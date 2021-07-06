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П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу"

П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", в парламент могли б потрапити до 10 партій.

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", до парламенту могли б потрапити до 10 партій.

Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%.

Одразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% та знаходяться на межі проходження до Верховної Ради: "Сила і честь" – 4,8%, Радикальна партія – 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, партіяМураєва "Наші" – 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%. З урахуванням статистичної похибки ці партії можуть подолати 5%-й бар’єр.

Рейтинг інших політичних сил – менше 4%.

Порівняно з квітневим дослідженням "Рейтингу" список непарламентських партій, підтримка яких становить більше 4%, збільшився – зростання показали "УДАР Віталія Кличка" та "Наші".

У групі партій, які набирають понад 10%, майже всі партії, за винятком "Слуги народу", погіршили свій результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу"

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня – 3 липня 2021 року, серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Пять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування Рейтингу 01

Автор: 

вибори (6694) опитування (1942) рейтинг (1655)


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Топ коментарі
+36
Что еще должно произойти в стране, чтобы долбодятлы перестали голосовать за квартальных клоунов и фашистских колаборантов - опзж-наши-смешко?!!!
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06.07.2021 18:29
+15
По опросам "Рейтинга" у Яныка был очень высокий рейтинг перед самым бегством его в Ростов. А Пальчевский с его "Перемогою" -- вообще всех громили. Ну и где они?
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06.07.2021 18:35
+12
"опросы" Рейтинга нужно давать с плашкой - "на правах рекламы"https://censor.net/ru/n3275479
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06.07.2021 18:37
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страна быдла...
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06.07.2021 18:26 Відповісти
так так только ЕР и все, даже Зюга и тот не очень в почете то)
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06.07.2021 18:32 Відповісти
Громадянська позиція Гриценка має пройти в парламент!
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06.07.2021 19:15 Відповісти

