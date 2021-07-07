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Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза

Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза

Президент Гаїті Жовенель Моїз був убитий уночі у своїй приватній резиденції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Лігу, про це повідомляє France 24.

У заяві прем'єр-міністра країни Аріеля Генрі йдеться, що в ніч з вівторка 6 липня на середу 7 липня 2021 року "група невстановлених осіб, деякі з яких говорили по-іспанськи", напала на приватну резиденцію Моїза - президент був смертельно поранений.

Глава уряду Гаїті закликав населення країни "заспокоїтися" і запевнив, що ситуація з безпекою в країні "під контролем".

Видання повідомляє, що Моїз за час правління зіткнувся із сильною недовірою з боку значної частини суспільства.

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У 2018 році в країні пройшли протести через правління Моїза. Президента Гаїті звинувачували в тому, що він не розслідує справи про корупцію колишнього уряду країни і вимагали його відставки.

Моїз очолював країну з лютого 2017 року.

Автор: 

Гаїті (10) Президент (815) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+31
На Гаїті знають що робити!
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07.07.2021 13:32
+26
и это!....никаких аналогий! )))) ваще никаких!! ))))...ну совсем )))))
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2957

...
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07.07.2021 13:46
+19
краще б кремлівського карлика грохнули
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07.07.2021 13:33
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На Гаїті знають що робити!
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07.07.2021 13:32 Відповісти
Звичайно, а ось типовий пейзаж успішного Гаїті.
Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза - Цензор.НЕТ 9633
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07.07.2021 13:34 Відповісти
Вони зробили це разом!
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07.07.2021 13:51 Відповісти
В кривом рогу, таких уголков гаити - пруд пруди.
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07.07.2021 13:57 Відповісти
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2338
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07.07.2021 14:16 Відповісти
Таити и Гаити это два разных места, двоешник
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07.07.2021 14:37 Відповісти
"Какая разница?" © Косоворотько
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08.07.2021 00:27 Відповісти
Чимось ***** не вгодив.
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07.07.2021 13:33 Відповісти
Текст читав???
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07.07.2021 13:33 Відповісти
І шо? Це нічого не значить. ***** завжди діє чужими руками використовуючи корисних ідійотів.
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07.07.2021 13:37 Відповісти
Издание сообщает, что Моиз за время правления столкнулся с сильным недоверием со стороны значительной части общества.Источник: https://censor.net/ru/n3275649
Думаю що значна частина суспільства там не олігархи
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07.07.2021 13:59 Відповісти
Не знає як це робиться? У нас теж була недовіра до Пороха. Аж 73%.
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07.07.2021 14:06 Відповісти
краще б кремлівського карлика грохнули
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07.07.2021 13:33 Відповісти
Обоих
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07.07.2021 13:38 Відповісти
...чтоб два раза не вставать
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07.07.2021 13:40 Відповісти
У нас самих таких карликів-греблю гати.
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07.07.2021 13:51 Відповісти
наш препизидент янелох, тоже посадки корупционеров обещал...но пока терпим..
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07.07.2021 13:35 Відповісти
"но пока терпим" 30 лет.
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07.07.2021 13:47 Відповісти
а можно к нам этих неизвестных?
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07.07.2021 13:37 Відповісти
"обвиняли в том, что он не расследует дела о коррупции бывшего правительства страны Источник: https://censor.net/ru/n3275649"
Он в Украине не учился ...с прошлым или нынешним презиками уж больно схож.
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07.07.2021 13:38 Відповісти
Кто бы нашего зебилушку...
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07.07.2021 13:39 Відповісти
Та нехай вже ж наше зебілушко живе та й процвітає в платній камері від його малюські! Мы ж не звери какие...)))
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07.07.2021 13:47 Відповісти
"группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански" Источник: https://censor.net/ru/n3275649\\\\\\\..

синьор Вася не одолжите мне 100500 песо ведь мы тока шо убиенто президенто?
- нет, товарищ Петров, песо нету, но премиссионе дадут - кураторуоне отвечает своей башкуоне.
- че?
- через плечеонне, говорит шо премию даст.
- а, Грасиась сеньор.
- Аллах же тоже был кабальеро?
(дружно ржут)
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07.07.2021 13:40 Відповісти
Віслюк машинально стиснув булками стілець..
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07.07.2021 13:44 Відповісти
ЗЕ от такой новости перекусил бы ягодицами стул, если бы сам читать умел.
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07.07.2021 16:05 Відповісти
...с помощью кубинских товарищей...
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07.07.2021 13:45 Відповісти
и это!....никаких аналогий! )))) ваще никаких!! ))))...ну совсем )))))
Невідомі застрелили президента Гаїті Моїза - Цензор.НЕТ 2957

