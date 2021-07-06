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Для избрания директора Мистецького Арсенала объявлен повторный конкурс

Для избрания директора Мистецького Арсенала объявлен повторный конкурс

Объявлен повторный конкурс на должность генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мистецький арсенал в Киеве, поскольку ни один из кандидатов не набрал большинства голосов (по крайней мере пяти).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал  член конкурсной комиссии Глеб Вышлинский.

Четыре голоса получил кандидат Михаил Кулиняк, Олеся Островская-Люта - три голоса, Наталья Заболотная и Ирина Кислян - по одному голосу.

Также он опубликовал весь список кандидатов.

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"Хотя большинство комиссии приняла решение голосовать за кандидатов на директора Художественного арсенала тайно, мне нечего скрывать. Для меня Олеся Островская этот раз была сильнейшим кандидатом", - написал он.

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конкурс (1142) Мистецький Арсенал (55)


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Шо, слуги никак очередного шута не пристроят?
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06.07.2021 16:54 Ответить
 
 