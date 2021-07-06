Военные медики апробировали новую вертикаль управления во время учений "Артерия-2021"

В Вооруженных Силах Украины успешно проведен комплекс командно-штабных тренировок "Артерия-2021" . Во время учений было отработано практическое развертывание системы управления, сил и средств логистического, медицинского обеспечения и поддержки войск в интересах проведения операции сил обороны, а также исследованы вопросы ее функционирования в ходе стратегического развертывания Вооруженных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Руководитель учений, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Бокий отметил работу командования Медицинских сил ВСУ, которое существует всего полтора года и впервые привлекалось к учениям.

"Впервые на практике была апробирована созданная по J-структуре вертикаль управления: развернут пункт управления командования Медицинских сил с привлечением медицинских служб видов и отдельных родов войск, других военных формирований и правоохранительных органов. Это на самом деле важно, ведь речь идет о нашей совместимость с силами Альянса - то, к чему мы стремимся и на что направлены серьезные усилия последних лет ", - подчеркнул руководитель учений, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Виктор Бокий. Он также проинформировал о том, что во время учений были апробированы новые доктринальные документы.

"В ходе тренировки мы развернули передовые хирургические группы из состава военных мобильных госпиталей. В этом году они были развернуты в новейшем палаточном фонде, который состоит из пневмокаркасных и каркасных палаток ", - сообщил врио командующего Медицинских сил ВСУ полковник Андрей Галушка.

По его словам, военные медики из Одессы и Киева в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывали прием раненых, сортировку, диагностику и оказание необходимой помощи. Важный акцент в ходе учений было сделано на эвакуацию раненых, организованную совместно с командованием сил логистики ВСУ.

В развертывании передовых хирургических групп приняли участие слушатели и преподаватели Украинской военно-медицинской академии.

Галушка также сообщил, что во время подготовки к учениям проводились консультации на стратегическом и оперативном уровне с советниками США и ФРГ, а практические действия помогали отрабатывать канадцы.