Росія видала Україні підозрюваного в подвійному вбивстві, - прокуратура Дніпропетровщини

Росія передала Україні підозрюваного в скоєнні розбою та умисного подвійного вбивства літнього подружжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Так, підозрюваний перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території м. Санкт-Петербург.

У листопаді 2020 року органом досудового розслідування за погодженням з прокурором підготовлено клопотання про видачу (екстрадицію) вказаної особи для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, яке Офісом Генерального прокурора направлено компетентному органу Російської Федерації.

Наразі вказаного громадянина доставлено на територію України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Нікопольською окружною прокуратурою.

Также читайте: Куратора организации депутата ОПЗЖ Кивы Ширяева задержали из-за неявки по вызову следователя, - прокуратура