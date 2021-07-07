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"Люблинский треугольник" - альтернатива "русскому миру" в этой части Европы, - Кулеба

"Люблинский треугольник" является альтернативой так называемому "русскому миру" в восточной части Европы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении касательно встречи глав МИД стран "Люблинского треугольника", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, что "Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы. Безусловно, мы бы очень хотели, чтобы там стояла 4-я подпись, подпись демократической Беларуси, но пока ее нет, мы будем работать втроем. Но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего", - отметил Кулеба.

Читайте также: Действия РФ как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире и требуют адекватной реакции международного сообщества, - министры "Люблинского треугольника"

Отметим, что кроме Украины в проект "Люблинский треугольник" входят также Польша и Литва.

Автор: 

Беларусь (7899) Кулеба Дмитрий (2880) Люблинский треугольник (20)


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Топ комментарии
+4
Це пропонували ще до зелені. Повторює чужі ідеї.
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07.07.2021 09:04
+4
Та це ж ідея 17ст. Річ посполита трьох Народів. Сейм тоді її завалив. І саме цей тупий гоноровий "завал" Єжи Гедройц називав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:20
+2
Ну хто слабкіший,показали кораблі США у Чорному морі.
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07.07.2021 09:22
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Це пропонували ще до зелені. Повторює чужі ідеї.
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07.07.2021 09:04 Ответить
То есть, захватим Ростов и объявим его Малый Люблин?
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07.07.2021 09:16 Ответить
Люблінський трикутник - тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейську Унію та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні
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07.07.2021 09:19 Ответить
Противодействие раисе культурным сотрудничеством не эффективно...
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07.07.2021 09:24 Ответить
Но, хоть что то...
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07.07.2021 09:25 Ответить
Чому культурним?Цей альянс передбачає і військову протидію обї,єднаних сил.Між іншим це була давня ідея ,котру тепер вимагає і час ,і обставини .
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07.07.2021 09:45 Ответить
Ну хто слабкіший,показали кораблі США у Чорному морі.
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07.07.2021 09:22 Ответить
І у чому "слабкість"?
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07.07.2021 09:22 Ответить
У тому ,що голосно брязкати зброєю , проти сильного супротивника,то не є сила.Росія у чорному морі проковтнула ,що ії вимоги ігнорували.З Україною,котра була без армії ,кацапія поступила інакше,тому обї,єднаний військовий альянс Україні як раз те, що треба.Одно діло знущатися з слабкої ще України,друге діло знати ,що в випадку агресії ,мокшандія буде мати справу з кількома країнами відразу,при чому з країнами ,що оточуют парашку,мають спільні кордони.
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07.07.2021 09:51 Ответить
Та це ж ідея 17ст. Річ посполита трьох Народів. Сейм тоді її завалив. І саме цей тупий гоноровий "завал" Єжи Гедройц називав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:20 Ответить
а до этого для кулебы только "русский мир" был. А теперь альтернатива. Та не нужно вообще упоминать это утворення.
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07.07.2021 09:48 Ответить
 
 