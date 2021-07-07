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Новини Коронавірус і карантин
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Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ

Існує загроза поширення штаму коронавірусу

Загроза поширення штаму COVID-19 "Дельта" в Україні є реальною.

Таку думку висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі фіксується поширення штаму "Дельта" у двох країнах Європи, які демонструють найбільшу захворюваність, це Велика Британія та РФ, де до 96% випадків обумовлені цим штамом. У нас кордони не закриті, тому загроза поширення вірусу "Дельта" на території України є реальною, вона існує. Ми маємо про це чесно говорити", - сказав він на пресконференції у Києві в середу.

Родина також зазначив, що нині епідситуація в Україні схожа з тією, яка була влітку минулого року.

"Зараз ми тримаємося на зразкових цифрах минулого року, але потрібно враховувати, що штам "Дельта" є у світі і він може потрапити на територію України. У нас вже було два такі випадки. Він в 1,5 більш контагіозний, ніж звичні штами", - сказав він.

Родина нагадав про необхідність продовжувати дотримуватися правил епідбезпеки та карантинних обмежень.

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карантин (18172) Вітчизна (15) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Самий небезпечний для України ,це вірус зеленої плісняви ,який знесилює державу і позбавляє спроможності протистояти загрозам та виконувати державні обов"язки!!!)))
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07.07.2021 14:29
+2
Шо, нарид сомневаться стал в "ковиде" ? Надо пугануть по новой !
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07.07.2021 14:38
+1
Нас спасет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом!
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07.07.2021 14:25
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Конечно, просто откройте вьезд индийцам и перестаньте нас запугивать.
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07.07.2021 14:24 Відповісти
индусам
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07.07.2021 14:24 Відповісти
Индийцы - коренной житель Индии или выходец из Индии. Подразумевает коренного жителя этого государства независимо от национальной, религиозной, расовой или кастовой принадлежности.
Население Индии называют индийцами.

Индусы - в прямом значении слово подразумевает приверженца одной из индийских религий - индуизма. В разговорной речи индусами часто называют жителей Индии, что не совсем корректно, поскольку далеко не все жители Индии являются индусами. Синоним слова - индуист.
Традиционно индусы готовят рис на праздник урожая.
Многие индусы ставят точку на лбу.
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07.07.2021 15:36 Відповісти
Нас спасет Чемпион мира по борьбе с коронавирусом!
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07.07.2021 14:25 Відповісти
Самий небезпечний для України ,це вірус зеленої плісняви ,який знесилює державу і позбавляє спроможності протистояти загрозам та виконувати державні обов"язки!!!)))
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07.07.2021 14:29 Відповісти
Существует угроза распространения штамма коронавируса "дельта" в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 7947
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07.07.2021 14:33 Відповісти
где бил зеленский там катастрофа после него настает
так что будет и дельта и альфа и чума
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07.07.2021 14:37 Відповісти
Оманський брехун.
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07.07.2021 14:38 Відповісти
Всем, кто внимает фуфловбросам таких моральных уродов как Рома Родин, будут бесплатно выдавать специальные антисептические чопики, дабы страшный вирус не проник в организм через анус.
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07.07.2021 14:34 Відповісти
Шо, нарид сомневаться стал в "ковиде" ? Надо пугануть по новой !
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07.07.2021 14:38 Відповісти
А вы больше кацапов гастролировать сюда пускайте, малоросы тупые...
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07.07.2021 14:39 Відповісти
Звісно існує
Мало того що заборонити в'їзд в Україну кaцапaм Нелох і в страшному сні боїться, так ще й всяких Кіркорових тащать.
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07.07.2021 14:51 Відповісти
Всьо норм! Існує загроза поширення штаму коронавірусу "Дельта" в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2358
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07.07.2021 14:56 Відповісти
Та відкрийте побільше пунктів пропуску з ОРДЛО і побільше сюди запрошуйте і пропускайте кацапських "акторів" і працівників ротом, збирайье великі концерти і все буде як після Буковелі. Оманського лижніка ще не забули?
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07.07.2021 14:58 Відповісти
Дэльта....это фуфло! вот идёт штамм Альфа Цэнтавра!! ото все узнают почём фунт лиха!
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07.07.2021 15:46 Відповісти
 
 