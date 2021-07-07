Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ
Загроза поширення штаму COVID-19 "Дельта" в Україні є реальною.
Таку думку висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі фіксується поширення штаму "Дельта" у двох країнах Європи, які демонструють найбільшу захворюваність, це Велика Британія та РФ, де до 96% випадків обумовлені цим штамом. У нас кордони не закриті, тому загроза поширення вірусу "Дельта" на території України є реальною, вона існує. Ми маємо про це чесно говорити", - сказав він на пресконференції у Києві в середу.
Родина також зазначив, що нині епідситуація в Україні схожа з тією, яка була влітку минулого року.
"Зараз ми тримаємося на зразкових цифрах минулого року, але потрібно враховувати, що штам "Дельта" є у світі і він може потрапити на територію України. У нас вже було два такі випадки. Він в 1,5 більш контагіозний, ніж звичні штами", - сказав він.
Родина нагадав про необхідність продовжувати дотримуватися правил епідбезпеки та карантинних обмежень.
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Население Индии называют индийцами.
Индусы - в прямом значении слово подразумевает приверженца одной из индийских религий - индуизма. В разговорной речи индусами часто называют жителей Индии, что не совсем корректно, поскольку далеко не все жители Индии являются индусами. Синоним слова - индуист.
Традиционно индусы готовят рис на праздник урожая.
Многие индусы ставят точку на лбу.
так что будет и дельта и альфа и чума
Мало того що заборонити в'їзд в Україну кaцапaм Нелох і в страшному сні боїться, так ще й всяких Кіркорових тащать.