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Пять непарламентских партий на грани прохода в Верховную Раду, - опрос "Рейтинга"

Пять непарламентских партий на грани прохода в Верховную Раду, - опрос

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в парламент могли бы попасть в 10 партий.

По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", в парламент могли бы попасть в 10 партий.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

Сразу 5 непарламентских партий набирают более 4% и находятся на грани прохождения в Верховную Раду: "Сила и честь" - 4,8%, Радикальная партия - 4,7%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партия Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%. С учетом статистической погрешности эти партии могут преодолеть 5% -й барьер.

Рейтинг других политических сил - менее 4%.

По сравнению с апрельским исследованием "Рейтинга" список непарламентских партий, поддержка которых составляет более 4%, увеличился - рост показали "УДАР Виталия Кличко" и "Наши".

В группе партий, которые набирают более 10%, почти все партии, за исключением "Слуги народа", ухудшили свой результат.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021, среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Пять непарламентских партий на грани прохода в Верховную Раду, - опрос Рейтинга 01

Автор: 

выборы (24733) опрос (2832) рейтинг (1639)


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Топ комментарии
+36
Что еще должно произойти в стране, чтобы долбодятлы перестали голосовать за квартальных клоунов и фашистских колаборантов - опзж-наши-смешко?!!!
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06.07.2021 18:29
+15
По опросам "Рейтинга" у Яныка был очень высокий рейтинг перед самым бегством его в Ростов. А Пальчевский с его "Перемогою" -- вообще всех громили. Ну и где они?
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06.07.2021 18:35
+12
"опросы" Рейтинга нужно давать с плашкой - "на правах рекламы"https://censor.net/ru/n3275479
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06.07.2021 18:37
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Правила форума Совет форумчан
страна быдла...
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06.07.2021 18:26 Ответить
так так только ЕР и все, даже Зюга и тот не очень в почете то)
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06.07.2021 18:32 Ответить
Громадянська позиція Гриценка має пройти в парламент!
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06.07.2021 19:15 Ответить

