Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает France 24.

В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза – президент был смертельно ранен.

Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".

Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества.

В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследует дела о коррупции бывшего правительства страны и требуют его отставки.

Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.