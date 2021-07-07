РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7967 посетителей онлайн
Новости
13 250 74

Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает France 24.

В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза – президент был смертельно ранен.

Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".

Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества.

В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследует дела о коррупции бывшего правительства страны и требуют его отставки.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.

Гаити (44) Президент (4424) убийство (6491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
На Гаїті знають що робити!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:32
+26
и это!....никаких аналогий! )))) ваще никаких!! ))))...ну совсем )))))
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2957

...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:46
+19
краще б кремлівського карлика грохнули
показать весь комментарий
07.07.2021 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Гаїті знають що робити!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:32 Ответить
Звичайно, а ось типовий пейзаж успішного Гаїті.
Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза - Цензор.НЕТ 9633
показать весь комментарий
07.07.2021 13:34 Ответить
Вони зробили це разом!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:51 Ответить
В кривом рогу, таких уголков гаити - пруд пруди.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:57 Ответить
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2338
показать весь комментарий
07.07.2021 14:16 Ответить
Таити и Гаити это два разных места, двоешник
показать весь комментарий
07.07.2021 14:37 Ответить
"Какая разница?" © Косоворотько
показать весь комментарий
08.07.2021 00:27 Ответить
Чимось ***** не вгодив.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:33 Ответить
Текст читав???
показать весь комментарий
07.07.2021 13:33 Ответить
І шо? Це нічого не значить. ***** завжди діє чужими руками використовуючи корисних ідійотів.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:37 Ответить
Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества.Источник: https://censor.net/ru/n3275649
Думаю що значна частина суспільства там не олігархи
показать весь комментарий
07.07.2021 13:59 Ответить
Не знає як це робиться? У нас теж була недовіра до Пороха. Аж 73%.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:06 Ответить
краще б кремлівського карлика грохнули
показать весь комментарий
07.07.2021 13:33 Ответить
Обоих
показать весь комментарий
07.07.2021 13:38 Ответить
...чтоб два раза не вставать
показать весь комментарий
07.07.2021 13:40 Ответить
У нас самих таких карликів-греблю гати.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:51 Ответить
наш препизидент янелох, тоже посадки корупционеров обещал...но пока терпим..
показать весь комментарий
07.07.2021 13:35 Ответить
"но пока терпим" 30 лет.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:47 Ответить
а можно к нам этих неизвестных?
показать весь комментарий
07.07.2021 13:37 Ответить
"обвиняли в том, что он не расследует дела о коррупции бывшего правительства страны Источник: https://censor.net/ru/n3275649"
Он в Украине не учился ...с прошлым или нынешним презиками уж больно схож.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:38 Ответить
Кто бы нашего зебилушку...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:39 Ответить
Та нехай вже ж наше зебілушко живе та й процвітає в платній камері від його малюські! Мы ж не звери какие...)))
показать весь комментарий
07.07.2021 13:47 Ответить
"группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански" Источник: https://censor.net/ru/n3275649\\\\\\\..

синьор Вася не одолжите мне 100500 песо ведь мы тока шо убиенто президенто?
- нет, товарищ Петров, песо нету, но премиссионе дадут - кураторуоне отвечает своей башкуоне.
- че?
- через плечеонне, говорит шо премию даст.
- а, Грасиась сеньор.
- Аллах же тоже был кабальеро?
(дружно ржут)
показать весь комментарий
07.07.2021 13:40 Ответить
Віслюк машинально стиснув булками стілець..
показать весь комментарий
07.07.2021 13:44 Ответить
ЗЕ от такой новости перекусил бы ягодицами стул, если бы сам читать умел.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:05 Ответить
...с помощью кубинских товарищей...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:45 Ответить
и это!....никаких аналогий! )))) ваще никаких!! ))))...ну совсем )))))
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2957

