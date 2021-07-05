Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский 1964 г.р. погиб в Грузии в пятницу, 2 июня, во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов. Альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 м.

Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

"Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу г. Местии, где, к сожалению, врачами была констатирована его смерть… Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

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