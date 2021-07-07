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Новости Коронавирус и карантин
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Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ

Существует угроза распространения штамма коронавируса

Угроза распространения штамма COVID-19 "Дельта" в Украине реальна.

Такое мнение выразил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас отмечается распространение штамма "дельта" в двух странах Европы, которые демонстрируют наибольшую заболеваемость, это Великобритания и РФ, где до 96% случаев обусловлены этим штаммом. У нас границы не закрыты, поэтому угроза распространения вируса "дельта" на территории Украины реальна, она существует. Мы должны об этом честно говорить", - сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.

Родина также отметил, что в настоящее время эпидситуация в Украине схожа с той, которая отмечалась летом прошлого года.

"Сейчас мы держимся на примерных цифрах прошлого года, но нужно учитывать, что штамм "дельта" есть в мире и он может попасть на территорию Украины. У нас уже было два таких случая. Он в 1,5 более контагиозный, чем привычные штаммы", - сказал он.

Родина напомнил о необходимости продолжать соблюдать правила эпидбезопасности и карантинные ограничения.

Автор: 

карантин (16729) Родина (61) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Самий небезпечний для України ,це вірус зеленої плісняви ,який знесилює державу і позбавляє спроможності протистояти загрозам та виконувати державні обов"язки!!!)))
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07.07.2021 14:29
+2
Шо, нарид сомневаться стал в "ковиде" ? Надо пугануть по новой !
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07.07.2021 14:38
+1
Нас спасет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом!
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07.07.2021 14:25
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Конечно, просто откройте вьезд индийцам и перестаньте нас запугивать.
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07.07.2021 14:24 Ответить
индусам
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07.07.2021 14:24 Ответить
Индийцы - коренной житель Индии или выходец из Индии. Подразумевает коренного жителя этого государства независимо от национальной, религиозной, расовой или кастовой принадлежности.
Население Индии называют индийцами.

Индусы - в прямом значении слово подразумевает приверженца одной из индийских религий - индуизма. В разговорной речи индусами часто называют жителей Индии, что не совсем корректно, поскольку далеко не все жители Индии являются индусами. Синоним слова - индуист.
Традиционно индусы готовят рис на праздник урожая.
Многие индусы ставят точку на лбу.
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07.07.2021 15:36 Ответить
Нас спасет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом!
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07.07.2021 14:25 Ответить
Самий небезпечний для України ,це вірус зеленої плісняви ,який знесилює державу і позбавляє спроможності протистояти загрозам та виконувати державні обов"язки!!!)))
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07.07.2021 14:29 Ответить
Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7947
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07.07.2021 14:33 Ответить
где бил зеленский там катастрофа после него настает
так что будет и дельта и альфа и чума
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07.07.2021 14:37 Ответить
Оманський брехун.
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07.07.2021 14:38 Ответить
Всем, кто внимает фуфловбросам таких моральных уродов как Рома Родин, будут бесплатно выдавать специальные антисептические чопики, дабы страшный вирус не проник в организм через анус.
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07.07.2021 14:34 Ответить
Шо, нарид сомневаться стал в "ковиде" ? Надо пугануть по новой !
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07.07.2021 14:38 Ответить
А вы больше кацапов гастролировать сюда пускайте, малоросы тупые...
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07.07.2021 14:39 Ответить
Звісно існує
Мало того що заборонити в'їзд в Україну кaцапaм Нелох і в страшному сні боїться, так ще й всяких Кіркорових тащать.
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07.07.2021 14:51 Ответить
Всьо норм! Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2358
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07.07.2021 14:56 Ответить
Та відкрийте побільше пунктів пропуску з ОРДЛО і побільше сюди запрошуйте і пропускайте кацапських "акторів" і працівників ротом, збирайье великі концерти і все буде як після Буковелі. Оманського лижніка ще не забули?
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07.07.2021 14:58 Ответить
Дэльта....это фуфло! вот идёт штамм Альфа Цэнтавра!! ото все узнают почём фунт лиха!
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07.07.2021 15:46 Ответить
 
 