...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:46 Ответить
Кое-кому приготовиться.
показать весь комментарий
07.07.2021 13:53 Ответить
Приходить мені щойно на смартфон пуш-сповіщення від nv.ua, читаю: ТЕРМІНОВА НОВИНА! Невідомі застрелили президента...
(невже єнотогенеруюча новина?)
...Гаїті
(не з нашим щастям. Журбинка...)
показать весь комментарий
07.07.2021 13:53 Ответить
я б ще й заплакав)))))
показать весь комментарий
07.07.2021 13:56 Ответить
Я б теж, але на вулиці... треба тримати себе в руках...
показать весь комментарий
07.07.2021 13:59 Ответить
Єноту бути напоготові. Багато хто сподівається на краще.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:13 Ответить
готовил поправки в Конституцию страны, чтобы остаться у власти сверх срока , арестовал оппозиционеров , судей ... "практически ни за шо" шлёпнули
показать весь комментарий
07.07.2021 13:55 Ответить
На месте Жовенель Моиза должен быть один квартальный лох, который очень любит наркотики
показать весь комментарий
07.07.2021 13:55 Ответить
квартальный лох - в полном поряде , зарабатывает он , зарабатывает его близкий круг квартальный , ездит по миру , и особых проблем с народом которому он набрехал и брешет у него нет ... а вот кто это народ , тупо и молча за всем наблюдающий - это вопрос
показать весь комментарий
07.07.2021 14:00 Ответить
ТРЕБУЮ!!!!! Неизвестного срочно вызывать в Киев!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.07.2021 13:59 Ответить
везет же людям
показать весь комментарий
07.07.2021 14:00 Ответить
Говорили по-испански......
Так и сказали, покидая резиденцию:
- Ваня, но пасаран!
показать весь комментарий
07.07.2021 14:02 Ответить
Це не той, що котлетки із людішек жарив і їв?
показать весь комментарий
07.07.2021 14:03 Ответить
Не...это гурман...он ел их сырыми..😀
показать весь комментарий
07.07.2021 14:09 Ответить
То в Африці... Жан-Бедель Бокасса, Іді (к папочке) Амін, Роберт Мугабе - здається, троє (але це не точно).
показать весь комментарий
07.07.2021 18:06 Ответить
Гаити - столица победившего BLM. Всем бледнолицым Котам Леопольдам в Европе и Штатах приготовиться.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:08 Ответить
Там бледнолицых отродясь не было.
БЛМ там само собой подразумевался.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:12 Ответить
200 років тому там були французи.
показать весь комментарий
07.07.2021 14:44 Ответить
Свого часу це була французька колонія, та й зараз Гаїті франкофонна країна.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:17 Ответить
А можно этих мужиков на недельку к нам?
показать весь комментарий
07.07.2021 14:12 Ответить
Ось не треба. Не дивлячись на всі наші негаразди, тих гаітянців нам не треба.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:27 Ответить
Хіба для того щоб ви зрозуміли що до дупи світу Україні ще далеко.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:14 Ответить
акції Аваков у Зелі різко підскочили у ціні
показать весь комментарий
07.07.2021 14:23 Ответить
Щастить же людям!
показать весь комментарий
07.07.2021 14:24 Ответить
Там з псевдогетьманами не панькаються
показать весь комментарий
07.07.2021 14:56 Ответить
Когда же зелю застрелят .праздник будет))
показать весь комментарий
07.07.2021 15:06 Ответить
на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
показать весь комментарий
07.07.2021 15:20 Ответить
Ех, аби ще з півночі.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:07 Ответить
Айайайай убили сами знаете кого.
показать весь комментарий
07.07.2021 15:11 Ответить
Афрогаїтянина, політкошерно кажучи
показать весь комментарий
07.07.2021 15:17 Ответить
Да когда ж уже у нас ЗЕ свою судьбу встретит...
показать весь комментарий
07.07.2021 16:03 Ответить
Чомусь не ******* в Африці гетьманів
показать весь комментарий
07.07.2021 16:16 Ответить
Гаїті не в Африці.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:41 Ответить
Точно. Це строви.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:42 Ответить
Карибські острови. Це біля Ґамерики (там іще Куба та Ямайка поруч).
показать весь комментарий
07.07.2021 17:42 Ответить
ну з таким ніком - ви по любому знаєш кому дощ, а кому видобуток корисних копалин(підпалює люльку на боту крейсера " Офігєнніий")))
показать весь комментарий
07.07.2021 17:48 Ответить
Эхххххххх, страной ошиблись.....
показать весь комментарий
07.07.2021 17:10 Ответить
Почитай, Вова, як щиро "любить " тебе твій український нарід ! Ти це заслужив ! Ти навіть не президент, ти -- тимчасово виконуючий обов"язки, який випадково туди потрапив. Нормально вихована людина після такого згоріла б з сорому, але не ти.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:44 Ответить
топтался по флаге - это реально ритуал был.
так шо от Вовы вы затребовал очень много, например - не сунь и сунь и цзын палец, но не палец... ой блин, ну опять.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:50 Ответить
Судя по уровню выплате пенсий военнослужащим у нас тоже к этому идет.
Люди где есть такое...? еще пан Порошенко в 2 0 1 8 нам военным как выплатил компенсацию и .... и все,по сегодня.В Польше 12 раз превышает а в Рф 7-8 раз - а нам в Украине размер пенсии как пастухам -ребята не идите в войска ,шобло кинет вас
Я отдал свою жизнь Армии 21 год по всем полегонам и границам прошёл, и сегодня 3100 гр ниже всех известных стран - нету ни укого такой нищеты- стоит вниманияГаити!
Я за неизвестных из Гаити , пример чудесный
показать весь комментарий
07.07.2021 18:46 Ответить
сладкий папередник легко отделался.
показать весь комментарий
08.07.2021 04:57 Ответить
 
 