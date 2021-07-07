Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза
Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий уночі у своїй приватній резиденції.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це повідомляє France 24.
У заяві прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі йдеться, що в ніч з вівторка 6 липня на середу 7 липня 2021 року "група невстановлених осіб, деякі з яких говорили по-іспанськи", напала на приватну резиденцію Моїза - президент був смертельно поранений.
Глава уряду Гаїті закликав населення країни "заспокоїтися" і запевнив, що ситуація з безпекою в країні "під контролем".
Видання повідомляє, що Моїз за час правління зіткнувся із сильною недовірою з боку значної частини суспільства.
У 2018 році в країні пройшли протести через правління Моїза. Президента Гаїті звинувачували в тому, що він не розслідує справи про корупцію колишнього уряду країни і вимагали його відставки.
Моїз очолював країну з лютого 2017 року.
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Думаю що значна частина суспільства там не олігархи
Он в Украине не учился ...с прошлым или нынешним презиками уж больно схож.
синьор Вася не одолжите мне 100500 песо ведь мы тока шо убиенто президенто?
- нет, товарищ Петров, песо нету, но премиссионе дадут - кураторуоне отвечает своей башкуоне.
- че?
- через плечеонне, говорит шо премию даст.
- а, Грасиась сеньор.
- Аллах же тоже был кабальеро?
(дружно ржут)
...
(невже єнотогенеруюча новина?)
...Гаїті
(не з нашим щастям. Журбинка...)
Так и сказали, покидая резиденцию:
- Ваня, но пасаран!
БЛМ там само собой подразумевался.
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
так шо от Вовы вы затребовал очень много, например - не сунь и сунь и цзын палец, но не палец... ой блин, ну опять.
Люди где есть такое...? еще пан Порошенко в 2 0 1 8 нам военным как выплатил компенсацию и .... и все,по сегодня.В Польше 12 раз превышает а в Рф 7-8 раз - а нам в Украине размер пенсии как пастухам -ребята не идите в войска ,шобло кинет вас
Я отдал свою жизнь Армии 21 год по всем полегонам и границам прошёл, и сегодня 3100 гр ниже всех известных стран - нету ни укого такой нищеты- стоит вниманияГаити!
Я за неизвестных из Гаити , пример чудесный