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Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Кабинет Министров 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

Это закреплено распоряжением №699-р от 30 июня 2021 года, обнародованным на "Урядовом портале", передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, условия оплаты труда предполагают должностной оклад в размере 29,4 тыс. грн, к которому добавляются надбавки за ранг и другие надбавки и стимулирующие выплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гостаможслужба отказывается внедрять готовые ІТ-продукты, уже запущенные - выключаются и удаляются: старая гвардия победила? - Нефьодов

Глава будет назначен на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.

Кандидаты должны иметь степень магистра и выше, общий стаж работы не менее семи лет, при этом не менее трех лет - на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, на должностных постах в сфере таможенного дела.

Среди требований - владение английским или французским языком, указано в сопроводительных документах к распоряжению Кабмина.

Нынешний глава Гостаможни, экс-директор международного аэропорта "Борисполь", Павел Рябикин был назначен главой ведомства в октябре 2020 года по так называемой карантинной процедуре.

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Топ комментарии
+3
А шо бенин Рябикин не устраивает ?

Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
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01.07.2021 16:10
+3
И вот такого нужного деятеля теперь кормит украинский народ
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01.07.2021 16:11
+3
А этого куда?

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7431
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01.07.2021 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Когда начнутся конкурсы на должность жопы , а не главы , в стране начнутся перемены к лучшему .
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01.07.2021 16:06 Ответить
А шо бенин Рябикин не устраивает ?

Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
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01.07.2021 16:10 Ответить
И вот такого нужного деятеля теперь кормит украинский народ
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01.07.2021 16:11 Ответить
А этого куда?

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7431
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01.07.2021 16:13 Ответить
Этот парень не может кушать мало , иначе потеряет начальственный вид.
И маме отсылать , видать , тоже нужно ...
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01.07.2021 16:18 Ответить
Его правнукам УЖЕ хватит ! Следующий пошёл !😜
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01.07.2021 16:24 Ответить
$3 млрд - коррупция на таможне / С фамилией нового начальника узнаем кого шибздик сейчас больше любит-дядю Игоря или дядю Рината.
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01.07.2021 16:15 Ответить
О главном таможеннике Рябикине
Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби - Цензор.НЕТ 7555
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01.07.2021 16:19 Ответить
Немного истории

Директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин владеет не только катерами, но и элитным клубом "Маячок" на Жуковом острове. Об этом https://oligarh.media/ «ОЛИГАРХУ» стало известно из расследования журналистов https://bihus.info/tiha-gavan-ahti-ta-kateri-moznovladciv «Наші гроші» .
Сообщается, что Рябикин задекларировал компанию "Рекреационно-оздоровительный центр" Зеленый Порт", которая арендует землю под рестораном и закрытым яхт-клубом для судов. Также в собственности чиновника два катера, три понтона и дом на воде, который пришвартован на территории яхт-клуба.
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01.07.2021 16:21 Ответить
По информации журналистов, жена Рябикина - Галина - владеет пассажирским теплоходом «Виктория» с длиной корпуса 38 м. Это судно "Маячок" сдает в аренду по 4200 грн/час.

Отмечается, что клуб "Маячок" сдает в аренду и судно "Золотой теленок". Когда-то им владел российский олигарх Владимир Лукьяненко. Тот самый, что по версии ГПУ, подарил Януковичу золотой батон. Затем яхту переписали на оффшорную компанию Shark Tales. Сейчас аренда яхты стоит 5000 грн/час.
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01.07.2021 16:22 Ответить
Какие вы завистливые ...
Просто нужно много и упорно работать , вставать в 5 утра и ложиться заполночь , кушать на ходу и впопыхах ... хотя ... кого я обманываю ???
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01.07.2021 16:31 Ответить
Конкурс "братья Ермаки" проводят???
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01.07.2021 23:48 Ответить
 
 