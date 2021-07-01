Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Кабінет Міністрів 1 липня оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби.

Це закріплено розпорядженням №699-р від 30 червня 2021 року, оприлюдненим на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис. грн, до якого додаються надбавки за ранг та інші надбавки і стимулюючі виплати.

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Глава буде призначений на п'ять років або на рік із правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Кандидати повинні мати ступінь магістра і вище, загальний стаж роботи не менше семи років, при цьому не менше трьох років - на посадах держслужби категорій "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, на посадових постах у сфері митної справи.

Серед вимог - володіння англійською або французькою мовою, вказано в супровідних документах до розпорядження Кабміну.

Нинішній глава Держмитниці, екс-директор міжнародного аеропорту "Бориспіль", Павло Рябікін був призначений главою відомства в жовтні 2020 року за так званою карантинною процедурою.