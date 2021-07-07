Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ
Угроза распространения штамма COVID-19 "Дельта" в Украине реальна.
Такое мнение выразил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сейчас отмечается распространение штамма "дельта" в двух странах Европы, которые демонстрируют наибольшую заболеваемость, это Великобритания и РФ, где до 96% случаев обусловлены этим штаммом. У нас границы не закрыты, поэтому угроза распространения вируса "дельта" на территории Украины реальна, она существует. Мы должны об этом честно говорить", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.
Родина также отметил, что в настоящее время эпидситуация в Украине схожа с той, которая отмечалась летом прошлого года.
"Сейчас мы держимся на примерных цифрах прошлого года, но нужно учитывать, что штамм "дельта" есть в мире и он может попасть на территорию Украины. У нас уже было два таких случая. Он в 1,5 более контагиозный, чем привычные штаммы", - сказал он.
Родина напомнил о необходимости продолжать соблюдать правила эпидбезопасности и карантинные ограничения.
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Население Индии называют индийцами.
Индусы - в прямом значении слово подразумевает приверженца одной из индийских религий - индуизма. В разговорной речи индусами часто называют жителей Индии, что не совсем корректно, поскольку далеко не все жители Индии являются индусами. Синоним слова - индуист.
Традиционно индусы готовят рис на праздник урожая.
Многие индусы ставят точку на лбу.
так что будет и дельта и альфа и чума
Мало того що заборонити в'їзд в Україну кaцапaм Нелох і в страшному сні боїться, так ще й всяких Кіркорових тащать.