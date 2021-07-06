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Помер глава Держводагентства Шліхта
Помер глава Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства.
"Держводагентство з сумом повідомляє, що Голова Агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов із життя. Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого й порядного керівника", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання відбудеться 07.07.2021р. о 13:00 в м. Рівне, вул. Енергетиків, цвинтар "Молодіжне".
Кабмін призначив Шліхту главою Державного агентства водних ресурсів 8 липня 2020 року.
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