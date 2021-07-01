Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Кабинет Министров 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Это закреплено распоряжением №699-р от 30 июня 2021 года, обнародованным на "Урядовом портале", передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, условия оплаты труда предполагают должностной оклад в размере 29,4 тыс. грн, к которому добавляются надбавки за ранг и другие надбавки и стимулирующие выплаты.

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Глава будет назначен на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Кандидаты должны иметь степень магистра и выше, общий стаж работы не менее семи лет, при этом не менее трех лет - на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, на должностных постах в сфере таможенного дела.

Среди требований - владение английским или французским языком, указано в сопроводительных документах к распоряжению Кабмина.

Нынешний глава Гостаможни, экс-директор международного аэропорта "Борисполь", Павел Рябикин был назначен главой ведомства в октябре 2020 года по так называемой карантинной процедуре.