П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу"

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", в парламент могли б потрапити до 10 партій.

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", до парламенту могли б потрапити до 10 партій.

Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%.

Одразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% та знаходяться на межі проходження до Верховної Ради: "Сила і честь" – 4,8%, Радикальна партія – 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, партіяМураєва "Наші" – 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%. З урахуванням статистичної похибки ці партії можуть подолати 5%-й бар’єр.

Рейтинг інших політичних сил – менше 4%.

Порівняно з квітневим дослідженням "Рейтингу" список непарламентських партій, підтримка яких становить більше 4%, збільшився – зростання показали "УДАР Віталія Кличка" та "Наші".

У групі партій, які набирають понад 10%, майже всі партії, за винятком "Слуги народу", погіршили свій результат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг політиків на липень 2021 року: Зеленський - 29,1%, Порошенко - 13,4%, Бойко - 12,5%, Тимошенко - 11,3%, - опитування "Рейтингу"

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня – 3 липня 2021 року, серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.