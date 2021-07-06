Причиною обвалу цін на електроенергію стали маніпуляції трейдерів, – ДП "Гарантований покупець"

Причиною різкого падіння цін на електроенергію на початку липня стали маніпуляції трейдерів.

Про це повідомило державне підприємства "Гарантований покупець".

"Кризова ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку та її передумови пов’язані, серед іншого, з маніпулятивною поведінкою певних гравців", - заявили в держпідприємстві.

Зокрема, за даними компанії, в день різкого падіння цін, 2 липня, частка продажів трейдерів на ринку на добу наперед суттєво збільшилась (до 53%) та перевищила продажі виробників електроенергії. "Негативний ціновий ефект підсилили як збільшені обсяги заявок на продаж, так і факт, що учасники ринку (трейдери – прим.) продовжили подавати їх у тих же обсягах за мінімальними цінами. Як наслідок – лавиноподібний обвал цін на РДН", - пояснили в компанії.

Для врегулювання ситуації, Гарпок вкотре закликав Регулятор припинити маніпуляції трейдерів, заборонивши їм зловживання на "ринку на добу наперед".. "Гарантований покупець наголошує на необхідності термінового врегулювання цінової ситуації на ринку і закликає невідкладно вжити заходи, запропоновані раніше, зокрема зробити РДН виключно спотовим індексом цін виробників, а торгівлю трейдерів врегулювати через прозору діючу біржу двосторонніх договорів", - додали в держкомпанії.

Нагадаємо, 2 липня ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" упали до історичного мінімуму. Причиною цьому, за інформацією Міністерства енергетики, стали зловживання трейдерів та посередників. 4 липня НКРЕКП тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості її виробництва на АЕС. Однак держпідприємства "Енергоатом" та "Центренерго" назвали ці кроки недостатніми. 6 липня відбулася нарада в Міненерго за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.