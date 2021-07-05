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Політика України проти "зеленої" енергетики вигідна Путіну, - експерт Бєлковський

Політика України проти

Політика української влади щодо фінансового шантажу інвесторів у відновлювану енергетику з впровадженням акцизного збору на її виробництво вигідна президенту РФ Володимиру Путіну, який є затятим противником "зеленої" енергетики.

Про це заявив російський опозиціонер, політтехнолог і публіцист Станіслав Бєлковський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Особливо болючим для України з моєї точки зору є "зелений" акциз. Зелена енергетика - це не просто один з глобальних трендів, а саме те що потрібно Україні", - сказав Бєлковський.

На його думку, Україна перебуває в умовах жорсткої конкуренції з Росією, тому Україні треба користуватися всіма можливими перевагами для зниження політичного та економічного впливу агресора на державу. За словами Бєлковського, найважливіша суб'єктивна перевага України - це можливість використовувати проекти, які в авторитарній Росії при вкрай архаїчному мисленні її лідерів зробити не можна.

"Це в першу чергу стосується постачання водню по газотранспортній системі. Але вводити в теперішніх умовах "зелений" акциз на "зелену" енергію це дуже дивно", - підкреслив він.

Читайте також: Зеленський має зупинити протизаконне запровадження акцизу на "зелену" електроенергію, - Гончаренко

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності ресурсу виробників з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Голландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне введення акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

Автор: 

акциз (437) Бєлковський Станіслав (6) путін володимир (23846) енергетика (2601) альтернативна енергетика (848)


