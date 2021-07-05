Український альпініст загинув у Грузії

Український альпініст Анатолій Мрачковський 1964 р.н. загинув у Грузії в п'ятницю, 2 червня, під час спуску після сходження на вершину Тетнульд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів. Альпініст загинув унаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 м.

Вершина Тетнульд висотою 4852 метра міститься в Грузії, у Сванетії, у відрогу Головного Кавказького хребта.

"Анатолія було вертольотом доставлено в місцеву лікарню м. Местії, де, на жаль, лікарі констатували його смерть... Зараз докладається зусиль, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - сказано в повідомленні Федерація альпінізму і скелелазіння міста Києва.

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