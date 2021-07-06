ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной, – глава Евросовета Мишель
ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной", - написал Мишель на своей странице в Twitter по результатам встречи с Зеленским в Вильнюсе.
Как сообщалось, Зеленский находится с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
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