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Топ коментарі
+15
Эксперт Белковский- ещё одна ахметовская консерва . Украина не против зеленой энергетики, а против заоблачных зелёных тарифов, при чем государство выступает в роли Гарантированного покупателя. Неплохой бизнес себе обеспечил ахметов , пусть получает себе нормальную доходность и конкурирует на общих основаниях с другими производителями электроэнергии
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05.07.2021 18:37
+13
Еще один ахметовский прихвостень.
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05.07.2021 18:30
+11
Поучи еще, что дорогая электрика лучше дешевой. Для убедительности Куйла уже приплел.
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05.07.2021 18:34
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о, іще цей підбрехач з ехамацкві собі не вкусив
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05.07.2021 18:27 Відповісти
Скільки заплатили цьому гоміку зєльониє єнєргєтіки?
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05.07.2021 19:55 Відповісти
Эксперт Белковский придурок просто.
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05.07.2021 18:28 Відповісти
Зато красивый какой
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05.07.2021 18:42 Відповісти
Тобі й Дубінскій подобався. До речі, як зараз?
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05.07.2021 19:03 Відповісти
Стасик манипулятор, находящийся сейчас в активном поиске зарплаты, при чём работодатель не важен. Всё покоя не дают отдельные сбежавшие в Украину расисяне, которые здесь неплохо устроились в финансовом плане, хотя по чесноку им глубоко плевать на нас, главное чтобы платили и желательно в долларах
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05.07.2021 18:44 Відповісти
Еще один ахметовский прихвостень.
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05.07.2021 18:30 Відповісти
што это вообще было? вот зис факет?
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05.07.2021 18:31 Відповісти
Не вижу ни одного аргумента почему бы зеленая энергетика была бы выгодна Украине и ее гражданам.
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05.07.2021 18:31 Відповісти
Нужно помочь ахметову деньгами - это и есть основной аргумент в понимании ахметова
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05.07.2021 18:40 Відповісти
Все инвесторы хотят денег по принципу: " чтобы у нас все было и нам за это ничего не было". И это их единстванное желание. Не обольщайтесь.
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05.07.2021 18:47 Відповісти
Я не обольщаюсь. Я хочу, чтобы государство стояло на страже интересов своих граждан и было непоколебимым в вопросах отстаивания этих интересов, а не контракты десятилетние с самым высоким тарифом в Европе, где ещё и мы- Гарантированный покупатель.
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05.07.2021 18:56 Відповісти
Поучи еще, что дорогая электрика лучше дешевой. Для убедительности Куйла уже приплел.
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05.07.2021 18:34 Відповісти
Позовите Гонопольского, оно и не такое придумает и докажет
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06.07.2021 08:37 Відповісти
Помним- помним Стасик, как ты кресты на пузе рисовал, что ***** на Крым не нападет и как Бужанского продавал украинскому народу вместе со своей подругой Влащенко.Из категории мудрый еврей перешел в категорию "трепло по вызову".
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05.07.2021 18:34 Відповісти
Ооо, если бы токо это. Стасик работающий креативным менеджером у Бори Еленина( нине покойного)-один из авторов "тразита от Ельцина к Путину" и вторая чеченская и взрывы домов-реализация "творческих наработок" команды Бори и Стасика. Пытался неоднократно получить гражданство Украины. Был на подхвате у Тимошенки. Но, главный здобуток Стасика-долгая и непрекращающаяся работа на Игорь Валерьича. Чувак на полном серьезе в Эхе Москвы до выборов едил по ушам о том, "какой выдающийся талант политика-самородка" имеет Зеленский.
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05.07.2021 18:57 Відповісти
Эксперт Белковский- ещё одна ахметовская консерва . Украина не против зеленой энергетики, а против заоблачных зелёных тарифов, при чем государство выступает в роли Гарантированного покупателя. Неплохой бизнес себе обеспечил ахметов , пусть получает себе нормальную доходность и конкурирует на общих основаниях с другими производителями электроэнергии
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05.07.2021 18:37 Відповісти
и ты еще тут. насколько тупое зебилонаселение73! посчитай, чудо, сколько государство тратит на экологические программы, лечение, на очистку и рекультивацию, после выбросов, работы ГРЭС, от добычи угля, какой ужас на реках после работы ГЭС, сколько бабла тратится на хранение отработанных твэлов! чем тупей, тем громче про Ахметова.
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05.07.2021 18:48 Відповісти
Ти, гострий -уймись. ЦІ тобі від рижого щось перепадає?
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05.07.2021 19:57 Відповісти
Он - его фанат.
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05.07.2021 20:12 Відповісти
100% мы встречались на соревнованиях. и?
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05.07.2021 23:26 Відповісти
вдохновение. люди вас лохов опускали, опускают и будут опускать. куарекай про кинец эпохи бидности.
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05.07.2021 23:27 Відповісти
Конечно, богатые страны могут тратить и на зелёную энергетику, а разве Украина может сейчас это себе позволить? Ну почему порохоботы такие идиоты?!
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05.07.2021 22:21 Відповісти
т.е. если тебе дураку объясняют, что реализация зеленой энергетики выгодней чем эксплуатация тепловой, ты меня записало в какие то боты! сегодня самая выгодная АЭС. что дальше? а начни с тобой диалог по сути, ты быстро поймешь, что ты колхозный лось.
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05.07.2021 23:25 Відповісти
Прочти то, шо ты накалякало, поменяйся с человеком местами и сразу станет понятно, кто тут тупой колхозный лось. Прахобота издалека видно по фекальному цунами
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06.07.2021 15:45 Відповісти
я не читатель, а писатель....пишу для тупого быдла как ты. перепиши в блокнот, выучи, будешь вумным быдлом73. и шоб тебе, чертилло, было понятно, очень давно был ктн в этой области. "Украина может сейчас это себе позволить?". а может она позволить новые блоки АЭС, ГЭС, ГРЭС? выбери вариант, осел-1.вернуть шахты с углем А, т.е. освободить бамбас. 2. топить станции газом. 3. достроить блоки ХАЭС и РАЭС-10млрд$ и 7 лет. 4. закупать на засРашке. 5. строить альтернативные станции за деньги инвесторов, повесить тариф на быдло, но устранить дефицит.
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06.07.2021 16:54 Відповісти
Я б спеціально для таких "вумних" створив окремий ринок "зеленої" енергетики, щоб ви патили 6,5+ПДВ+користування мережами, ну так я думаю десь 10 грн за кВт/год.
Щоб ви не патякали, а грошима підтримували майбутнє людства (або рудого олігарха).
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05.07.2021 22:25 Відповісти
я уже створыв сам себе. 12кВт. хватает летом на систему кондиционирования, а зимой частично на обогрев.
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05.07.2021 23:21 Відповісти
фуфел, "серый волк ххххх" это не ты зверек?
дурик, ты че усы сбрил в карлики заделался?
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06.07.2021 11:10 Відповісти
И потратили на это, примерно 12 000 долларов США.
Дороговатое удовольствие.
За гораздо меньшие деньги могли на той крыше поставить гелиостанцию нагрева воды, у которой КПД в три раза выше, чем у СЭС. Гораздо больше сэкономили бы на нагреве воды круглый год, раз уж такая станция нагревает до + 20 градусов воду, если на улице минус двадцать, а летом до + 85 градусов.
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06.07.2021 14:56 Відповісти
Но ведь дело не в заоблачных тарифах, которые протолкнули еще при Януковиче и мы обязаны выполнять такие условия. Дело в закрытых блоках наших АЭС и покупки электроэнергии у РФ, а так же продажи нашей электроэнергии, тем же Ахметовым, в ЕС, по ценам ниже цен нашего внутреннего рынка.

