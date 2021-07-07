Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит ночью в своей частной резиденции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает France 24.
В заявлении премьер-министра страны Ариэля Генри говорится, что в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года "группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански", напала на частную резиденцию Моиза – президент был смертельно ранен.
Глава правительства Гаити призвал население страны "успокоиться" и уверил, что ситуация с безопасностью в стране находится "под контролем".
Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества.
В 2018 году в стране прошли протесты из-за правления Моиза. Президента Гаити обвиняли в том, что он не расследует дела о коррупции бывшего правительства страны и требуют его отставки.
Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думаю що значна частина суспільства там не олігархи
Он в Украине не учился ...с прошлым или нынешним презиками уж больно схож.
синьор Вася не одолжите мне 100500 песо ведь мы тока шо убиенто президенто?
- нет, товарищ Петров, песо нету, но премиссионе дадут - кураторуоне отвечает своей башкуоне.
- че?
- через плечеонне, говорит шо премию даст.
- а, Грасиась сеньор.
- Аллах же тоже был кабальеро?
(дружно ржут)
...
(невже єнотогенеруюча новина?)
...Гаїті
(не з нашим щастям. Журбинка...)
Так и сказали, покидая резиденцию:
- Ваня, но пасаран!
БЛМ там само собой подразумевался.
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
так шо от Вовы вы затребовал очень много, например - не сунь и сунь и цзын палец, но не палец... ой блин, ну опять.
Люди где есть такое...? еще пан Порошенко в 2 0 1 8 нам военным как выплатил компенсацию и .... и все,по сегодня.В Польше 12 раз превышает а в Рф 7-8 раз - а нам в Украине размер пенсии как пастухам -ребята не идите в войска ,шобло кинет вас
Я отдал свою жизнь Армии 21 год по всем полегонам и границам прошёл, и сегодня 3100 гр ниже всех известных стран - нету ни укого такой нищеты- стоит вниманияГаити!
Я за неизвестных из Гаити , пример чудесный