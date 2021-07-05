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Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский 1964 г.р. погиб в Грузии в пятницу, 2 июня, во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов. Альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 м.

Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

"Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу г. Местии, где, к сожалению, врачами была констатирована его смерть… Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении Федерация альпинизма и скалолазания города Киева.

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Автор: 

альпинист (75) Грузия (4501) смерть (9227) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+7
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
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05.07.2021 19:37
+7
Друге діло жити на онлайн смітниках і копатися в політичному лайні, шукати винних і радіти з цього.
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05.07.2021 19:51
+7
Альпіністи це каста, які живуть окремим життям.
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05.07.2021 20:30
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1964 г.р - в таком возрасте здоровье надо не укреплять а оберегать!

R.I.P.
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05.07.2021 19:09 Ответить
вот видишь, а ты не дотягиваешь, но уже семен семенычем назвался, чтобы уважали
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05.07.2021 19:16 Ответить
я уже оберегаю, хотя 69го
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05.07.2021 20:48 Ответить
69 предполагает неугомонность, граничащую с распущенностью
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05.07.2021 21:25 Ответить
Просто у кожного різні пріоритети в житті та цінності! Якщо дивилися фільм "Еверест", то там розкрито досить багато цікавого щодо цієї теми!
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05.07.2021 21:39 Ответить
Тут далеко не Еверест! Там підйом схож з пірнанням на глибину - раніше чи пізніше але кисень закінчеться і потрібно буде для одних винирнути а для інших встигнути спуститись звідти або залишитись там назавжди
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06.09.2021 10:48 Ответить
Щастя велике видертись на гору і радіти з цього.
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05.07.2021 19:19 Ответить
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
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05.07.2021 19:37 Ответить
Друге діло жити на онлайн смітниках і копатися в політичному лайні, шукати винних і радіти з цього.
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05.07.2021 19:51 Ответить
самокритично
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05.07.2021 19:55 Ответить
не переймайся, ти не один
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05.07.2021 19:56 Ответить
Так -лучше,чем от водки и от простуд....
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05.07.2021 19:43 Ответить
у нас в Казахстане роядом со школой была скала отвесная,не очень большая-может метров 300 высотой,каждый год там убивалось человек 10 стабильно и все относились к этому ровно,мол убился -туда тебе дураку и дорога.я лично не готов ставить свою жизнь на прочность камня куда я вбиваю кирку.нафиг надо такое приключение,
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05.07.2021 19:45 Ответить
По два трупа в месяц за сезон, на одной скале. Наверно их сбрасывали сверху?
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05.07.2021 20:24 Ответить
Играть со смертью, называя это спортом.... Бесконечно скорблю о погибших наших воинах - героях, о фронтовых медиках и волонтёрах,отдавших свои жизни за всех нас....А такие скалолазы и прочие экстремалы - головная боль для близких, для семьи, для общества....
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05.07.2021 19:56 Ответить
Думаю этот человек был примером а не головной болью, раз в 57 лет имел здоровье ходить в такие горы. Но да, возможно для общества было бы лучше чтоб он собирал болячки и существовал незаметно, такие герои нам не нужны.
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05.07.2021 20:42 Ответить
от себя добавлю, что такие люди не рабы. возможно, он убивал русских по-своему
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06.07.2021 00:04 Ответить
Не судіть і не судимі будете !
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05.07.2021 20:00 Ответить
Все там будем
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05.07.2021 22:00 Ответить
Альпіністи це каста, які живуть окремим життям.
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05.07.2021 20:30 Ответить
та і ... з ним
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05.07.2021 23:37 Ответить
там горы типа...??там страна размером с город и нет не че кроме пипильсинов и шашлыка
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06.07.2021 08:38 Ответить
 
 