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Причиной обвала цен на электроэнергию стали манипуляции трейдеров, - ГП "Гарантированный покупатель"

Причиной обвала цен на электроэнергию стали манипуляции трейдеров, - ГП

Причиной резкого падения цен на электроэнергию в начале июля стали манипуляции трейдеров.

Об этом сообщило государственное предприятия "Гарантированный покупатель". 


"Кризисная ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка и ее предпосылки связаны, среди прочего, с манипулятивным поведением определенных игроков", - заявили в госпредприятии.


В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке в сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.
"Негативный ценовой эффект усилили как увеличенные объемы заявок на продажу, так и факт, что участники рынка (трейдеры, - прим.) продолжили подавать их в тех же объемах по минимальным ценам. Как следствие - лавинообразный обвал цен на РДН ", - пояснили в компании.
Для урегулирования ситуации, Гарпок в очередной раз призвал Регулятор прекратить манипуляции трейдеров, запретив им злоупотребления на "рынке на сутки вперед" ..


"Гарантированный покупатель подчеркивает необходимость срочного урегулирования ценовой ситуации на рынке и призывает безотлагательно принять меры, предложенные ранее, в частности сделать РДН исключительно спотовым индексом цен производителей, а торговлю трейдеров урегулировать через прозрачную действующую биржу двусторонних договоров", - добавили в госкомпании.


Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" упали до исторического минимума. Причиной этому, по информации Министерства энергетики, стали злоупотребления трейдеров и посредников.
4 июля НКРЭКУ временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу электротока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия "Энергоатом" и "Центрэнерго" назвали эти шаги недостаточными.
6 июля в Минэнерго состоялось совещание, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

Автор: 

энергетика (2565) Гарантированный покупатель (38)


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Не, ну если бы поднялись цены в 2-3 раза - это было бы нормально, это же рынок у нас... А тут такая вакханалия, панимаишь......
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06.07.2021 10:14 Ответить
Сказочники. Если есть обвал цены, щначит ей есть куда падать и значит спроса нет.
Что говорит о том, что тарифы завышены в разы.
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06.07.2021 10:21 Ответить
это когда нет манипуляций. Любой рынок можно обвалить.
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06.07.2021 11:01 Ответить
"Гар пок" информ агенство?
или выводы, решения, результат.
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06.07.2021 11:25 Ответить
Цитата: "В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке в сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.Источник: https://censor.net/ru/n3275310"
Ответ: официальный сайт "Оператора рынка":
Структура продажу та купівлі за видами діяльності на РДН в торговій зоні "ОЕС України" за 02.07.2021 в порівнянні з 01.07.2021 наведена нижче:

Трейдер - 16,52%
Постачальник - 36,3%
Виробник 47,19%
Джерело: https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs
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06.07.2021 14:22 Ответить
 
 