ясно шо Свобода, пане, ви як нібито думки читаєте - Тягнибок!!!
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06.07.2021 19:58 Ответить
так, звичайно). Хто ж в шахи грати буде вчити).
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06.07.2021 23:26 Ответить
страна русского быдла...
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06.07.2021 18:37 Ответить
зросійщеного ...читай "какаяразніца".
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06.07.2021 19:04 Ответить
Вера в "мудрий нарід" уже бьется в предсмертных конвульсиях
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06.07.2021 19:12 Ответить
"Мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!73% -овий лохторат,це Чахлик невмирущий !!!)))))))
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06.07.2021 19:49 Ответить
Что еще должно произойти в стране, чтобы долбодятлы перестали голосовать за квартальных клоунов и фашистских колаборантов - опзж-наши-смешко?!!!
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06.07.2021 18:29 Ответить
слышь, фошистские колоборанты - высеры совков, так шо пнП.
совок
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06.07.2021 18:33 Ответить
Чтобы такие дятлы как ты не лезли в соц.сети со своими придурковатыми постами, уважаемый!
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06.07.2021 18:51 Ответить
Щоб патріотична частина політикуму насправді зробила щось корисне для України, а не лише годувала електорат балачками, обіцянками і звинуваченнями.
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06.07.2021 19:00 Ответить
Ваш коментар як промінь світла у царстві темряві невдоволених прихильників Петра. Не в брову, а прямо в око.
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06.07.2021 20:07 Ответить
Силове захоплення влади, введення військового положення )
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06.07.2021 22:22 Ответить
Мрак.
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06.07.2021 18:30 Ответить
3 партии точно нужно запретить и их составляющие должны сидеть
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06.07.2021 18:34 Ответить
По опросам "Рейтинга" у Яныка был очень высокий рейтинг перед самым бегством его в Ростов. А Пальчевский с его "Перемогою" -- вообще всех громили. Ну и где они?
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06.07.2021 18:35 Ответить
Свобода - обосрались(((
Антиколорадос всегда за них был как и я, но теперь ненавидит, как и не я.
Кстати, Тягнибок недавно высрал слово..... "мізочки" - я реально чуть не обосрался...... не пойду на выборы как начал не ходить с первого тура, но за такое мона пойти, взять бюллетень и написать там - что-то по-русски за такое кривляние.
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06.07.2021 18:35 Ответить
Щось мені здається, що брехня це все
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06.07.2021 18:36 Ответить
"опросы" Рейтинга нужно давать с плашкой - "на правах рекламы"https://censor.net/ru/n3275479
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06.07.2021 18:37 Ответить
Перестаньте тішити себе примарними іллюзіями -нарід за ЗЕ! Вівці за вовків! Дрова за сокиру! Бензин за сірники !
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06.07.2021 19:16 Ответить
В підсумку ніхто з цих не пройде. Бо перед виборами перша п'ятірка буде консолідувати електорат, вкидаючи великі гроші на рекламу і агітацію. І грошей у них набагато більше, ніж у інших. Найбільшою інтригою є РЕАЛЬНИЙ рейтинг шлюх народу і зараз, і особливо перед виборами. Бо є чинники, які грошима перебити неможливо.
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06.07.2021 18:43 Ответить
Это очень хреновые результаты ,это может ЗАПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ Украину , Украине ЖИЗНЕННО и супер СРОЧНО нужна реальная ,именно реальная СОЦ партия а иначе все эти скачки воров закончатся для Украины крайне печально !
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06.07.2021 18:43 Ответить
після Мороза слово "соціалістичний" у назві партії стало матюком).
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06.07.2021 23:24 Ответить
забавный PR от наперсточников. не хотят, сцуки, от корыта отгребать. без крови, к сожалению, не обойдется. если и на этот раз все бросить на полдороги - будет еще хуже: ненаказанное зло усиливается. счас нужно искть и "правильного" лидера, и команду, и программу действий.
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06.07.2021 18:44 Ответить
"счас нужно искть и "правильного" лидера, и команду, и программу действий."
С лидером, да еще правильным-проблема. Пока на горизонте не видно подходящего.
А времени осталось не так уж много....СН так всех достали,что ни малейшего шанса на 5% у них НЕТ.На выборах будут голосовать за кого угодно,только не Ze....
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06.07.2021 19:15 Ответить
tv c люмпеном "чюдеса" творит. не забывай об этом. а также об их огромном количестве - "на дурака не нужен нож.."(с)
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06.07.2021 19:20 Ответить
А ось цікаво, яка причина практично щотижневих рейтингів? В нас вибори завтра?
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06.07.2021 18:49 Ответить
П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7781
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06.07.2021 18:54 Ответить
Кому еще не понятно что ПАРТИЙНАЯ система построена так что туда могут попасть только слуги олигархов/спонсоров которые и создали эти партии.
Причем олигархи даже этого особо и не скрывают.
Демократия работает только в очень небольших городках (до 5 тыс. жителей, как в городах древней Греции) где все знают кого они выбирают в мэры и Советы.
