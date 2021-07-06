Россия выдала Украине подозреваемого в двойном убийстве, - прокуратура Днепропетровщины
Россия передала Украине подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Так, подозреваемый находился в международном розыске и в октябре 2020 был задержан на территории г. Санкт-Петербург.
В ноябре 2020 органом досудебного расследования по согласованию с прокурором подготовлено ходатайство о выдаче (экстрадиции) указанного лица для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, которое Офисом Генерального прокурора направлено компетентному органу Российской Федерации.
Сейчас подозреваемый доставлен на территорию Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Никопольской окружной прокуратурой.
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