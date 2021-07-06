Причиною обвалу цін на електроенергію стали маніпуляції трейдерів, – ДП "Гарантований покупець"
Причиною різкого падіння цін на електроенергію на початку липня стали маніпуляції трейдерів.
Про це повідомило державне підприємства "Гарантований покупець".
"Кризова ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку та її передумови пов’язані, серед іншого, з маніпулятивною поведінкою певних гравців", - заявили в держпідприємстві.
Зокрема, за даними компанії, в день різкого падіння цін, 2 липня, частка продажів трейдерів на ринку на добу наперед суттєво збільшилась (до 53%) та перевищила продажі виробників електроенергії. "Негативний ціновий ефект підсилили як збільшені обсяги заявок на продаж, так і факт, що учасники ринку (трейдери – прим.) продовжили подавати їх у тих же обсягах за мінімальними цінами. Як наслідок – лавиноподібний обвал цін на РДН", - пояснили в компанії.
Для врегулювання ситуації, Гарпок вкотре закликав Регулятор припинити маніпуляції трейдерів, заборонивши їм зловживання на "ринку на добу наперед".. "Гарантований покупець наголошує на необхідності термінового врегулювання цінової ситуації на ринку і закликає невідкладно вжити заходи, запропоновані раніше, зокрема зробити РДН виключно спотовим індексом цін виробників, а торгівлю трейдерів врегулювати через прозору діючу біржу двосторонніх договорів", - додали в держкомпанії.
Нагадаємо, 2 липня ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" упали до історичного мінімуму. Причиною цьому, за інформацією Міністерства енергетики, стали зловживання трейдерів та посередників. 4 липня НКРЕКП тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості її виробництва на АЕС. Однак держпідприємства "Енергоатом" та "Центренерго" назвали ці кроки недостатніми. 6 липня відбулася нарада в Міненерго за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.
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Что говорит о том, что тарифы завышены в разы.
или выводы, решения, результат.
Ответ: официальный сайт "Оператора рынка":
Структура продажу та купівлі за видами діяльності на РДН в торговій зоні "ОЕС України" за 02.07.2021 в порівнянні з 01.07.2021 наведена нижче:
Трейдер - 16,52%
Постачальник - 36,3%
Виробник 47,19%
Джерело: https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs