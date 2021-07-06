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Россия выдала Украине подозреваемого в двойном убийстве, - прокуратура Днепропетровщины

Россия выдала Украине подозреваемого в двойном убийстве, - прокуратура Днепропетровщины

Россия передала Украине подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Так, подозреваемый находился в международном розыске и в октябре 2020 был задержан на территории г. Санкт-Петербург.

В ноябре 2020 органом досудебного расследования по согласованию с прокурором подготовлено ходатайство о выдаче (экстрадиции) указанного лица для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, которое Офисом Генерального прокурора направлено компетентному органу Российской Федерации.

Сейчас подозреваемый доставлен на территорию Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Никопольской окружной прокуратурой.

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Автор: 

прокуратура (5017) россия (95638) убийство (6488) экстрадиция (567) Днепропетровская область (3983)


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Топ комментарии
+4
Ну и нафиг он Украине нужен? Сидел бы лучше в рашке.
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06.07.2021 11:41
+3
зеноркоманы своих не бросают.
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06.07.2021 11:43
+1
тобто нафіг? на ПЖ чи "понять простить"?
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06.07.2021 11:45
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Ну и нафиг он Украине нужен? Сидел бы лучше в рашке.
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06.07.2021 11:41 Ответить
зеноркоманы своих не бросают.
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06.07.2021 11:43 Ответить
тобто нафіг? на ПЖ чи "понять простить"?
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06.07.2021 11:45 Ответить
Вот вам и философская дилема о "сотрудничестве с врагом". С одной стороны - чистейший криминал, когда преступники не должны оставаться безнаказанными. С другой стороны - это те самые менты, которые "за путина" будут топить в крови любой протест в рашке. Отказаться от сотрудничества? Сделать Украину прибежищем рус.криминала? Сделать из РФ офшор для укр.криминала?
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06.07.2021 11:57 Ответить
якщо не видавати, то таке може статись, і так їх сюди їде, день два пошаряться в зоні АТО і прикидаються захисниками, тільки ловлять їх потім, то вимагання, то розбій, то ще якась фігня.
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06.07.2021 13:35 Ответить
Вот и я о том же. Хошь не хошь, а приходиться сотрудничать. А еще можно вспомнить про наши предприятия, продукцию которых продавали в РФ и где после НАШИХ санкций без работы остались тысячи украинцев.

При всей однозначности тезиса "Россия - враг", правоприменение этого тезиса очень не однозначно ...
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06.07.2021 13:48 Ответить
А как бы это звучало в 1941 году -"При всей однозначности тезиса "Германия - враг", правоприменение этого тезиса очень не однозначно" Да за такие мысли тогда ставили к стенке без суда и следствия
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06.07.2021 16:14 Ответить
Жопу с пальцем не надо сравнивать. Германия никогда не входила в состав СССР и не была интегрирована в экономику. Молчу уже о социальных связях.
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06.07.2021 16:28 Ответить
Украина вышла из состава империи более 30 лет назад, при чём тут эти ваши сентенции.Есть агрессор и есть жертва, каких вы экономических связей хотите ? А про социальные связи, это давайте подробней, белогвардейцы служили на стороне Гитлера, там были и выходцы из имперской Малороссии, так что, по вашему война 1941-45 была гражданской войной между белыми и красными, а немцы были лишь союзниками белых ?Значит можно торговать с немцами так как они не сторона конфликта ?
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06.07.2021 17:50 Ответить
У вас в голове полная каша. Сначала вы апеллируете к войне прошлого века 39-45 гг., а потом резко переобувшись, говорите о современной Украине "которая вышла из состава империи более 30 лет назад". Все? Про войну прошлого века забыли? Говорим о современных реалиях?
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07.07.2021 09:55 Ответить
Преступление есть преступление. Джек Потрошитель не святее Чикатило. Камень в в том, Россия оккупировала часть Украины или нет ? Если оккупировала, то какую торговлю вы с ней хотите вести ? А если для вас, ЛДНР- это народные республики откопавшие вооружение в шахтах, то вам на процедуру лоботомии, ибо русский мир - не лечится
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08.07.2021 02:03 Ответить
Т.е. сотрудничать с МВД страны-оккупанта можно, а торговать нельзя. Я правильно понял вашу мысль?
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08.07.2021 09:41 Ответить
 
 