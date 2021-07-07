Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза

Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий уночі у своїй приватній резиденції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це повідомляє France 24.

У заяві прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі йдеться, що в ніч з вівторка 6 липня на середу 7 липня 2021 року "група невстановлених осіб, деякі з яких говорили по-іспанськи", напала на приватну резиденцію Моїза - президент був смертельно поранений.

Глава уряду Гаїті закликав населення країни "заспокоїтися" і запевнив, що ситуація з безпекою в країні "під контролем".

Видання повідомляє, що Моїз за час правління зіткнувся із сильною недовірою з боку значної частини суспільства.

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У 2018 році в країні пройшли протести через правління Моїза. Президента Гаїті звинувачували в тому, що він не розслідує справи про корупцію колишнього уряду країни і вимагали його відставки.

Моїз очолював країну з лютого 2017 року.