Военные медики апробировали новую вертикаль управления во время учений "Артерия-2021"
В Вооруженных Силах Украины успешно проведен комплекс командно-штабных тренировок "Артерия-2021" . Во время учений было отработано практическое развертывание системы управления, сил и средств логистического, медицинского обеспечения и поддержки войск в интересах проведения операции сил обороны, а также исследованы вопросы ее функционирования в ходе стратегического развертывания Вооруженных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Руководитель учений, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Бокий отметил работу командования Медицинских сил ВСУ, которое существует всего полтора года и впервые привлекалось к учениям.
"Впервые на практике была апробирована созданная по J-структуре вертикаль управления: развернут пункт управления командования Медицинских сил с привлечением медицинских служб видов и отдельных родов войск, других военных формирований и правоохранительных органов. Это на самом деле важно, ведь речь идет о нашей совместимость с силами Альянса - то, к чему мы стремимся и на что направлены серьезные усилия последних лет ", - подчеркнул руководитель учений, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Бокий. Он также проинформировал о том, что во время учений были апробированы новые доктринальные документы.
"В ходе тренировки мы развернули передовые хирургические группы из состава военных мобильных госпиталей. В этом году они были развернуты в новейшем палаточном фонде, который состоит из пневмокаркасных и каркасных палаток ", - сообщил врио командующего Медицинских сил ВСУ полковник Андрей Галушка.
По его словам, военные медики из Одессы и Киева в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывали прием раненых, сортировку, диагностику и оказание необходимой помощи. Важный акцент в ходе учений было сделано на эвакуацию раненых, организованную совместно с командованием сил логистики ВСУ.
В развертывании передовых хирургических групп приняли участие слушатели и преподаватели Украинской военно-медицинской академии.
Галушка также сообщил, что во время подготовки к учениям проводились консультации на стратегическом и оперативном уровне с советниками США и ФРГ, а практические действия помогали отрабатывать канадцы.
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P.S. Раніше була назва Медична служба. Зараз перейменували? Ну ок, хай буде. Якби тільки на користь.
А от Служба ПММ (паливно-мастильних матеріалів), мабуть, досі є просто "Службою". Може, пора вже створювати Сили ПММ?