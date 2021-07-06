Мининфраструктуры инициировало повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.



Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 20,4% - с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 6,5% - с 01 января 2022 года.

Изменятся тарифы и на пустые вагоны. "При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под последующую загрузку на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, продуктов питания и энергетических газов под последующую загрузку", - говорится в проекте.



В случае, если этот проект будет принят, стоимость товаров, перевозимых по железной дороге, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов - например, песка и щебня, что приведет к значительному удорожанию президентского проекта "Большая стройка".