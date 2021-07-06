Для обрання директора Мистецького арсеналу оголошено повторний конкурс

Оголошено повторний конкурс на посаду генерального директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал у Києві, оскільки жоден з кандидатів не набрав більшості голосів (щонайменше п'ять).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав член конкурсної комісії Гліб Вишлінський.

Чотири голоси отримав кандидат Михайло Кулиняк, Олеся Островська-Люта - три голоси, Наталія Заболотна та Ірина Кісляй - по одному голосу.

Також він опублікував весь список кандидатів.

"Хоча більшість комісії ухвалила рішення голосувати за кандидатів на директора Мистецького арсеналу таємно, мені нема чого приховувати. Для мене Олеся Островська цього разу була найсильнішим кандидатом", - написав він.

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