ясно шо Свобода, пане, ви як нібито думки читаєте - Тягнибок!!!
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06.07.2021 19:58 Відповісти
так, звичайно). Хто ж в шахи грати буде вчити).
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06.07.2021 23:26 Відповісти
страна русского быдла...
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06.07.2021 18:37 Відповісти
зросійщеного ...читай "какаяразніца".
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06.07.2021 19:04 Відповісти
Вера в "мудрий нарід" уже бьется в предсмертных конвульсиях
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06.07.2021 19:12 Відповісти
"Мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!73% -овий лохторат,це Чахлик невмирущий !!!)))))))
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06.07.2021 19:49 Відповісти
Что еще должно произойти в стране, чтобы долбодятлы перестали голосовать за квартальных клоунов и фашистских колаборантов - опзж-наши-смешко?!!!
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06.07.2021 18:29 Відповісти
слышь, фошистские колоборанты - высеры совков, так шо пнП.
совок
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06.07.2021 18:33 Відповісти
Чтобы такие дятлы как ты не лезли в соц.сети со своими придурковатыми постами, уважаемый!
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06.07.2021 18:51 Відповісти
Щоб патріотична частина політикуму насправді зробила щось корисне для України, а не лише годувала електорат балачками, обіцянками і звинуваченнями.
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06.07.2021 19:00 Відповісти
Ваш коментар як промінь світла у царстві темряві невдоволених прихильників Петра. Не в брову, а прямо в око.
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06.07.2021 20:07 Відповісти
Силове захоплення влади, введення військового положення )
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06.07.2021 22:22 Відповісти
Мрак.
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06.07.2021 18:30 Відповісти
3 партии точно нужно запретить и их составляющие должны сидеть
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06.07.2021 18:34 Відповісти
По опросам "Рейтинга" у Яныка был очень высокий рейтинг перед самым бегством его в Ростов. А Пальчевский с его "Перемогою" -- вообще всех громили. Ну и где они?
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06.07.2021 18:35 Відповісти
Свобода - обосрались(((
Антиколорадос всегда за них был как и я, но теперь ненавидит, как и не я.
Кстати, Тягнибок недавно высрал слово..... "мізочки" - я реально чуть не обосрался...... не пойду на выборы как начал не ходить с первого тура, но за такое мона пойти, взять бюллетень и написать там - что-то по-русски за такое кривляние.
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06.07.2021 18:35 Відповісти
Щось мені здається, що брехня це все
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06.07.2021 18:36 Відповісти
"опросы" Рейтинга нужно давать с плашкой - "на правах рекламы"https://censor.net/ru/n3275479
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06.07.2021 18:37 Відповісти
Перестаньте тішити себе примарними іллюзіями -нарід за ЗЕ! Вівці за вовків! Дрова за сокиру! Бензин за сірники !
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06.07.2021 19:16 Відповісти
В підсумку ніхто з цих не пройде. Бо перед виборами перша п'ятірка буде консолідувати електорат, вкидаючи великі гроші на рекламу і агітацію. І грошей у них набагато більше, ніж у інших. Найбільшою інтригою є РЕАЛЬНИЙ рейтинг шлюх народу і зараз, і особливо перед виборами. Бо є чинники, які грошима перебити неможливо.
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06.07.2021 18:43 Відповісти
Это очень хреновые результаты ,это может ЗАПРОСТО УНИЧТОЖИТЬ Украину , Украине ЖИЗНЕННО и супер СРОЧНО нужна реальная ,именно реальная СОЦ партия а иначе все эти скачки воров закончатся для Украины крайне печально !
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06.07.2021 18:43 Відповісти
після Мороза слово "соціалістичний" у назві партії стало матюком).
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06.07.2021 23:24 Відповісти
забавный PR от наперсточников. не хотят, сцуки, от корыта отгребать. без крови, к сожалению, не обойдется. если и на этот раз все бросить на полдороги - будет еще хуже: ненаказанное зло усиливается. счас нужно искть и "правильного" лидера, и команду, и программу действий.
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06.07.2021 18:44 Відповісти
"счас нужно искть и "правильного" лидера, и команду, и программу действий."
С лидером, да еще правильным-проблема. Пока на горизонте не видно подходящего.
А времени осталось не так уж много....СН так всех достали,что ни малейшего шанса на 5% у них НЕТ.На выборах будут голосовать за кого угодно,только не Ze....
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06.07.2021 19:15 Відповісти
tv c люмпеном "чюдеса" творит. не забывай об этом. а также об их огромном количестве - "на дурака не нужен нож.."(с)
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06.07.2021 19:20 Відповісти
А ось цікаво, яка причина практично щотижневих рейтингів? В нас вибори завтра?
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06.07.2021 18:49 Відповісти
П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7781
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06.07.2021 18:54 Відповісти
Кому еще не понятно что ПАРТИЙНАЯ система построена так что туда могут попасть только слуги олигархов/спонсоров которые и создали эти партии.
Причем олигархи даже этого особо и не скрывают.
Демократия работает только в очень небольших городках (до 5 тыс. жителей, как в городах древней Греции) где все знают кого они выбирают в мэры и Советы.
