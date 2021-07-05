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Український альпініст загинув у Грузії

Український альпініст загинув у Грузії

Український альпініст Анатолій Мрачковський 1964 р.н. загинув у Грузії в п'ятницю, 2 червня, під час спуску після сходження на вершину Тетнульд.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сходження проходило в рамках навчально-тренувальних зборів. Альпініст загинув унаслідок зриву на сніжному схилі на висоті 3400 м.

Вершина Тетнульд висотою 4852 метра міститься в Грузії, у Сванетії, у відрогу Головного Кавказького хребта.

"Анатолія було вертольотом доставлено в місцеву лікарню м. Местії, де, на жаль, лікарі констатували його смерть... Зараз докладається зусиль, щоб якомога швидше доставити тіло Анатолія на батьківщину з Грузії", - сказано в повідомленні Федерація альпінізму і скелелазіння міста Києва.

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Автор: 

альпініст (29) Грузія (1846) смерть (6754) українці (2538)


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Топ коментарі
+7
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
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05.07.2021 19:37
+7
Друге діло жити на онлайн смітниках і копатися в політичному лайні, шукати винних і радіти з цього.
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05.07.2021 19:51
+7
Альпіністи це каста, які живуть окремим життям.
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05.07.2021 20:30
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1964 г.р - в таком возрасте здоровье надо не укреплять а оберегать!

R.I.P.
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05.07.2021 19:09 Відповісти
вот видишь, а ты не дотягиваешь, но уже семен семенычем назвался, чтобы уважали
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05.07.2021 19:16 Відповісти
я уже оберегаю, хотя 69го
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05.07.2021 20:48 Відповісти
69 предполагает неугомонность, граничащую с распущенностью
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05.07.2021 21:25 Відповісти
Просто у кожного різні пріоритети в житті та цінності! Якщо дивилися фільм "Еверест", то там розкрито досить багато цікавого щодо цієї теми!
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05.07.2021 21:39 Відповісти
Тут далеко не Еверест! Там підйом схож з пірнанням на глибину - раніше чи пізніше але кисень закінчеться і потрібно буде для одних винирнути а для інших встигнути спуститись звідти або залишитись там назавжди
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06.09.2021 10:48 Відповісти
Щастя велике видертись на гору і радіти з цього.
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05.07.2021 19:19 Відповісти
Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.
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05.07.2021 19:37 Відповісти
Друге діло жити на онлайн смітниках і копатися в політичному лайні, шукати винних і радіти з цього.
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05.07.2021 19:51 Відповісти
самокритично
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05.07.2021 19:55 Відповісти
не переймайся, ти не один
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05.07.2021 19:56 Відповісти
Так -лучше,чем от водки и от простуд....
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05.07.2021 19:43 Відповісти
у нас в Казахстане роядом со школой была скала отвесная,не очень большая-может метров 300 высотой,каждый год там убивалось человек 10 стабильно и все относились к этому ровно,мол убился -туда тебе дураку и дорога.я лично не готов ставить свою жизнь на прочность камня куда я вбиваю кирку.нафиг надо такое приключение,
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05.07.2021 19:45 Відповісти
По два трупа в месяц за сезон, на одной скале. Наверно их сбрасывали сверху?
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05.07.2021 20:24 Відповісти
Играть со смертью, называя это спортом.... Бесконечно скорблю о погибших наших воинах - героях, о фронтовых медиках и волонтёрах,отдавших свои жизни за всех нас....А такие скалолазы и прочие экстремалы - головная боль для близких, для семьи, для общества....
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05.07.2021 19:56 Відповісти
Думаю этот человек был примером а не головной болью, раз в 57 лет имел здоровье ходить в такие горы. Но да, возможно для общества было бы лучше чтоб он собирал болячки и существовал незаметно, такие герои нам не нужны.
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05.07.2021 20:42 Відповісти
от себя добавлю, что такие люди не рабы. возможно, он убивал русских по-своему
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06.07.2021 00:04 Відповісти
Не судіть і не судимі будете !
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05.07.2021 20:00 Відповісти
Все там будем
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05.07.2021 22:00 Відповісти
Альпіністи це каста, які живуть окремим життям.
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05.07.2021 20:30 Відповісти
та і ... з ним
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05.07.2021 23:37 Відповісти
там горы типа...??там страна размером с город и нет не че кроме пипильсинов и шашлыка
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06.07.2021 08:38 Відповісти
 
 