Остановили блоки АЭС и на 100% загрузили ахметовско-новинского-порошенковские угольные и газовые ТЭС, а там себестоимость киловатта гораздо выше, чем у атомной. Работай нормально наши АЭС и денег вполне хватало бы на СЭС, тем более, что они работают как раз днем, когда растет потребление, и тем самым выравнивают баланс.

Что делать? Прекратить по максимуму покупать электроэнергию с угольных ТЭС Ахметова и тем самым заставить его их продать государству Украина, а уже потом легко выравнивается баланс и решаются вопросы со стабильной работой единой энергосистемы страны. Ну и запретить ему продавать электроэнергию за границу, по ценам ниже цен нашего рынка.
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06.07.2021 14:52 Відповісти
Не могут АЭС быстро менять нагрузку, когда ветер стихает и тучка на СЭС находит. Только ТЕС могут. В том то и парадокс, что чем больше этих долбаных зеленых мегаватт, тем больше надо палить угля для поддержки частоты сети
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06.07.2021 15:51 Відповісти
Разве в СЭС используют ветер? Это Солнечные Электрические Станции. Кстати, считаю что ветровые Украине не нужны, ну разве локально, для некоторых населенных пунктах в горах.

Туча не накрывает ВСЮ Украину сразу.

АЭС вообще редко меняет нагрузку, но вот есть у них уязвимое место - жаркая погода, когда выше 29-ти градусов нагревается вода в прудах охлаждения и тогда надо снижать производства энергии на АЭС, иначе перегрев реакторов.
Но вот если жара, то и солнечная инсоляция повышается.

Обычно АЭС (при НОРМАЛЬНЫХ управленцах в стране) почти полностью перекрывает все ночные потребности страны, а с раннего утра включаются ТЕС. В зимний период электростанции еще и поставляют тепло в жилой сектор, потому тогда картина иная.
А если мощности СЭС велики, соотносимы с мощностью пары блоков АЭС, то как раз летом, как только Солнышко встаёт из-за горизонта, то они и поднимают производство энергии и не забываем, что то же уличное освещение с рассветом отключается, а это высвобождает мощности АЭС.

Таким образом, парадокс исчезает, так как угольные и газовые, становятся не средством сверх прибыльных заработков олигархов, а как ГОСУДАРСТВЕННЫЙ инструмент технологического поддержания единой энерго-системы.
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06.07.2021 21:31 Відповісти
Мужик, как бы тебе сказать... Я нач. смены на ТЭЦ работаю и физику процесса хаваю). Вопрос не в перекрытии чем-либо потребностей, а в скорости реагирования на изменение нагрузки. Вопрос гораздо глубже и в двух словах я тебе, к сожалению - это не объясню
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07.07.2021 04:43 Відповісти
Я как раз знаю, о скоростях реагирования. Писал максимально упрощенно, так как иначе надо страницы исписать, а читать такие простыни никто не станет.
Ну я как бы ближе к АЭС, а последние годы плотно работал с СЭС и не только рассчитывал, но и монтировал автономные системы освещения. Сегодня я консультирую в энергосберегающих технологиях.
А по СЭС, я свои предложения одному экс-министру подал, такой вот уровень...
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07.07.2021 22:45 Відповісти
Да вопрос реально - сложный и однозначного решения здесь, к сожалению - нет.
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08.07.2021 05:00 Відповісти
Вопрос действительно сложный.
но как раз решение и имеется, оно многоступенчатое, то финансово, технически и организационно, вполне по силам Украине, надо только реально, а не табличками на кабинетах, поменять власть в стране.
Сегодня наш главный враг даже не Путин, а Зеленский, но начинать надо с перезагрузки ВР, чтобы там не стало Голоса и ПЕС, чтобы резко уменьшить количество депутатов ОПЗЖ и Слуг Народа. Ввести в ВР тех, кто против продажи с/х земли, потому как тогда и против распродажи наших недр за копейки, против уничтожения нашей экологии проживания, уничтожения нашего генофонда и здоровья украинской нации. Ну как-то так.

