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ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной, – глава Евросовета Мишель

ЕС придает огромное значение отношениям с Украиной, – глава Евросовета Мишель

ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. Президент Украины Владимир Зеленский, реформы, проводимые в вашей стране, очень важны. Нас объединяют наши демократические ценности. ЕС придает огромное значение своим отношениям с Украиной", - написал Мишель на своей странице в Twitter по результатам встречи с Зеленским в Вильнюсе.

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Как сообщалось, Зеленский находится с визитом Литовскую Республику для участия в 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

Автор: 

Евросоюз (17143) Шарль Мишель (246)


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Це так зворушливо.
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06.07.2021 17:48 Ответить
Учит секретаря СНБО дипломатическому языку. Дойдет ли, неизвестно.
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06.07.2021 17:53 Ответить
--Ты правда меня любишь? --Конечно! Снимай трусы....
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06.07.2021 18:14 Ответить
Яке яке значення?Наведіть хоч один приклад.Зацікавленість у них одна розширити свій ринок збуту убиваючи нашу промисловісь та сільське господарство в обмін на майбутне сленство в ЕС та НАТО але не тепер а років десь через сто.
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06.07.2021 18:43 Ответить
Брехня, но приятно.
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06.07.2021 19:28 Ответить
ПРОСТО ОТЛИПНУТЬ НЕ МОГУТ. СПАТЬ НЕ ДАЮТ: "ВСТУПИТЕ В НАТО, ВСТУПАЙТЕ В ЕВРОСОЮЗ!"
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07.07.2021 03:15 Ответить
А ГЛАВА ЕВРОСОЮЗА, Г-Н ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, НУ ВЫЛИТЫЙ НАШ "МОЛЧАЛИВЫЙ ГИММЛЕР" - ПРЕМЬЕР- МИНИСТР УКРАИНЫ ШМЫГАЛЬ!
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07.07.2021 03:24 Ответить
 
 