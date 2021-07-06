Причиной обвала цен на электроэнергию стали манипуляции трейдеров, - ГП "Гарантированный покупатель"

Причиной резкого падения цен на электроэнергию в начале июля стали манипуляции трейдеров.

Об этом сообщило государственное предприятия "Гарантированный покупатель".



"Кризисная ситуация с ценообразованием на организованных сегментах рынка и ее предпосылки связаны, среди прочего, с манипулятивным поведением определенных игроков", - заявили в госпредприятии.



В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке в сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.

"Негативный ценовой эффект усилили как увеличенные объемы заявок на продажу, так и факт, что участники рынка (трейдеры, - прим.) продолжили подавать их в тех же объемах по минимальным ценам. Как следствие - лавинообразный обвал цен на РДН ", - пояснили в компании.

Для урегулирования ситуации, Гарпок в очередной раз призвал Регулятор прекратить манипуляции трейдеров, запретив им злоупотребления на "рынке на сутки вперед" ..



"Гарантированный покупатель подчеркивает необходимость срочного урегулирования ценовой ситуации на рынке и призывает безотлагательно принять меры, предложенные ранее, в частности сделать РДН исключительно спотовым индексом цен производителей, а торговлю трейдеров урегулировать через прозрачную действующую биржу двусторонних договоров", - добавили в госкомпании.



Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" упали до исторического минимума. Причиной этому, по информации Министерства энергетики, стали злоупотребления трейдеров и посредников.

4 июля НКРЭКУ временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу электротока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия "Энергоатом" и "Центрэнерго" назвали эти шаги недостаточными.

6 июля в Минэнерго состоялось совещание, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.