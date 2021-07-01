Стартувала пілотна експлуатація ковідних сертифікатів в Україні, - директор ЦГЗ Родина
В Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація ковідних сертифікатів.
Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, документ генерується застосунком "Дія" на основі даних, які внесені до системи електронного здоров'я під час вакцинації від COVID-19.
При цьому сертифікат може бути згенерований лише після введення двох доз вакцини.
Родина наголосив, що кожна країна самостійно визначає перелік документів, які необхідні для в'їзду до неї, тому у деяких країнах може бути достатньо ковідного сертифіката, а в деяких країнах можуть знадобитися результати тестів.
При цьому Родина повідомив, що на сьогодні українські ковідні сертифікати вже внесені до Європейського репозиторію ковідних сертифікатів і мають прийматися в Європі.
Водночас він наголосив, що Україна має з кожною країною укласти двосторонню угоду, яка регламентуватиме порядок в'їзду.
Родина також повідомив, що міжнародний паспорт вакцинації, так званий жовтий паспорт вакцинації, куди на сьогодні вносяться дані про вакцинацію, може бути роздрукований не на жовтому папері.
Будь ласка, зачекайте...
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
Так что обтекай кацапчеГ..
Но тебе это не поможет...хуйло тебя все одно спутником кольнет...😁
И всех впс кацапов в паРаше ***** кольнет спутником...и тебя кпцапчеГ тоде..
Бегал к куратору за помощью??
А что там твой куратор...сильно на тебя кричал??
Взбодрило тебя кацарчега не слабо..
Ты кацапчеГ мне вторичен..
Ты наверное уже привык??