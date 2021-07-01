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Кабмін (13944) конкурс (1273) митниця (1852) Рябікін (102) Державна митна служба (617)

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Кабінет Міністрів 1 липня оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби.

Це закріплено розпорядженням №699-р від 30 червня 2021 року, оприлюдненим на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис. грн, до якого додаються надбавки за ранг та інші надбавки і стимулюючі виплати.

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Глава буде призначений на п'ять років або на рік із правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Кандидати повинні мати ступінь магістра і вище, загальний стаж роботи не менше семи років, при цьому не менше трьох років - на посадах держслужби категорій "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, на посадових постах у сфері митної справи.

Серед вимог - володіння англійською або французькою мовою, вказано в супровідних документах до розпорядження Кабміну.

Нинішній глава Держмитниці, екс-директор міжнародного аеропорту "Бориспіль", Павло Рябікін був призначений главою відомства в жовтні 2020 року за так званою карантинною процедурою.
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Топ коментарі
+3
А шо бенин Рябикин не устраивает ?

Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
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01.07.2021 16:10
+3
И вот такого нужного деятеля теперь кормит украинский народ
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01.07.2021 16:11
+3
А этого куда?

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7431
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01.07.2021 16:13
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Когда начнутся конкурсы на должность жопы , а не главы , в стране начнутся перемены к лучшему .
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01.07.2021 16:06 Відповісти
А шо бенин Рябикин не устраивает ?

Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
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01.07.2021 16:10 Відповісти
И вот такого нужного деятеля теперь кормит украинский народ
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01.07.2021 16:11 Відповісти
А этого куда?

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7431
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01.07.2021 16:13 Відповісти
Этот парень не может кушать мало , иначе потеряет начальственный вид.
И маме отсылать , видать , тоже нужно ...
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01.07.2021 16:18 Відповісти
Его правнукам УЖЕ хватит ! Следующий пошёл !😜
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01.07.2021 16:24 Відповісти
$3 млрд - коррупция на таможне / С фамилией нового начальника узнаем кого шибздик сейчас больше любит-дядю Игоря или дядю Рината.
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01.07.2021 16:15 Відповісти
О главном таможеннике Рябикине
Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7555
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01.07.2021 16:19 Відповісти
Немного истории

Директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин владеет не только катерами, но и элитным клубом "Маячок" на Жуковом острове. Об этом https://oligarh.media/ «ОЛИГАРХУ» стало известно из расследования журналистов https://bihus.info/tiha-gavan-ahti-ta-kateri-moznovladciv «Наші гроші» .
Сообщается, что Рябикин задекларировал компанию "Рекреационно-оздоровительный центр" Зеленый Порт", которая арендует землю под рестораном и закрытым яхт-клубом для судов. Также в собственности чиновника два катера, три понтона и дом на воде, который пришвартован на территории яхт-клуба.
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01.07.2021 16:21 Відповісти
По информации журналистов, жена Рябикина - Галина - владеет пассажирским теплоходом «Виктория» с длиной корпуса 38 м. Это судно "Маячок" сдает в аренду по 4200 грн/час.

Отмечается, что клуб "Маячок" сдает в аренду и судно "Золотой теленок". Когда-то им владел российский олигарх Владимир Лукьяненко. Тот самый, что по версии ГПУ, подарил Януковичу золотой батон. Затем яхту переписали на оффшорную компанию Shark Tales. Сейчас аренда яхты стоит 5000 грн/час.
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01.07.2021 16:22 Відповісти
Какие вы завистливые ...
Просто нужно много и упорно работать , вставать в 5 утра и ложиться заполночь , кушать на ходу и впопыхах ... хотя ... кого я обманываю ???
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01.07.2021 16:31 Відповісти
Конкурс "братья Ермаки" проводят???
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01.07.2021 23:48 Відповісти
 
 