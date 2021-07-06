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Росія видала Україні підозрюваного в подвійному вбивстві, - прокуратура Дніпропетровщини

Росія видала Україні підозрюваного в подвійному вбивстві, - прокуратура Дніпропетровщини

Росія передала Україні підозрюваного в скоєнні розбою та умисного подвійного вбивства літнього подружжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Так, підозрюваний перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території м. Санкт-Петербург.

У листопаді 2020 року органом досудового розслідування за погодженням з прокурором підготовлено клопотання про видачу (екстрадицію) вказаної особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, яке Офісом Генерального прокурора направлено компетентному органу Російської Федерації.

Наразі вказаного громадянина доставлено на територію України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Нікопольською окружною прокуратурою.

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Автор: 

прокуратура (3685) росія (65328) вбивство (3094) екстрадиція (435) Дніпропетровська область (3760)


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Топ коментарі
+4
Ну и нафиг он Украине нужен? Сидел бы лучше в рашке.
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06.07.2021 11:41
+3
зеноркоманы своих не бросают.
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06.07.2021 11:43
+1
тобто нафіг? на ПЖ чи "понять простить"?
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06.07.2021 11:45
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Ну и нафиг он Украине нужен? Сидел бы лучше в рашке.
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06.07.2021 11:41 Відповісти
зеноркоманы своих не бросают.
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06.07.2021 11:43 Відповісти
тобто нафіг? на ПЖ чи "понять простить"?
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06.07.2021 11:45 Відповісти
Вот вам и философская дилема о "сотрудничестве с врагом". С одной стороны - чистейший криминал, когда преступники не должны оставаться безнаказанными. С другой стороны - это те самые менты, которые "за путина" будут топить в крови любой протест в рашке. Отказаться от сотрудничества? Сделать Украину прибежищем рус.криминала? Сделать из РФ офшор для укр.криминала?
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06.07.2021 11:57 Відповісти
якщо не видавати, то таке може статись, і так їх сюди їде, день два пошаряться в зоні АТО і прикидаються захисниками, тільки ловлять їх потім, то вимагання, то розбій, то ще якась фігня.
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06.07.2021 13:35 Відповісти
Вот и я о том же. Хошь не хошь, а приходиться сотрудничать. А еще можно вспомнить про наши предприятия, продукцию которых продавали в РФ и где после НАШИХ санкций без работы остались тысячи украинцев.

При всей однозначности тезиса "Россия - враг", правоприменение этого тезиса очень не однозначно ...
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06.07.2021 13:48 Відповісти
А как бы это звучало в 1941 году -"При всей однозначности тезиса "Германия - враг", правоприменение этого тезиса очень не однозначно" Да за такие мысли тогда ставили к стенке без суда и следствия
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06.07.2021 16:14 Відповісти
Жопу с пальцем не надо сравнивать. Германия никогда не входила в состав СССР и не была интегрирована в экономику. Молчу уже о социальных связях.
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06.07.2021 16:28 Відповісти
Украина вышла из состава империи более 30 лет назад, при чём тут эти ваши сентенции.Есть агрессор и есть жертва, каких вы экономических связей хотите ? А про социальные связи, это давайте подробней, белогвардейцы служили на стороне Гитлера, там были и выходцы из имперской Малороссии, так что, по вашему война 1941-45 была гражданской войной между белыми и красными, а немцы были лишь союзниками белых ?Значит можно торговать с немцами так как они не сторона конфликта ?
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06.07.2021 17:50 Відповісти
У вас в голове полная каша. Сначала вы апеллируете к войне прошлого века 39-45 гг., а потом резко переобувшись, говорите о современной Украине "которая вышла из состава империи более 30 лет назад". Все? Про войну прошлого века забыли? Говорим о современных реалиях?
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07.07.2021 09:55 Відповісти
Преступление есть преступление. Джек Потрошитель не святее Чикатило. Камень в в том, Россия оккупировала часть Украины или нет ? Если оккупировала, то какую торговлю вы с ней хотите вести ? А если для вас, ЛДНР- это народные республики откопавшие вооружение в шахтах, то вам на процедуру лоботомии, ибо русский мир - не лечится
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08.07.2021 02:03 Відповісти
Т.е. сотрудничать с МВД страны-оккупанта можно, а торговать нельзя. Я правильно понял вашу мысль?
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08.07.2021 09:41 Відповісти
 
 