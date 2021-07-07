"Люблинский треугольник" - альтернатива "русскому миру" в этой части Европы, - Кулеба

"Люблинский треугольник" является альтернативой так называемому "русскому миру" в восточной части Европы.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении касательно встречи глав МИД стран "Люблинского треугольника", информирует Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, что "Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы. Безусловно, мы бы очень хотели, чтобы там стояла 4-я подпись, подпись демократической Беларуси, но пока ее нет, мы будем работать втроем. Но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего", - отметил Кулеба.

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Отметим, что кроме Украины в проект "Люблинский треугольник" входят также Польша и Литва.