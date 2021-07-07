Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ

Загроза поширення штаму COVID-19 "Дельта" в Україні є реальною.

Таку думку висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі фіксується поширення штаму "Дельта" у двох країнах Європи, які демонструють найбільшу захворюваність, це Велика Британія та РФ, де до 96% випадків обумовлені цим штамом. У нас кордони не закриті, тому загроза поширення вірусу "Дельта" на території України є реальною, вона існує. Ми маємо про це чесно говорити", - сказав він на пресконференції у Києві в середу.

Родина також зазначив, що нині епідситуація в Україні схожа з тією, яка була влітку минулого року.

"Зараз ми тримаємося на зразкових цифрах минулого року, але потрібно враховувати, що штам "Дельта" є у світі і він може потрапити на територію України. У нас вже було два такі випадки. Він в 1,5 більш контагіозний, ніж звичні штами", - сказав він.

Родина нагадав про необхідність продовжувати дотримуватися правил епідбезпеки та карантинних обмежень.

Читайте також: Стартувала пілотна експлуатація ковідних сертифікатів в Україні, - директор ЦГЗ Родина