить гелиостанцию нагрева воды, у которой КПД в три раза выше, чем у СЭС. Гораздо больше сэкономили бы на нагреве воды круглый год, раз уж такая станция нагревает до + 20 градусов воду, если на улице минус двадцать, а летом до + 85 градусов.
Остановили блоки АЭС и на 100% загрузили ахметовско-новинского-порошенковские угольные и газовые ТЭС, а там себестоимость киловатта гораздо выше, чем у атомной. Работай нормально наши АЭС и денег вполне хватало бы на СЭС, тем более, что они работают как раз днем, когда растет потребление, и тем самым выравнивают баланс.
Что делать? Прекратить по максимуму покупать электроэнергию с угольных ТЭС Ахметова и тем самым заставить его их продать государству Украина, а уже потом легко выравнивается баланс и решаются вопросы со стабильной работой единой энергосистемы страны. Ну и запретить ему продавать электроэнергию за границу, по ценам ниже цен нашего рынка.
Туча не накрывает ВСЮ Украину сразу.
АЭС вообще редко меняет нагрузку, но вот есть у них уязвимое место - жаркая погода, когда выше 29-ти градусов нагревается вода в прудах охлаждения и тогда надо снижать производства энергии на АЭС, иначе перегрев реакторов.
Но вот если жара, то и солнечная инсоляция повышается.
Обычно АЭС (при НОРМАЛЬНЫХ управленцах в стране) почти полностью перекрывает все ночные потребности страны, а с раннего утра включаются ТЕС. В зимний период электростанции еще и поставляют тепло в жилой сектор, потому тогда картина иная.
А если мощности СЭС велики, соотносимы с мощностью пары блоков АЭС, то как раз летом, как только Солнышко встаёт из-за горизонта, то они и поднимают производство энергии и не забываем, что то же уличное освещение с рассветом отключается, а это высвобождает мощности АЭС.
Таким образом, парадокс исчезает, так как угольные и газовые, становятся не средством сверх прибыльных заработков олигархов, а как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ инструмент технологического поддержания единой энерго-системы.
Ну я как бы ближе к АЭС, а последние годы плотно работал с СЭС и не только рассчитывал, но и монтировал автономные системы освещения. Сегодня я консультирую в энергосберегающих технологиях.
А по СЭС, я свои предложения одному экс-министру подал, такой вот уровень...
но как раз решение и имеется, оно многоступенчатое, то финансово, технически и организационно, вполне по силам Украине, надо только реально, а не табличками на кабинетах, поменять власть в стране.
Сегодня наш главный враг даже не Путин, а Зеленский, но начинать надо с перезагрузки ВР, чтобы там не стало Голоса и ПЕС, чтобы резко уменьшить количество депутатов ОПЗЖ и Слуг Народа. Ввести в ВР тех, кто против продажи с/х земли, потому как тогда и против распродажи наших недр за копейки, против уничтожения нашей экологии проживания, уничтожения нашего генофонда и здоровья украинской нации. Ну как-то так.
А совместить наши АЭС, ТЕС, ТЕЦ, ГЭС с солнечными электростанциями вполне реально, возможно и не надо будет сраться с импортными
барыгамиинвесторами. Причем схема полезна и для АЭС и для бюджета и для экологии...
Но ведь дело не в заоблачных тарифах, которые протолкнули еще при Януковиче и мы обязаны выполнять такие условия. Дело в закрытых блоках наших АЭС и покупки электроэнергии у РФ, а так же продажи нашей электроэнергии, тем же Ахметовым, в ЕС, по ценам ниже цен нашего внутреннего рынка.
Остановили блоки АЭС и на 100% загрузили ахметовско-новинского-порошенковские угольные и газовые ТЭС, а там себестоимость киловатта гораздо выше, чем у атомной. Работай нормально наши АЭС и денег вполне хватало бы на СЭС, тем более, что они работают как раз днем, когда растет потребление, и тем самым выравнивают баланс.
Что делать? Прекратить по максимуму покупать электроэнергию с угольных ТЭС Ахметова и тем самым заставить его их продать государству Украина, а уже потом легко выравнивается баланс и решаются вопросы со стабильной работой единой энергосистемы страны. Ну и запретить ему продавать электроэнергию за границу, по ценам ниже цен нашего рынка.
Это на огромных объемах.Если добавить транспортировку и все составляющие, то на входе у Вас она будет более 4 гривен
дорого.
но никто в мире этим не парится.
никто за нас работать не будет
1.Износ ТЭС у нас 90%, то есть у нас их уже нет
2.ГЭС из-за маловодия практически стоят
3.Птомка через 15 лет закроется на 50-60%
И что дальше?
Это вам не Ахметов - картёжник по профессии..
уже многие годы
Відколи це Газпром став ворогом Путіна в уяві Бєлковського?
Якщо Україна відмовиться від власного вугілля, ніяка "зелена" енергетика не зможе його замінити. Реальна йому альтернатива це 100% залежність України від кацапського газу, до чого закликають Бєлковський та інші "зелені" пропагандисти.
"Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО"
А це?
"Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности оккупантов из тюрьмы "Изоляция"
Таке дивне " совпадениє"
У ахметки только 15% в зеленой энергетике, остальные--реальные иностранные инвесторы, которым януковощ пообещал 10 льготных лет!
Когда государство не выполняет своих обязательств (даже данных януковощем)--инвесторы уходят из ВСЕХ сфер деятельности в этом государстве!
За красивими фразами, ховається схема з викачки грошей з бюджету України.
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
Ознакомьтесмь с украинской историей зилёного эелектрическтва!
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Если Белковский возьмёт на себя потери государства,то не вопрос.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
И геде у нас залежи водорода?