УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4636 відвідувачів онлайн
Новини
1 179 7

Мінінфраструктури ініціювало підвищення тарифів на залізничні перевезення

Мінінфраструктури ініціювало підвищення тарифів на залізничні перевезення

Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом.

Відповідно до проєкту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать. Причому для 1 класу підвищення становитиме майже 30%.

Так, для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 01 вересня 2021 року, та ще на 20,4% - з 01 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 01 вересня 2021 року, і ще на 6,5% - з 01 січня 2022 року.

Зміняться тарифи і на порожні вагони.

"При розрахунку тарифу за перевезення з-під вивантаження вантажів 1-го тарифного класу і вантажів позакласної групи під наступне навантаження на рівні тарифів з-під вивантаження вантажів 2-го тарифного класу, продуктів харчування та енергетичних газів під наступне навантаження", - сказано у Проєкті.

У випадку, якщо цей проєкт ухвалять, вартість товарів, які перевозяться залізною дорогою, зросте. В першу чергу це стосуватиметься позакласних вантажів – наприклад, піску та щебню, що призведе до значного подорожчання президентского проекту "Велике будівництво".

Автор: 

залізниця (1508) перевезення (1009)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...а, выручку пустить на вагоны-теплушки, дабы ссыльных коррупционерщиков-голов сильрад везти в карпатскую тайгу лес валить
показати весь коментар
06.07.2021 12:15 Відповісти
От всі проплачені ахметко тварини і повилазили..))
показати весь коментар
06.07.2021 13:02 Відповісти
Оскільки підвищуються тарифи саме на вантажні перевезення, чекаємо скиглення різних "експертів" про те як це вб'є економіку, відлякає інвесторів і зупинить процеси євроінтеграції. Якби здорожчали перевезення пасажирські - все було б тихо.
показати весь коментар
06.07.2021 12:15 Відповісти
Надо просто повысить тарифы)
показати весь коментар
06.07.2021 12:17 Відповісти
...этого мало, нужно перебрать все жд путя по всей стране, в съузить колею, то есть сделать как в европе, чтобы ходил поезд Луганск-Париж без остановок на замену колесных пар. А, заодно бронепоезда из Росийской империи перестанут мелькать...а. то панимашь, на любой станции посмотри куча вагонов с маркировкой "РЖД"
показати весь коментар
06.07.2021 12:22 Відповісти
зато не барыга...
показати весь коментар
06.07.2021 12:21 Відповісти
Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Джерело: https://censor.net/ua/n3275356

...що призведе до значного подорожчання президентского проекту "Велике будівництво".Джерело: https://censor.net/ua/n3275356



Прізвище мазохіста в студію, ця "лярва" спокусилась на святе: крадівництво та майбутні вілли у Хранції... Можливо- це юродивий?
Адмінам привіт, правильності написання посади віслюка Зе!оманського- ніхто й не вимагає...
показати весь коментар
06.07.2021 13:49 Відповісти
 
 