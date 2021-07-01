Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби
Кабінет Міністрів 1 липня оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби.
Це закріплено розпорядженням №699-р від 30 червня 2021 року, оприлюдненим на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис. грн, до якого додаються надбавки за ранг та інші надбавки і стимулюючі виплати.
Глава буде призначений на п'ять років або на рік із правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.
Кандидати повинні мати ступінь магістра і вище, загальний стаж роботи не менше семи років, при цьому не менше трьох років - на посадах держслужби категорій "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, на посадових постах у сфері митної справи.
Серед вимог - володіння англійською або французькою мовою, вказано в супровідних документах до розпорядження Кабміну.
Нинішній глава Держмитниці, екс-директор міжнародного аеропорту "Бориспіль", Павло Рябікін був призначений главою відомства в жовтні 2020 року за так званою карантинною процедурою.
Будь ласка, зачекайте...
Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
И маме отсылать , видать , тоже нужно ...
Директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин владеет не только катерами, но и элитным клубом "Маячок" на Жуковом острове. Об этом https://oligarh.media/ «ОЛИГАРХУ» стало известно из расследования журналистов https://bihus.info/tiha-gavan-ahti-ta-kateri-moznovladciv «Наші гроші» .
Сообщается, что Рябикин задекларировал компанию "Рекреационно-оздоровительный центр" Зеленый Порт", которая арендует землю под рестораном и закрытым яхт-клубом для судов. Также в собственности чиновника два катера, три понтона и дом на воде, который пришвартован на территории яхт-клуба.
Отмечается, что клуб "Маячок" сдает в аренду и судно "Золотой теленок". Когда-то им владел российский олигарх Владимир Лукьяненко. Тот самый, что по версии ГПУ, подарил Януковичу золотой батон. Затем яхту переписали на оффшорную компанию Shark Tales. Сейчас аренда яхты стоит 5000 грн/час.
Просто нужно много и упорно работать , вставать в 5 утра и ложиться заполночь , кушать на ходу и впопыхах ... хотя ... кого я обманываю ???