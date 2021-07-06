Умер глава Госводагентства Шлихта

Умер глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Госводагентство с прискорбием сообщает, что глава Агентства Валентин Шлихта сегодня безвременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя", - говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 07.07.2021р. в 13:00 в г. Ривне, ул. Энергетиков, кладбище "Молодежное".

Кабмин назначил Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов 8 июля 2020 года.

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