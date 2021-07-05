Політика України проти "зеленої" енергетики вигідна Путіну, - експерт Бєлковський

Політика української влади щодо фінансового шантажу інвесторів у відновлювану енергетику з впровадженням акцизного збору на її виробництво вигідна президенту РФ Володимиру Путіну, який є затятим противником "зеленої" енергетики.

Про це заявив російський опозиціонер, політтехнолог і публіцист Станіслав Бєлковський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливо болючим для України з моєї точки зору є "зелений" акциз. Зелена енергетика - це не просто один з глобальних трендів, а саме те що потрібно Україні", - сказав Бєлковський.

На його думку, Україна перебуває в умовах жорсткої конкуренції з Росією, тому Україні треба користуватися всіма можливими перевагами для зниження політичного та економічного впливу агресора на державу. За словами Бєлковського, найважливіша суб'єктивна перевага України - це можливість використовувати проекти, які в авторитарній Росії при вкрай архаїчному мисленні її лідерів зробити не можна.

"Це в першу чергу стосується постачання водню по газотранспортній системі. Але вводити в теперішніх умовах "зелений" акциз на "зелену" енергію це дуже дивно", - підкреслив він.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності ресурсу виробників з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Голландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне введення акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.