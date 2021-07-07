Укрзализныцю необходимо реформировать, государство должно самостоятельно финансировать пассажирские перевозки, - экономист
Все годы независимости руководители всех уровней рассматривали Укрзализныцю исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда деваются средства, которые зарабатывает компания.
Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом - говорить о повышении тарифов. Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук.
Кризис в Укрзализныце - проблема комплексная. С одной стороны - все годы независимости ее рассматривали как инструмент обогащения, поэтому доходы, которые формируются, неизвестно куда деваются, и никто не может ответить, где они. Вторая проблема - в том, что железнодорожная отрасль нереформированная, причем у государства до сих пор нет ответа, какую функциональную модель оно хочет видеть в УЗ ", - пояснил он в эфире телеканала" Украина 24 ".
По его словам, сейчас Украина намерена построить в железнодорожной отрасли рыночную систему: в стране уже появились частные грузоперевозчики. Поэтому вопросы функционирования грузовых и пассажирских перевозок нужно рассматривать отдельно, как двух отдельных секторов.
"Причем пассажирские перевозки - это не только о бизнесе, а о социальной функции государства, связанной с обеспечением перевозки граждан по стране. У нас эту систему перевозок целенаправленно уничтожали в течение многих лет, ликвидировали значительную часть маршрутов, которые считают убыточными, но которые очень важны для социальной функции государства. Поэтому государство должно обеспечить определенное финансирование пассажирских перевозок. В ЕС пассажирские перевозки тоже убыточны. Но есть государственные программы финансирования, и там целый день курсируют поезда, которые обеспечивают перевозку граждан ", - отметил Кушнирук.
В Украине же пассажирские перевозки финансирует УЗ из собственного кармана. Так возникает кросс-субсидирование - когда деньги, полученные за прибыльные грузовые перевозки, направляют на убыточные пассажирские. Но такая схема грозит компании необходимостью постоянно повышать тарифы на грузовые перевозки, что недопустимо для дальнейшего развития.
"Повышение тарифов - это путь в никуда. Нужно решить совсем другую проблему, которая кроется в перекрестном субсидировании. Спонсировать пассажирку за счет грузовых перевозок - это тот путь, который уничтожит и грузовые перевозки, и конкуренцию экономики в целом, и никак не поможет пассажирскому сектору", - убежден эксперт.
К тому же, повышение тарифов на железнодорожные перевозки приводит к потере железной дорогой своих клиентов, от чего страдает и УЗ, и государство.
"Повышение тарифов провоцирует переход грузоотправителей к частным перевозчикам, из-за чего государство и УЗ теряют средства. К тому же, часть этих грузов идет к автоперевозчикам, и в результате мы теряем дороги. К примеру, аграрным компаниям удобнее нагрузить фуру, при этом допустив значительную перегрузка. А потом эти фуры убивают наши дороги ", - резюмировал Кушнирук.
Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.
В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж / д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, поставляемых по железной дороге. А если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.
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-кто тогда бы закупал стрелочные переводы на десять лет вперед у Дубневичей и не ремонтировал путь и закупал тепловозы и вагоны у УКРАИНСКИХ заводов ,обанкротившихся от отсутствия заказов?
кто покупал дизтопливо по завышенным ценам на тендерах( пендерах) вместо того что бы провести электрофикацию жд и снизить стоимость перевозки в 2-3раза?
кто давал преференции ЧАСТНЫМ компаниям( которые продают свою продукцию в украине ВЫШЕ мировых цен) ,но платить за проезд надо по льготам!
кто будет платить сотням" прокладок" "оказывающих услуги" жд когда ранее имея в штате персонал ,платя ему ту же зп это обходилось только на зп ,а не на плату" откатчикам" миллиардных бюджетов;
кто будет отдавать в аренду имущество ужд за копейки,принимая затратную часть на себя,а прибыль"дяде".
И это все для того чтобы десятки людей жрали в три горла ,а тысячи людей работали на нищенскую зп,а мы все оплачивали убытки прибыльного актива. И мрази,подобные вот этому подводили к мысли - надо отдать грузовые перевозки дяде( пусть черпает золото) ,а государство( ну то есть мы) платили за перевозки пассажиров. Так же урод? Это ваше "экспердное" заключение? Нет ,надо СПРАШИВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ за убытки( между прочим даже не за гривню,а за КОПЕЙКУ убытка) и ужд станет СУМАШЕДШЕ прибыльной.
Работники "Укрзализныци" недополучили 43,5 млрд грн зарплаты. У многих железнодорожников зарплата составляет 5 тыс. грн, когда один только член Наблюдательного совета получает в среднем 5 млн грн в год. Такие данные установила Временная следственная комиссия Верховной Рады по итогам полугодовой работы.
Всего, по данным ВСК, причинами упадка украинской железной дороги являются: масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная халатность. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должен организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".