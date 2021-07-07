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"Люблінський трикутник" - альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи, - Кулеба

"Люблінський трикутник" є альтернативою так званому "русскому миру" в східній частині Європи.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму відеозверненні щодо зустрічі глав МЗС країн "Люблінського трикутника", інформує Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, що "Люблінський трикутник" - це, по суті, альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи. Безумовно, ми б дуже хотіли, щоб там стояв 4-й підпис, підпис демократичної Білорусі, але поки його немає, ми будемо працювати втрьох. Але будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "русского мира" обере "Люблінський трикутник", обере простір демократії, свободи і спільного європейського майбутнього", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, що, крім України, до проєкту "Люблінський трикутник" входять також Польща і Литва.

Також читайте: Дії РФ як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі й потребують адекватної реакції міжнародної спільноти, - міністри "Люблінського трикутника"

Автор: 

Білорусь (7938) Кулеба Дмитро (3604) Люблінський трикутник (23)


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Топ коментарі
+4
Це пропонували ще до зелені. Повторює чужі ідеї.
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07.07.2021 09:04
+4
Та це ж ідея 17ст. Річ посполита трьох Народів. Сейм тоді її завалив. І саме цей тупий гоноровий "завал" Єжи Гедройц називав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:20
+2
Ну хто слабкіший,показали кораблі США у Чорному морі.
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07.07.2021 09:22
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Це пропонували ще до зелені. Повторює чужі ідеї.
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07.07.2021 09:04 Відповісти
То есть, захватим Ростов и объявим его Малый Люблин?
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07.07.2021 09:16 Відповісти
Люблінський трикутник - тристороння платформа для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною, метою якого зокрема є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України в Європейську Унію та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні
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07.07.2021 09:19 Відповісти
Противодействие раисе культурным сотрудничеством не эффективно...
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07.07.2021 09:24 Відповісти
Но, хоть что то...
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07.07.2021 09:25 Відповісти
Чому культурним?Цей альянс передбачає і військову протидію обї,єднаних сил.Між іншим це була давня ідея ,котру тепер вимагає і час ,і обставини .
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07.07.2021 09:45 Відповісти
Ну хто слабкіший,показали кораблі США у Чорному морі.
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07.07.2021 09:22 Відповісти
І у чому "слабкість"?
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07.07.2021 09:22 Відповісти
У тому ,що голосно брязкати зброєю , проти сильного супротивника,то не є сила.Росія у чорному морі проковтнула ,що ії вимоги ігнорували.З Україною,котра була без армії ,кацапія поступила інакше,тому обї,єднаний військовий альянс Україні як раз те, що треба.Одно діло знущатися з слабкої ще України,друге діло знати ,що в випадку агресії ,мокшандія буде мати справу з кількома країнами відразу,при чому з країнами ,що оточуют парашку,мають спільні кордони.
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07.07.2021 09:51 Відповісти
Та це ж ідея 17ст. Річ посполита трьох Народів. Сейм тоді її завалив. І саме цей тупий гоноровий "завал" Єжи Гедройц називав "найбільшою історичною помилкою Польщі".
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07.07.2021 09:20 Відповісти
а до этого для кулебы только "русский мир" был. А теперь альтернатива. Та не нужно вообще упоминать это утворення.
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07.07.2021 09:48 Відповісти
 
 