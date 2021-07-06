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Новости
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Мининфраструктуры инициировало повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Мининфраструктуры инициировало повышение тарифов на железнодорожные перевозки

Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

 Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.


Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 20,4% - с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 6,5% - с 01 января 2022 года.
Изменятся тарифы и на пустые вагоны. "При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под последующую загрузку на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, продуктов питания и энергетических газов под последующую загрузку", - говорится в проекте.


В случае, если этот проект будет принят, стоимость товаров, перевозимых по железной дороге, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов - например, песка и щебня, что приведет к значительному удорожанию президентского проекта "Большая стройка".

Автор: 

железная дорога (1412) перевозки (519)


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...а, выручку пустить на вагоны-теплушки, дабы ссыльных коррупционерщиков-голов сильрад везти в карпатскую тайгу лес валить
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06.07.2021 12:15 Ответить
От всі проплачені ахметко тварини і повилазили..))
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06.07.2021 13:02 Ответить
Оскільки підвищуються тарифи саме на вантажні перевезення, чекаємо скиглення різних "експертів" про те як це вб'є економіку, відлякає інвесторів і зупинить процеси євроінтеграції. Якби здорожчали перевезення пасажирські - все було б тихо.
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06.07.2021 12:15 Ответить
Надо просто повысить тарифы)
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06.07.2021 12:17 Ответить
...этого мало, нужно перебрать все жд путя по всей стране, в съузить колею, то есть сделать как в европе, чтобы ходил поезд Луганск-Париж без остановок на замену колесных пар. А, заодно бронепоезда из Росийской империи перестанут мелькать...а. то панимашь, на любой станции посмотри куча вагонов с маркировкой "РЖД"
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06.07.2021 12:22 Ответить
зато не барыга...
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06.07.2021 12:21 Ответить
Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Джерело: https://censor.net/ua/n3275356

...що призведе до значного подорожчання президентского проекту "Велике будівництво".Джерело: https://censor.net/ua/n3275356



Прізвище мазохіста в студію, ця "лярва" спокусилась на святе: крадівництво та майбутні вілли у Хранції... Можливо- це юродивий?
Адмінам привіт, правильності написання посади віслюка Зе!оманського- ніхто й не вимагає...
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06.07.2021 13:49 Ответить
 
 