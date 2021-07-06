Мининфраструктуры инициировало повышение тарифов на железнодорожные перевозки
Министерство инфраструктуры Украины выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят. Причем для 1 класса повышение составит почти 30%.
Так, для грузов 1-го тарифного класса предусматривается постепенное увеличение уровня тарифов на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 20,4% - с 01 января 2022 года. А для грузов 2-го тарифного класса цена на перевозку вырастет на 8% с 1 сентября 2021, и еще на 6,5% - с 01 января 2022 года.
Изменятся тарифы и на пустые вагоны. "При расчете тарифа за перевозку из-под выгрузки грузов 1-го тарифного класса и грузов внеклассной группы под последующую загрузку на уровне тарифов из-под выгрузки грузов 2-го тарифного класса, продуктов питания и энергетических газов под последующую загрузку", - говорится в проекте.
В случае, если этот проект будет принят, стоимость товаров, перевозимых по железной дороге, возрастет. В первую очередь это будет касаться внеклассных грузов - например, песка и щебня, что приведет к значительному удорожанию президентского проекта "Большая стройка".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...що призведе до значного подорожчання президентского проекту "Велике будівництво".Джерело: https://censor.net/ua/n3275356
Прізвище мазохіста в студію, ця "лярва" спокусилась на святе: крадівництво та майбутні вілли у Хранції... Можливо- це юродивий?
Адмінам привіт, правильності написання посади віслюка Зе!оманського- ніхто й не вимагає...