А совместить наши АЭС, ТЕС, ТЕЦ, ГЭС с солнечными электростанциями вполне реально, возможно и не надо будет сраться с импортными барыгами инвесторами. Причем схема полезна и для АЭС и для бюджета и для экологии...
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08.07.2021 12:06 Відповісти
У Ахметова всё дорого, потому пусть идёт лесом.
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05.07.2021 23:53 Відповісти
Ахметова надо посадить ибо такую гарантию дал орган, который он коррупировал! И за эти убытки должен сесть в тюрьму и Ахметов и те, кого он коррумпировал и привел к таким гигантским убыткам Украины и Украинцев.
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05.07.2021 20:37 Відповісти
Да, ахметовская.
Но ведь дело не в заоблачных тарифах, которые протолкнули еще при Януковиче и мы обязаны выполнять такие условия. Дело в закрытых блоках наших АЭС и покупки электроэнергии у РФ, а так же продажи нашей электроэнергии, тем же Ахметовым, в ЕС, по ценам ниже цен нашего внутреннего рынка.

Остановили блоки АЭС и на 100% загрузили ахметовско-новинского-порошенковские угольные и газовые ТЭС, а там себестоимость киловатта гораздо выше, чем у атомной. Работай нормально наши АЭС и денег вполне хватало бы на СЭС, тем более, что они работают как раз днем, когда растет потребление, и тем самым выравнивают баланс.

Что делать? Прекратить по максимуму покупать электроэнергию с угольных ТЭС Ахметова и тем самым заставить его их продать государству Украина, а уже потом легко выравнивается баланс и решаются вопросы со стабильной работой единой энергосистемы страны. Ну и запретить ему продавать электроэнергию за границу, по ценам ниже цен нашего рынка.
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06.07.2021 14:35 Відповісти
СКОТЫ все проталкивают что атомную (капеешную) надо уменьчать а переходить на дорогую
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05.07.2021 18:38 Відповісти
а кто тебе сказал, что атомная капеешная?
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05.07.2021 18:43 Відповісти
Самая дешевая из всех, это известный факт.
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05.07.2021 18:57 Відповісти
ну-ну.и сколько стоит? Энергоатом продавал ее на июль по 1,18-1,24 гривни.
Это на огромных объемах.Если добавить транспортировку и все составляющие, то на входе у Вас она будет более 4 гривен
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05.07.2021 19:00 Відповісти
Немного о варварской рассеи (специально для Белковского). Чтобы поставить в ней "зелёную" станцию инвестор обязан подписаться на локализацию производства оборудования. В итоге немцы и датчане открыли там производство ветряков, солнечные фотоэлементы также производятся там. Если бы у нас было хоть что-то в этом роде, а не просто обдираловка государства тарифами, ... то я бы всё-равно был против зелёной энергетики
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05.07.2021 18:42 Відповісти
Комедия,путинец и руцкийбизканал решили указать украинцам на ошибки,займитесь трупом в мавзолее и не суйте свой шнобель куда не нужно.
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05.07.2021 18:47 Відповісти
нищайшему народу в европе- даешь зеленую энергетику!!!!!!!!!!!!! тьфу падлюки, никак не нажрутся и не напьюся людской крови
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05.07.2021 18:50 Відповісти
ну есть негры.они вообще живут без электричества.
дорого.
но никто в мире этим не парится.
никто за нас работать не будет
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05.07.2021 18:54 Відповісти
и газ народу с доставкой длиной в три экватора
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05.07.2021 18:51 Відповісти
А никто не хочет сказать, каким электричеством мы будем пользоваться через 10-15 лет?
1.Износ ТЭС у нас 90%, то есть у нас их уже нет
2.ГЭС из-за маловодия практически стоят
3.Птомка через 15 лет закроется на 50-60%
И что дальше?
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05.07.2021 18:51 Відповісти
Дальше Маск придёт, порядок наведёт - у него всё выгодно и государству, и людям .
Это вам не Ахметов - картёжник по профессии..
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05.07.2021 23:57 Відповісти
надоела эта дыра, где человек даже не комар, а просто ничто
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05.07.2021 18:51 Відповісти
Цікаво, а тут усіх фсб-ешників цитують, чи тільки замаскованих?
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05.07.2021 18:55 Відповісти
Бюджет теряет десятки миллиардов на схеме гарантированного покупателя зеленки по заоблачным тарифам, вот это действительно выгодно Путину.
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05.07.2021 18:56 Відповісти
бюджет не теряет десятки миллиардов гривен от поддержки нерентабельных шахт?
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05.07.2021 19:03 Відповісти
Теряет, но закрыть это лишить работы десятки тысяч людей. А вот от уменьшения зеленого тарифа никто работу не потеряет, потеряет только карман Ахметки.
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05.07.2021 19:05 Відповісти
он ничего не потеряет, ибо он основной выгодоприобретатель дотаций угольщикам
уже многие годы
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05.07.2021 19:07 Відповісти
Немає ніяких дотацій ахметівським шахтам, лише державним, щось Ви забрехались. Ахметов краде з бюджету зовсім іншим чином, складнішим.
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05.07.2021 20:04 Відповісти
Вигідна Путіну тому, що зменшує залежність від кацапського газу?
Відколи це Газпром став ворогом Путіна в уяві Бєлковського?

