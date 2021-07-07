Укрзализныцю необходимо реформировать, государство должно самостоятельно финансировать пассажирские перевозки, - экономист

Все годы независимости руководители всех уровней рассматривали Укрзализныцю исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда деваются средства, которые зарабатывает компания.

Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом - говорить о повышении тарифов. Такое мнение высказал экономист Борис Кушнирук.

Кризис в Укрзализныце - проблема комплексная. С одной стороны - все годы независимости ее рассматривали как инструмент обогащения, поэтому доходы, которые формируются, неизвестно куда деваются, и никто не может ответить, где они. Вторая проблема - в том, что железнодорожная отрасль нереформированная, причем у государства до сих пор нет ответа, какую функциональную модель оно хочет видеть в УЗ ", - пояснил он в эфире телеканала" Украина 24 ".



По его словам, сейчас Украина намерена построить в железнодорожной отрасли рыночную систему: в стране уже появились частные грузоперевозчики. Поэтому вопросы функционирования грузовых и пассажирских перевозок нужно рассматривать отдельно, как двух отдельных секторов.



"Причем пассажирские перевозки - это не только о бизнесе, а о социальной функции государства, связанной с обеспечением перевозки граждан по стране. У нас эту систему перевозок целенаправленно уничтожали в течение многих лет, ликвидировали значительную часть маршрутов, которые считают убыточными, но которые очень важны для социальной функции государства. Поэтому государство должно обеспечить определенное финансирование пассажирских перевозок. В ЕС пассажирские перевозки тоже убыточны. Но есть государственные программы финансирования, и там целый день курсируют поезда, которые обеспечивают перевозку граждан ", - отметил Кушнирук.



В Украине же пассажирские перевозки финансирует УЗ из собственного кармана. Так возникает кросс-субсидирование - когда деньги, полученные за прибыльные грузовые перевозки, направляют на убыточные пассажирские. Но такая схема грозит компании необходимостью постоянно повышать тарифы на грузовые перевозки, что недопустимо для дальнейшего развития.

"Повышение тарифов - это путь в никуда. Нужно решить совсем другую проблему, которая кроется в перекрестном субсидировании. Спонсировать пассажирку за счет грузовых перевозок - это тот путь, который уничтожит и грузовые перевозки, и конкуренцию экономики в целом, и никак не поможет пассажирскому сектору", - убежден эксперт.

К тому же, повышение тарифов на железнодорожные перевозки приводит к потере железной дорогой своих клиентов, от чего страдает и УЗ, и государство.

"Повышение тарифов провоцирует переход грузоотправителей к частным перевозчикам, из-за чего государство и УЗ теряют средства. К тому же, часть этих грузов идет к автоперевозчикам, и в результате мы теряем дороги. К примеру, аграрным компаниям удобнее нагрузить фуру, при этом допустив значительную перегрузка. А потом эти фуры убивают наши дороги ", - резюмировал Кушнирук.

Напомним, Министерство инфраструктуры выступило с предложением повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Согласно проекту, внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.



В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж / д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, поставляемых по железной дороге. А если Укрзализныця не улучшит качество услуг, ее клиенты-грузоотправители будут искать альтернативные виды транспорта для перевозки грузов.