Никогда партии не будут работать в интересах не то что народа, но даже в интересах среднего бизнеса.
А средний бизнес в принципе не способен к самоорганизации, как и профсоюзы.
Все что может народ в этой политической системе - это выбирать (интуитивно) за МЕНЬШЕЕ ЗЛО.
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06.07.2021 19:02 Ответить
Да уж выбор.. " мама не горюй" А "Самопомощь" - " Свобода" - "Голос" - "Гражданская позиция" свои 8 - 9 % в " ведро" ( как всегда гетманов много). Зато "партия Шария" на хвосте у " Удара имени цельного мэра Киева Виталика - премудрого венско- гамбургского", а "Наши кремляди "- Мураева" тоже на гране прохода, а "вилоносец- скотыняка" точно пройдет- народ соскучился по его театральным тирадам, скорее всего пройдет и Смешко Гардонович, а вот Гройсю скорее всего кинут ( не Петя, так Юля.. там партии "вождистского типа") В общем резюмируем кремлевский- мордорский " открытый " пул ( это порядка 21 -23% выборцев, поднатужатся 25.) Остальное " солянка" качающаяся влево- вправо и обратно., в том то наша и беда. Но как говорится на любой цвет и вкус..только голосуй ( но выбор как всегда, поиск "лучшего из ХУДШЕГО")
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06.07.2021 19:03 Ответить
Такий "мудрий нарід" не заслуговує кращого достойного життя!
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06.07.2021 19:19 Ответить
Без двухпартийной системы не обойтись!. Столько партеек развелось, не поймешь какая чем воняет.
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06.07.2021 19:20 Ответить
И ни одной нормальной, одни заробитчане на разводе народных масс.
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06.07.2021 19:22 Ответить
У нас за 30 лет сложилась такая система, что в ВР проходят только слуги олигархов. Чего соит только 5 млн гривен взнос от каждого кандидата в президенты. Это всё и есть имущественный ценз, которого не бывает в демократических странах. Последняя афера Коломойского только разделила и рассорила избирателей. Одни голосовали за савленника олигархов -Порошенко, а другие за ставленника олигархов Зеленского. Обе половины общества как и в стране Лилипутии считают что у них существенные разногласия. А надо объединяться и менять избирательное право так, чтобы жулики в кандидаты больше не попадали.
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06.07.2021 19:24 Ответить
В Україні нема жодної партії яка провадить свою діяльність за рахунок членських внесків. Звідси зрозуміло що нема народної партії - "хто платить той і замовляє музику". Як казав мені один корумпований жид ще за Кучми: "За кого би ви нє галасовали ви всьо равно будете галасовать за нас". ... Народ тупо голосує за морди з телевізору, а морди там зявляються лише такі які влаштовують власників каналів. А хто ж ці власники? Здогадались?
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06.07.2021 19:42 Ответить
В Україні нема політичних партій,як власне і політичної боротьби !!! Є лише імітація політичної діяльності !!!))))
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06.07.2021 19:43 Ответить
Політична боротьба в Україні ,це борсання свиней біля державної годівниці !!!)))
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06.07.2021 19:46 Ответить
И реального лидера, Гетьмана Украины пока не видно.И идеи нет, которая бы объединила "мудрый нарид"
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06.07.2021 19:59 Ответить
Все стараются урвать денег, где только можно.
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06.07.2021 20:01 Ответить
Один лише Сєня камікадзує на люксовому БМВ.
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06.07.2021 20:09 Ответить
Не бачиш лідера - сходи до окуліста
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07.07.2021 19:26 Ответить
БРЕХНЯ ЗА ГРАНЬЮ !!!
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06.07.2021 20:36 Ответить
каждый день рейтингами будут кормить. Дебилы пля.. В телеге сделайте или в группе, за бениных слуг в западло будет проголосвать
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06.07.2021 20:40 Ответить
Повірте мені, цей "рейтинг" до голої ср#ки.
Готуються до масових фальсифікацій, а до виборів ще як далеко.
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06.07.2021 21:10 Ответить
мабуть не далеко раз так надрачивають рейтинг клоуна....
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07.07.2021 19:27 Ответить
Путин рулит, через смотрящего Дерьмака. Вся эта нечистая зесрань, это только масовка. Путинская масовка. Истину глаголю.
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06.07.2021 21:39 Ответить
Хто довіряє такої групі? Спитайте по Україні, хто знає групу Рейтинг і все стане на свої місця.
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06.07.2021 21:42 Ответить
За перші три точно голосувати не буду.
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06.07.2021 22:08 Ответить
А партія петушарія, який деякі пророчили 15-20% бовтається у відстійнику із 3,3
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06.07.2021 22:21 Ответить
П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6137
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07.07.2021 00:28 Ответить
Невже ще знайдуться ті хто буде голосувати за ці секти, які себе проявили тільки з негативної сторони. Нічого доброго ні одна з цих так званих партій не зробила для українців, тільки для себе рідних. Це визначається дуже легко - по статкам ЧЛЄНІВ. Ні один ЧЛЄН не живе доходам офіційним.
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07.07.2021 12:47 Ответить
 
 