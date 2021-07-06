П'ять непарламентських партій на межі проходу до Верховної Ради, - опитування "Рейтингу"
За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", в парламент могли б потрапити до 10 партій.
За результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", до парламенту могли б потрапити до 10 партій.
Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%.
Одразу 5 непарламентських партій набирають понад 4% та знаходяться на межі проходження до Верховної Ради: "Сила і честь" – 4,8%, Радикальна партія – 4,7%, партія "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%, партіяМураєва "Наші" – 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%. З урахуванням статистичної похибки ці партії можуть подолати 5%-й бар’єр.
Рейтинг інших політичних сил – менше 4%.
Порівняно з квітневим дослідженням "Рейтингу" список непарламентських партій, підтримка яких становить більше 4%, збільшився – зростання показали "УДАР Віталія Кличка" та "Наші".
У групі партій, які набирають понад 10%, майже всі партії, за винятком "Слуги народу", погіршили свій результат.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 30 червня – 3 липня 2021 року, серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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ясно шо Свобода, пане, ви як нібито думки читаєте - Тягнибок!!!
совок
Антиколорадос всегда за них был как и я, но теперь ненавидит, как и не я.
Кстати, Тягнибок недавно высрал слово..... "мізочки" - я реально чуть не обосрался...... не пойду на выборы как начал не ходить с первого тура, но за такое мона пойти, взять бюллетень и написать там - что-то по-русски за такое кривляние.
С лидером, да еще правильным-проблема. Пока на горизонте не видно подходящего.
А времени осталось не так уж много....СН так всех достали,что ни малейшего шанса на 5% у них НЕТ.На выборах будут голосовать за кого угодно,только не Ze....
Причем олигархи даже этого особо и не скрывают.
Демократия работает только в очень небольших городках (до 5 тыс. жителей, как в городах древней Греции) где все знают кого они выбирают в мэры и Советы.
Никогда партии не будут работать в интересах не то что народа, но даже в интересах среднего бизнеса.
А средний бизнес в принципе не способен к самоорганизации, как и профсоюзы.
Все что может народ в этой политической системе - это выбирать (интуитивно) за МЕНЬШЕЕ ЗЛО.
Готуються до масових фальсифікацій, а до виборів ще як далеко.