...
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07.07.2021 13:46 Відповісти
Кое-кому приготовиться.
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07.07.2021 13:53 Відповісти
Приходить мені щойно на смартфон пуш-сповіщення від nv.ua, читаю: ТЕРМІНОВА НОВИНА! Невідомі застрелили президента...
(невже єнотогенеруюча новина?)
...Гаїті
(не з нашим щастям. Журбинка...)
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07.07.2021 13:53 Відповісти
я б ще й заплакав)))))
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07.07.2021 13:56 Відповісти
Я б теж, але на вулиці... треба тримати себе в руках...
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07.07.2021 13:59 Відповісти
Єноту бути напоготові. Багато хто сподівається на краще.
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07.07.2021 14:13 Відповісти
готовил поправки в Конституцию страны, чтобы остаться у власти сверх срока , арестовал оппозиционеров , судей ... "практически ни за шо" шлёпнули
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07.07.2021 13:55 Відповісти
На месте Жовенель Моиза должен быть один квартальный лох, который очень любит наркотики
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07.07.2021 13:55 Відповісти
квартальный лох - в полном поряде , зарабатывает он , зарабатывает его близкий круг квартальный , ездит по миру , и особых проблем с народом которому он набрехал и брешет у него нет ... а вот кто это народ , тупо и молча за всем наблюдающий - это вопрос
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07.07.2021 14:00 Відповісти
ТРЕБУЮ!!!!! Неизвестного срочно вызывать в Киев!!!!!!!!
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07.07.2021 13:59 Відповісти
везет же людям
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07.07.2021 14:00 Відповісти
Говорили по-испански......
Так и сказали, покидая резиденцию:
- Ваня, но пасаран!
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07.07.2021 14:02 Відповісти
Це не той, що котлетки із людішек жарив і їв?
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07.07.2021 14:03 Відповісти
Не...это гурман...он ел их сырыми..😀
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07.07.2021 14:09 Відповісти
То в Африці... Жан-Бедель Бокасса, Іді (к папочке) Амін, Роберт Мугабе - здається, троє (але це не точно).
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07.07.2021 18:06 Відповісти
Гаити - столица победившего BLM. Всем бледнолицым Котам Леопольдам в Европе и Штатах приготовиться.
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07.07.2021 14:08 Відповісти
Там бледнолицых отродясь не было.
БЛМ там само собой подразумевался.
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07.07.2021 14:12 Відповісти
200 років тому там були французи.
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07.07.2021 14:44 Відповісти
Свого часу це була французька колонія, та й зараз Гаїті франкофонна країна.
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07.07.2021 15:17 Відповісти
А можно этих мужиков на недельку к нам?
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07.07.2021 14:12 Відповісти
Ось не треба. Не дивлячись на всі наші негаразди, тих гаітянців нам не треба.
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07.07.2021 15:27 Відповісти
Хіба для того щоб ви зрозуміли що до дупи світу Україні ще далеко.
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07.07.2021 16:14 Відповісти
акції Аваков у Зелі різко підскочили у ціні
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07.07.2021 14:23 Відповісти
Щастить же людям!
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07.07.2021 14:24 Відповісти
Там з псевдогетьманами не панькаються
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07.07.2021 14:56 Відповісти
Когда же зелю застрелят .праздник будет))
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07.07.2021 15:06 Відповісти
на всех дорогах пляс енотов
тотальный транспортный коллапс
все трассы перекрыты в целях
енотобезопасности
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07.07.2021 15:20 Відповісти
Ех, аби ще з півночі.
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07.07.2021 15:07 Відповісти
Айайайай убили сами знаете кого.
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07.07.2021 15:11 Відповісти
Афрогаїтянина, політкошерно кажучи
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07.07.2021 15:17 Відповісти
Да когда ж уже у нас ЗЕ свою судьбу встретит...
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07.07.2021 16:03 Відповісти
Чомусь не ******* в Африці гетьманів
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07.07.2021 16:16 Відповісти
Гаїті не в Африці.
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07.07.2021 16:41 Відповісти
Точно. Це строви.
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07.07.2021 16:42 Відповісти
Карибські острови. Це біля Ґамерики (там іще Куба та Ямайка поруч).
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07.07.2021 17:42 Відповісти
ну з таким ніком - ви по любому знаєш кому дощ, а кому видобуток корисних копалин(підпалює люльку на боту крейсера " Офігєнніий")))
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07.07.2021 17:48 Відповісти
Эхххххххх, страной ошиблись.....
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07.07.2021 17:10 Відповісти
Почитай, Вова, як щиро "любить " тебе твій український нарід ! Ти це заслужив ! Ти навіть не президент, ти -- тимчасово виконуючий обов"язки, який випадково туди потрапив. Нормально вихована людина після такого згоріла б з сорому, але не ти.
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07.07.2021 17:44 Відповісти
топтался по флаге - это реально ритуал был.
так шо от Вовы вы затребовал очень много, например - не сунь и сунь и цзын палец, но не палец... ой блин, ну опять.
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07.07.2021 17:50 Відповісти
Судя по уровню выплате пенсий военнослужащим у нас тоже к этому идет.
Люди где есть такое...? еще пан Порошенко в 2 0 1 8 нам военным как выплатил компенсацию и .... и все,по сегодня.В Польше 12 раз превышает а в Рф 7-8 раз - а нам в Украине размер пенсии как пастухам -ребята не идите в войска ,шобло кинет вас
Я отдал свою жизнь Армии 21 год по всем полегонам и границам прошёл, и сегодня 3100 гр ниже всех известных стран - нету ни укого такой нищеты- стоит вниманияГаити!
Я за неизвестных из Гаити , пример чудесный
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07.07.2021 18:46 Відповісти
сладкий папередник легко отделался.
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08.07.2021 04:57 Відповісти
 
 