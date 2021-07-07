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Укрзализныцю необходимо реформировать, государство должно самостоятельно финансировать пассажирские перевозки, - экономист

Укрзализныцю необходимо реформировать, государство должно самостоятельно финансировать пассажирские перевозки, - экономист

Все годы независимости руководители всех уровней рассматривали Укрзализныцю исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда деваются средства, которые зарабатывает компания.

 Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом - говорить о повышении тарифов. Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук.
Кризис в Укрзализныце - проблема комплексная. С одной стороны - все годы независимости ее рассматривали как инструмент обогащения, поэтому доходы, которые формируются, неизвестно куда деваются, и никто не может ответить, где они. Вторая проблема - в том, что железнодорожная отрасль нереформированная, причем у государства до сих пор нет ответа, какую функциональную модель оно хочет видеть в УЗ ", - пояснил он в эфире телеканала" Украина 24 ".


По его словам, сейчас Украина намерена построить в железнодорожной отрасли рыночную систему: в стране уже появились частные грузоперевозчики. Поэтому вопросы функционирования грузовых и пассажирских перевозок нужно рассматривать отдельно, как двух отдельных секторов.


"Причем пассажирские перевозки - это не только о бизнесе, а о социальной функции государства, связанной с обеспечением перевозки граждан по стране. У нас эту систему перевозок целенаправленно уничтожали в течение многих лет, ликвидировали значительную часть маршрутов, которые считают убыточными, но которые очень важны для социальной функции государства. Поэтому государство должно обеспечить определенное финансирование пассажирских перевозок. В ЕС пассажирские перевозки тоже убыточны. Но есть государственные программы финансирования, и там целый день курсируют поезда, которые обеспечивают перевозку граждан ", - отметил Кушнирук.


В Украине же пассажирские перевозки финансирует УЗ из собственного кармана. Так возникает кросс-субсидирование - когда деньги, полученные за прибыльные грузовые перевозки, направляют на убыточные пассажирские. Но такая схема грозит компании необходимостью постоянно повышать тарифы на грузовые перевозки, что недопустимо для дальнейшего развития.
"Повышение тарифов - это путь в никуда. Нужно решить совсем другую проблему, которая кроется в перекрестном субсидировании. Спонсировать пассажирку за счет грузовых перевозок - это тот путь, который уничтожит и грузовые перевозки, и конкуренцию экономики в целом, и никак не поможет пассажирскому сектору", - убежден эксперт.
К тому же, повышение тарифов на железнодорожные перевозки приводит к потере железной дорогой своих клиентов, от чего страдает и УЗ, и государство.
"Повышение тарифов провоцирует переход грузоотправителей к частным перевозчикам, из-за чего государство и УЗ теряют средства. К тому же, часть этих грузов идет к автоперевозчикам, и в результате мы теряем дороги. К примеру, аграрным компаниям удобнее нагрузить фуру, при этом допустив значительную перегрузка. А потом эти фуры убивают наши дороги ", - резюмировал Кушнирук.
Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.


В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж / д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, поставляемых по железной дороге. А если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.

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Де грошенята?? Це питання до наглядової ради !!!))))
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07.07.2021 14:11 Ответить
НАК НафтоГАЗ Украины необходимо реформировать, государство должно самостоятельно финансировать потребление природного газа населением.
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07.07.2021 14:14 Ответить
Звісно, що треба. А ще краще - ліквідувати цю прокладку. Бо це не є нормально, коли одна державна компанія (Нафтогаз) закуповує у іншої державної компанії (Укргазвидобування) газ, має на цьому кеш, продаючи населенню по європейських цінах, та ще й працює у збиток, не забуваючи платити своїм топам мільйонні оклади та преміїї.
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07.07.2021 15:52 Ответить
А ще, - і це головне злодійство, - НАК Нафтогаз України дозволяє клієнтам накопичувати борги за переданий газ, які, - згенеровані борги, - будуть списані якимось черговим рішенням. дні роблять вигляд що сплачують за газ, а інші - що збирають оплату за переданий природний газ. І ця схема діє вже всі 30-ть років. Така собі змова проти українського народу. Природний газ від НАК Нафтогаз України головний корупційний і мафіозний товар на якому "піднялися" олігархи і їх обслуга.
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07.07.2021 16:51 Ответить
Держава просто повинна піти з ринку пасажирських перевезень і віддати його приватним перевізникам. А УЗ, може там залишитись, як один з конкурентів, але державної форми власності. Хоча я думаю, що довго вони конкурувати не зможуть.
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07.07.2021 14:32 Ответить
Всё самое убыточное государству...чьих будет этот "экономист"...?
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07.07.2021 15:13 Ответить
Сколько вас уродов- экспердов расплодилось. ВСЕГДА пассажирские перевозки УБЫТОЧНЫ,а грузовые ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНЫ. В НОРМАЛЬНОМ государстве где есть СПРОС с ЧИНОВНИКОВ за УПРАВЛЕНИЕ госимуществом укрзализныця была бы суперприбыльным активом но:
-кто тогда бы закупал стрелочные переводы на десять лет вперед у Дубневичей и не ремонтировал путь и закупал тепловозы и вагоны у УКРАИНСКИХ заводов ,обанкротившихся от отсутствия заказов?
кто покупал дизтопливо по завышенным ценам на тендерах( пендерах) вместо того что бы провести электрофикацию жд и снизить стоимость перевозки в 2-3раза?
кто давал преференции ЧАСТНЫМ компаниям( которые продают свою продукцию в украине ВЫШЕ мировых цен) ,но платить за проезд надо по льготам!
кто будет платить сотням" прокладок" "оказывающих услуги" жд когда ранее имея в штате персонал ,платя ему ту же зп это обходилось только на зп ,а не на плату" откатчикам" миллиардных бюджетов;
кто будет отдавать в аренду имущество ужд за копейки,принимая затратную часть на себя,а прибыль"дяде".
И это все для того чтобы десятки людей жрали в три горла ,а тысячи людей работали на нищенскую зп,а мы все оплачивали убытки прибыльного актива. И мрази,подобные вот этому подводили к мысли - надо отдать грузовые перевозки дяде( пусть черпает золото) ,а государство( ну то есть мы) платили за перевозки пассажиров. Так же урод? Это ваше "экспердное" заключение? Нет ,надо СПРАШИВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ за убытки( между прочим даже не за гривню,а за КОПЕЙКУ убытка) и ужд станет СУМАШЕДШЕ прибыльной.
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07.07.2021 16:45 Ответить
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПООБЕЩАЛИ ПРИЙТИ К РУКОВОДСТВУ УЗ

Работники "Укрзализныци" недополучили 43,5 млрд грн зарплаты. У многих железнодорожников зарплата составляет 5 тыс. грн, когда один только член Наблюдательного совета получает в среднем 5 млн грн в год. Такие данные установила Временная следственная комиссия Верховной Рады по итогам полугодовой работы.
Всего, по данным ВСК, причинами упадка украинской железной дороги являются: масштабная коррупция, с которой не справляется НАБУ, некомпетентные менеджеры и повсеместная халатность. Комиссия призывает в срочном порядке уволить всех членов Наблюдательного совета и руководство компании, и на их место взять компетентных людей. Вместе с тем НАБУ должен организовать работу детективов и оправдать существование своего спецотдела по расследованию коррупции в "УЗ".
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07.07.2021 21:19 Ответить
 
 