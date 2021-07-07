"Люблінський трикутник" - альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи, - Кулеба

"Люблінський трикутник" є альтернативою так званому "русскому миру" в східній частині Європи.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні щодо зустрічі глав МЗС країн "Люблінського трикутника", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, що "Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи. Безумовно, ми б дуже хотіли, щоб там стояв 4-й підпис, підпис демократичної Білорусі, але поки його немає, ми будемо працювати втрьох. Але будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "русского мира" обере "Люблінський трикутник", обере простір демократії, свободи і спільного європейського майбутнього", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, що, крім України, до проєкту "Люблінський трикутник" входять також Польща і Литва.

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