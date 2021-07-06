УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8762 відвідувача онлайн
Новини
828 1

Для обрання директора Мистецького арсеналу оголошено повторний конкурс

Для обрання директора Мистецького арсеналу оголошено повторний конкурс

Оголошено повторний конкурс на посаду генерального директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал у Києві, оскільки жоден з кандидатів не набрав більшості голосів (щонайменше п'ять).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав член конкурсної комісії Гліб Вишлінський.

Чотири голоси отримав кандидат Михайло Кулиняк, Олеся Островська-Люта - три голоси, Наталія Заболотна та Ірина Кісляй - по одному голосу.

Також він опублікував весь список кандидатів.

Для обрання директора Мистецького арсеналу оголошено повторний конкурс 01

"Хоча більшість комісії ухвалила рішення голосувати за кандидатів на директора Мистецького арсеналу таємно, мені нема чого приховувати. Для мене Олеся Островська цього разу була найсильнішим кандидатом", - написав він.

Читайте також: Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Автор: 

конкурс (1287) Мистецький арсенал (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, слуги никак очередного шута не пристроят?
показати весь коментар
06.07.2021 16:54 Відповісти
 
 