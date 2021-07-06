Помер глава Держводагентства Шліхта

Помер глава Державного агентства водних ресурсів України Валентин Шліхта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства.

"Держводагентство з сумом повідомляє, що Голова Агентства Валентин Шліхта сьогодні передчасно пішов із життя. Водна галузь втратила досвідченого та висококваліфікованого фахівця, а колеги – мудрого й порядного керівника", - йдеться в повідомленні.

Церемонія прощання відбудеться 07.07.2021р. о 13:00 в м. Рівне, вул. Енергетиків, цвинтар "Молодіжне".

Кабмін призначив Шліхту главою Державного агентства водних ресурсів 8 липня 2020 року.

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