"Укрзалізницю" необхідно реформувати, держава має самостійно фінансувати пасажирські перевезення, - економіст

Усі роки незалежності керівники всіх рівнів розглядали "Укрзалізницю" виключно як інструмент збагачення, тож невідомо, куди діваються кошти, які заробляє компанія.

Щоб інформація про фінансові потоки стала прозорою, необхідно провести реформу компанії, відмовитися від практики крос-субсидування, і лише потім – говорити про підвищення тарифів. Таку думку висловив економіст Борис Кушнірук.

Криза в "Укрзалізниці" - проблема комплексна. З одного боку, - всі роки незалежності її розглядали як інструмент збагачення, тому доходи, які формуються, невідомо куди діваються, і ніхто не може відповісти, де вони. Друга проблема - в тому, що залізнична галузь нереформована, причому держава досі не має відповіді, яку функціональну модель вона хоче бачити в УЗ", - пояснив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, наразі Україна має намір побудувати в залізничній галузі ринкову систему: в країні вже з’явилися приватні вантажоперевізники. Тому питання функціонування вантажних і пасажирських перевезень потрібно розглядати окремо, як двох окремих секторів.

"До того ж пасажирські перевезення – це не тільки про бізнес, а про соціальну функцію держави, пов’язану із забезпеченням перевезення громадян по країні. У нас цю систему перевезень цілеспрямовано нищили протягом багатьох років, ліквідували значну частину маршрутів, які вважають збитковими, але які є надзвичайно важливими для соціальної функції держави. Тому держава має забезпечити певне фінансування пасажирських перевезень. У ЄС пасажирські перевезення теж збиткові. Але є державні програми фінансування, і там цілий день курсують потяги, які забезпечують перевезення громадян", - наголосив Кушнірук.

В Україні ж пасажирські перевезення фінансує УЗ із власної кишені. Так виникає крос-субсидування – коли гроші, отримані за прибуткові вантажні перевезення, направляються на збиткові пасажирські. Але така схема загрожує компанії необхідністю постійно підвищувати тарифи на вантажні перевезення, що є недопустимо для її подальшого розвитку.

"Підвищення тарифів – це шлях у нікуди. Потрібно вирішити зовсім іншу проблему, яка криється у перехресному субсидуванні. Спонсорувати пасажирку за рахунок вантажних перевезень – це той шлях, який знищить і вантажні перевезення, і конкурентність економіки в цілому, і ніяк не допоможе пасажирському сектору", - переконаний експерт.

До того ж підвищення тарифів на залізничні перевезення призводить до втрати залізницею свої клієнтів, від чого страждає і УЗ, і держава.

"Підвищення тарифів провокує перехід вантажовідправників до приватних перевізників, через що держава та УЗ втрачають кошти. До того ж частина цих вантажів йде до автоперевізників, і в результаті ми втрачаємо дороги. Приміром, аграрним компаніям зручніше нагрузити фуру, при цьому допустивши значне перевантаження. А потім ці фури убивають наші дороги", - резюмував Кушнірук.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Згідно з проєктом, позакласні вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 і 2 класів тарифи просто підвищать - на 30% і 15% відповідно.

Своєю чергою президент Асоціації "Укрведтранс", в яку входять оператори вантажних залізничних перевезень, Наталя Петриченко заявила, що підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до подорожчання товарів, які поставляються по залізниці. А якщо "Укрзалізниця" не поліпшить якість послуг, її клієнти-вантажовідправники шукатимуть альтернативні види транспорту для перевезення вантажів.