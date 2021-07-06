Військові медики апробували нову вертикаль управління під час навчань "Артерія-2021"

У Збройних Силах України успішно проведено комплекс командно-штабних тренувань "Артерія-2021". Під час навчань було відпрацьовано практичне розгортання системи управління, сил і засобів логістичного, медичного забезпечення та підтримки військ в інтересах проведення операції сил оборони, а також досліджені питання її функціонування в ході стратегічного розгортання Збройних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Керівник навчань, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Бокій відзначив роботу командування Медичних сил ЗСУ, яке існує лише півтора року і вперше залучалося до навчань.

"Вперше на практиці була апробована створена за J-структурою вертикаль управління: розгорнуто пункт управління командування Медичних сил із залученням медичних служб видів і окремих родів військ, інших військових формувань та правоохоронних органів. Це насправді важливо, адже йдеться про нашу сумісність з силами Альянсу - те, до чого ми прагнемо і на що спрямовані серйозні зусилля останніх років", - підкреслив керівник навчань, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Бокій. Він також поінформував про те, що під час навчань були апробовані нові доктринальні документи.

"В ході тренування ми розгорнули передові хірургічні групи зі складу військових мобільних госпіталів. Цього року їх було розгорнуто в новітньому наметовому фонді, який складається з пневмокаркасних і каркасних наметів", - повідомив т.в.о. командувача Медичних сил ЗСУ полковник Андрій Галушка.

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За його словами, військові медики з Одеси і Києва в умовах, максимально наближених до бойових, відпрацьовували прийом поранених, сортування, діагностику та надання необхідної допомоги. Важливий акцент під час навчань було зроблено на евакуацію поранених, організовану спільно з командуванням сил логістики ЗСУ.

У розгортанні передових хірургічних груп взяли участь слухачі та викладачі Української військово-медичної академії.

Галушка також повідомив, що під час підготовки до навчань проводилися консультації на стратегічному та оперативному рівні з радниками США і ФРН, а практичні дії допомагали відпрацьовувати канадці.