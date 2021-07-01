Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы
Кабинет Министров 1 июля объявил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.
Это закреплено распоряжением №699-р от 30 июня 2021 года, обнародованным на "Урядовом портале", передает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, условия оплаты труда предполагают должностной оклад в размере 29,4 тыс. грн, к которому добавляются надбавки за ранг и другие надбавки и стимулирующие выплаты.
Глава будет назначен на пять лет или на год с правом повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.
Кандидаты должны иметь степень магистра и выше, общий стаж работы не менее семи лет, при этом не менее трех лет - на должностях госслужбы категорий "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, на должностных постах в сфере таможенного дела.
Среди требований - владение английским или французским языком, указано в сопроводительных документах к распоряжению Кабмина.
Нынешний глава Гостаможни, экс-директор международного аэропорта "Борисполь", Павел Рябикин был назначен главой ведомства в октябре 2020 года по так называемой карантинной процедуре.
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Когда он руководил аэропортом Борисполь, он выполнял все распоряжения бени - не пускал дешёвый лоукостер Рэн Эйр почти год в борисполь , уборщицы борисполя на проф собрании проголосовали против названия аэропорта имени Мазепы
И маме отсылать , видать , тоже нужно ...
Директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин владеет не только катерами, но и элитным клубом "Маячок" на Жуковом острове. Об этом https://oligarh.media/ «ОЛИГАРХУ» стало известно из расследования журналистов https://bihus.info/tiha-gavan-ahti-ta-kateri-moznovladciv «Наші гроші» .
Сообщается, что Рябикин задекларировал компанию "Рекреационно-оздоровительный центр" Зеленый Порт", которая арендует землю под рестораном и закрытым яхт-клубом для судов. Также в собственности чиновника два катера, три понтона и дом на воде, который пришвартован на территории яхт-клуба.
Отмечается, что клуб "Маячок" сдает в аренду и судно "Золотой теленок". Когда-то им владел российский олигарх Владимир Лукьяненко. Тот самый, что по версии ГПУ, подарил Януковичу золотой батон. Затем яхту переписали на оффшорную компанию Shark Tales. Сейчас аренда яхты стоит 5000 грн/час.
Просто нужно много и упорно работать , вставать в 5 утра и ложиться заполночь , кушать на ходу и впопыхах ... хотя ... кого я обманываю ???