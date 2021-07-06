Для избрания директора Мистецького Арсенала объявлен повторный конкурс

Объявлен повторный конкурс на должность генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал в Киеве, поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства голосов (по крайней мере пяти).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал член конкурсной комиссии Глеб Вышлинский.

Четыре голоса получил кандидат Михаил Кулиняк, Олеся Островская-Люта - три голоса, Наталья Заболотная и Ирина Кислян - по одному голосу.

Также он опубликовал весь список кандидатов.

"Хотя большинство комиссии приняла решение голосовать за кандидатов на директора Художественного арсенала тайно, мне нечего скрывать. Для меня Олеся Островская этот раз была сильнейшим кандидатом", - написал он.

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