Никогда партии не будут работать в интересах не то что народа, но даже в интересах среднего бизнеса.
А средний бизнес в принципе не способен к самоорганизации, как и профсоюзы.
Все что может народ в этой политической системе - это выбирать (интуитивно) за МЕНЬШЕЕ ЗЛО.
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06.07.2021 19:02 Відповісти
Да уж выбор.. " мама не горюй" А "Самопомощь" - " Свобода" - "Голос" - "Гражданская позиция" свои 8 - 9 % в " ведро" ( как всегда гетманов много). Зато "партия Шария" на хвосте у " Удара имени цельного мэра Киева Виталика - премудрого венско- гамбургского", а "Наши кремляди "- Мураева" тоже на гране прохода, а "вилоносец- скотыняка" точно пройдет- народ соскучился по его театральным тирадам, скорее всего пройдет и Смешко Гардонович, а вот Гройсю скорее всего кинут ( не Петя, так Юля.. там партии "вождистского типа") В общем резюмируем кремлевский- мордорский " открытый " пул ( это порядка 21 -23% выборцев, поднатужатся 25.) Остальное " солянка" качающаяся влево- вправо и обратно., в том то наша и беда. Но как говорится на любой цвет и вкус..только голосуй ( но выбор как всегда, поиск "лучшего из ХУДШЕГО")
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06.07.2021 19:03 Відповісти
Такий "мудрий нарід" не заслуговує кращого достойного життя!
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06.07.2021 19:19 Відповісти
Без двухпартийной системы не обойтись!. Столько партеек развелось, не поймешь какая чем воняет.
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06.07.2021 19:20 Відповісти
И ни одной нормальной, одни заробитчане на разводе народных масс.
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06.07.2021 19:22 Відповісти
У нас за 30 лет сложилась такая система, что в ВР проходят только слуги олигархов. Чего соит только 5 млн гривен взнос от каждого кандидата в президенты. Это всё и есть имущественный ценз, которого не бывает в демократических странах. Последняя афера Коломойского только разделила и рассорила избирателей. Одни голосовали за савленника олигархов -Порошенко, а другие за ставленника олигархов Зеленского. Обе половины общества как и в стране Лилипутии считают что у них существенные разногласия. А надо объединяться и менять избирательное право так, чтобы жулики в кандидаты больше не попадали.
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06.07.2021 19:24 Відповісти
В Україні нема жодної партії яка провадить свою діяльність за рахунок членських внесків. Звідси зрозуміло що нема народної партії - "хто платить той і замовляє музику". Як казав мені один корумпований жид ще за Кучми: "За кого би ви нє галасовали ви всьо равно будете галасовать за нас". ... Народ тупо голосує за морди з телевізору, а морди там зявляються лише такі які влаштовують власників каналів. А хто ж ці власники? Здогадались?
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06.07.2021 19:42 Відповісти
В Україні нема політичних партій,як власне і політичної боротьби !!! Є лише імітація політичної діяльності !!!))))
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06.07.2021 19:43 Відповісти
Політична боротьба в Україні ,це борсання свиней біля державної годівниці !!!)))
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06.07.2021 19:46 Відповісти
И реального лидера, Гетьмана Украины пока не видно.И идеи нет, которая бы объединила "мудрый нарид"
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06.07.2021 19:59 Відповісти
Все стараются урвать денег, где только можно.
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06.07.2021 20:01 Відповісти
Один лише Сєня камікадзує на люксовому БМВ.
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06.07.2021 20:09 Відповісти
Не бачиш лідера - сходи до окуліста
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07.07.2021 19:26 Відповісти
БРЕХНЯ ЗА ГРАНЬЮ !!!
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06.07.2021 20:36 Відповісти
каждый день рейтингами будут кормить. Дебилы пля.. В телеге сделайте или в группе, за бениных слуг в западло будет проголосвать
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06.07.2021 20:40 Відповісти
Повірте мені, цей "рейтинг" до голої ср#ки.
Готуються до масових фальсифікацій, а до виборів ще як далеко.
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06.07.2021 21:10 Відповісти
мабуть не далеко раз так надрачивають рейтинг клоуна....
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07.07.2021 19:27 Відповісти
Путин рулит, через смотрящего Дерьмака. Вся эта нечистая зесрань, это только масовка. Путинская масовка. Истину глаголю.
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06.07.2021 21:39 Відповісти
Хто довіряє такої групі? Спитайте по Україні, хто знає групу Рейтинг і все стане на свої місця.
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06.07.2021 21:42 Відповісти
За перші три точно голосувати не буду.
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06.07.2021 22:08 Відповісти
А партія петушарія, який деякі пророчили 15-20% бовтається у відстійнику із 3,3
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06.07.2021 22:21 Відповісти
П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6137
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07.07.2021 00:28 Відповісти
Невже ще знайдуться ті хто буде голосувати за ці секти, які себе проявили тільки з негативної сторони. Нічого доброго ні одна з цих так званих партій не зробила для українців, тільки для себе рідних. Це визначається дуже легко - по статкам ЧЛЄНІВ. Ні один ЧЛЄН не живе доходам офіційним.
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07.07.2021 12:47 Відповісти
 
 