Якщо Україна відмовиться від власного вугілля, ніяка "зелена" енергетика не зможе його замінити. Реальна йому альтернатива це 100% залежність України від кацапського газу, до чого закликають Бєлковський та інші "зелені" пропагандисти.
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05.07.2021 19:01 Відповісти
А це фуйлу не вигідно? Вигідно.

"Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО"
А це?

"Офис генпрокурора блокирует привлечение к ответственности оккупантов из тюрьмы "Изоляция"
Таке дивне " совпадениє"
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05.07.2021 19:02 Відповісти
Отже українцям дуже вигідний тариф 6.50...))))))))))))
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05.07.2021 19:04 Відповісти
Де-яким рудим, з фамілією на "А"
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05.07.2021 22:19 Відповісти
Пока в Украине не будет 15% зелёной энергетики, нас никто не примет в ЕС. Пока у нас 3%.
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05.07.2021 20:00 Відповісти
кто тебе такое сказал??? сам придумал??? Если ты готов платить за свет в 15 раз дороже, то плати за зеленую энергетику, а я хочу платить в 15 раз дешевле, чем ты и будут покупать электричество с АЭС!
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05.07.2021 20:33 Відповісти
Може і вигідна *****, може, але безперечно вигідна основним володарям страшенно збиткових для бюджету країни "зелених" енергогенеруючих потужностей, а от тут цікаво, це Ахмєтов і Порошенко.
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05.07.2021 20:01 Відповісти
Как вы задрали своей тупостью, ботва зеленая!
У ахметки только 15% в зеленой энергетике, остальные--реальные иностранные инвесторы, которым януковощ пообещал 10 льготных лет!
Когда государство не выполняет своих обязательств (даже данных януковощем)--инвесторы уходят из ВСЕХ сфер деятельности в этом государстве!
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05.07.2021 23:15 Відповісти
Зелёная энергетика должна быть приемлемой по цене.
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06.07.2021 00:02 Відповісти
Цi руки нiчого не брали - Сегодня, 27 февраля 2019г., в рамках рабочего визита в Запорожскую область Президент Украины Петр Порошенко открыл первые турбины Приморской ВЭС
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06.07.2021 08:56 Відповісти
Дешевое электричество выгодно Украинцам, а дорогая зеленая энергетика Ахметова - выгодна Ахметову только, пусть ее сам и пользует! я хочу получать только дешевую электроэнергию с АЭС. Белковскому Ахметов закинул видать конвертик с бабками и еще один гусь будет бегать по каналам и рассказывать сказки. АЭС - это самая экологически безопасная энергетика! Польша вон тоже АЭС будет строить сейчас и Украине нужно больше АЭС строить!
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05.07.2021 20:28 Відповісти
В Запорожье блок вывели в простой а не на ремонт. Ахметка не даст построить.
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06.07.2021 08:58 Відповісти
Стараємось по мірі сил, на службі ж.
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05.07.2021 20:38 Відповісти
"Зелена енергетика" за ціною втрічи дорожче ніж у Німеччині - це ТОЧНО не те що потрібно Україні.
За красивими фразами, ховається схема з викачки грошей з бюджету України.
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05.07.2021 22:17 Відповісти
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки".
В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство.
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05.07.2021 23:11 Відповісти
_Угробить АЭС - как дегенераты на поводке кремля в Германии - ради сказочной зелёной энергии, это и есть действие абсолютно в пользу фашисткой расии.
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06.07.2021 02:35 Відповісти
Тов. Белковский, при чём тут водород?
Ознакомьтесмь с украинской историей зилёного эелектрическтва!
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06.07.2021 11:18 Відповісти
Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину, - эксперт Белковский

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Если Белковский возьмёт на себя потери государства,то не вопрос.
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07.07.2021 22:52 Відповісти
"Это в первую очередь касается поставок водорода по газотранспортной системе.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

И геде у нас залежи водорода?
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07.07.2021 22:53 Відповісти
 
 