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Причиною обвалу цін на електроенергію стали маніпуляції трейдерів, – ДП "Гарантований покупець"

Причиною обвалу цін на електроенергію стали маніпуляції трейдерів, – ДП

Причиною різкого падіння цін на електроенергію на початку липня стали маніпуляції трейдерів.

Про це повідомило державне підприємства "Гарантований покупець".

"Кризова ситуація з ціноутворенням на організованих сегментах ринку та її передумови пов’язані, серед іншого, з маніпулятивною поведінкою певних гравців", - заявили в держпідприємстві.

Зокрема, за даними компанії, в день різкого падіння цін, 2 липня, частка продажів трейдерів на ринку на добу наперед суттєво збільшилась (до 53%) та перевищила продажі виробників електроенергії. "Негативний ціновий ефект підсилили як збільшені обсяги заявок на продаж, так і факт, що учасники ринку (трейдери – прим.) продовжили подавати їх у тих же обсягах за мінімальними цінами. Як наслідок – лавиноподібний обвал цін на РДН", - пояснили в компанії.

Для врегулювання ситуації, Гарпок вкотре закликав Регулятор припинити маніпуляції трейдерів, заборонивши їм зловживання на "ринку на добу наперед".. "Гарантований покупець наголошує на необхідності термінового врегулювання цінової ситуації на ринку і закликає невідкладно вжити заходи, запропоновані раніше, зокрема зробити РДН виключно спотовим індексом цін виробників, а торгівлю трейдерів врегулювати через прозору діючу біржу двосторонніх договорів", - додали в держкомпанії.

Нагадаємо, 2 липня ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" упали до історичного мінімуму. Причиною цьому, за інформацією Міністерства енергетики, стали зловживання трейдерів та посередників. 4 липня НКРЕКП тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості її виробництва на АЕС. Однак держпідприємства "Енергоатом" та "Центренерго" назвали ці кроки недостатніми. 6 липня відбулася нарада в Міненерго за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

Автор: 

енергетика (2601) Гарантований покупець (184)


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Не, ну если бы поднялись цены в 2-3 раза - это было бы нормально, это же рынок у нас... А тут такая вакханалия, панимаишь......
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06.07.2021 10:14 Відповісти
Сказочники. Если есть обвал цены, щначит ей есть куда падать и значит спроса нет.
Что говорит о том, что тарифы завышены в разы.
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06.07.2021 10:21 Відповісти
это когда нет манипуляций. Любой рынок можно обвалить.
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06.07.2021 11:01 Відповісти
"Гар пок" информ агенство?
или выводы, решения, результат.
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06.07.2021 11:25 Відповісти
Цитата: "В частности, по данным компании, в день резкого падения цен, 2 июля, доля продаж трейдеров на рынке в сутки вперед существенно увеличилась (до 53%) и превысила продажи производителей электроэнергии.Источник: https://censor.net/ru/n3275310"
Ответ: официальный сайт "Оператора рынка":
Структура продажу та купівлі за видами діяльності на РДН в торговій зоні "ОЕС України" за 02.07.2021 в порівнянні з 01.07.2021 наведена нижче:

Трейдер - 16,52%
Постачальник - 36,3%
Виробник 47,19%
Джерело: https://www.oree.com.ua/index.php/IDM_graphs
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06.07.2021 14:22 Відповісти
 
 