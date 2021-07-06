Пять непарламентских партий на грани прохода в Верховную Раду, - опрос "Рейтинга"
По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в парламент могли бы попасть в 10 партий.
По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в парламент могли бы попасть в 10 партий.
Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.
Сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Верховную Раду: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партия Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%. С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% -й барьер.
Рейтинг других политических сил - менее 4%.
По сравнению с апрельским исследованием "Рейтинга" список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали "УДАР Виталия Кличко" и "Наши".
В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением "Слуги народа", ухудшили свой результат.
Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021, среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
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ясно шо Свобода, пане, ви як нібито думки читаєте - Тягнибок!!!
совок
Антиколорадос всегда за них был как и я, но теперь ненавидит, как и не я.
Кстати, Тягнибок недавно высрал слово..... "мізочки" - я реально чуть не обосрался...... не пойду на выборы как начал не ходить с первого тура, но за такое мона пойти, взять бюллетень и написать там - что-то по-русски за такое кривляние.
С лидером, да еще правильным-проблема. Пока на горизонте не видно подходящего.
А времени осталось не так уж много....СН так всех достали,что ни малейшего шанса на 5% у них НЕТ.На выборах будут голосовать за кого угодно,только не Ze....
Причем олигархи даже этого особо и не скрывают.
Демократия работает только в очень небольших городках (до 5 тыс. жителей, как в городах древней Греции) где все знают кого они выбирают в мэры и Советы.
Никогда партии не будут работать в интересах не то что народа, но даже в интересах среднего бизнеса.
А средний бизнес в принципе не способен к самоорганизации, как и профсоюзы.
Все что может народ в этой политической системе - это выбирать (интуитивно) за МЕНЬШЕЕ ЗЛО.
Готуються до масових фальсифікацій, а до виборів ще як далеко.