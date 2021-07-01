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Стартувала пілотна експлуатація ковідних сертифікатів в Україні, - директор ЦГЗ Родина

Стартувала пілотна експлуатація ковідних сертифікатів в Україні, - директор ЦГЗ Родина

В Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація ковідних сертифікатів.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, документ генерується застосунком "Дія" на основі даних, які внесені до системи електронного здоров'я під час вакцинації від COVID-19.

При цьому сертифікат може бути згенерований лише після введення двох доз вакцини.

Родина наголосив, що кожна країна самостійно визначає перелік документів, які необхідні для в'їзду до неї, тому у деяких країнах може бути достатньо ковідного сертифіката, а в деяких країнах можуть знадобитися результати тестів.

При цьому Родина повідомив, що на сьогодні українські ковідні сертифікати вже внесені до Європейського репозиторію ковідних сертифікатів і мають прийматися в Європі.

Також читайте: COVID-сертифікати потрібні для використання в Україні під час локдауну

Водночас він наголосив, що Україна має з кожною країною укласти двосторонню угоду, яка регламентуватиме порядок в'їзду.

Родина також повідомив, що міжнародний паспорт вакцинації, так званий жовтий паспорт вакцинації, куди на сьогодні вносяться дані про вакцинацію, може бути роздрукований не на жовтому папері.

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Топ коментарі
+1
Во ты дурное...😁
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
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01.07.2021 12:51
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Скоро на всех общественных зданиях: "Собакам и антипрививочникам вход запрещен".
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01.07.2021 12:38 Відповісти
Во ты дурное...😁
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
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01.07.2021 12:51 Відповісти
Вот именно - у вас на ********* купить сертификат не проблема, потому вас, кацапов, с вашими "сертификатами" весь мир посылает нах
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01.07.2021 12:52 Відповісти
Я не знаю как там в паРаше...а в Украине проверено....можно купить...
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01.07.2021 12:53 Відповісти
Снова палишься кацапчик Знаешь ты, как у вас на па-рашке, ты это постом выше описал
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01.07.2021 12:54 Відповісти
Я знаю как в Украине.. а как у тебя в паРаше я не знаю...
Так что обтекай кацапчеГ..
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01.07.2021 12:55 Відповісти
Не петляй кацапчик - не запетляешь Ты свою па-рашку на людей не перемажешь.
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01.07.2021 13:00 Відповісти
И я за то...не петляй кацапчег..не запетляешь...тебя ***** спутником уколет по любому...😁
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01.07.2021 13:01 Відповісти
Твой куратор тебе окончательно голову отбил (за мозг нема и речи) Ты даже стрелки не можешь по-человечески перевести, бо вы, кацапы, к людям имеете такое же отношение, как канализация к каналу
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01.07.2021 13:03 Відповісти
А зачем мне переводить стрелуи кацапчег?? Я констатирую факт...вас кацапов в паРаше всех уколят спутником...***** так решило...и ты кацапчег не исключение..
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01.07.2021 13:04 Відповісти
Ты так спалился, кацап, что никакие переводы стрелок тебе не смогут помочь в принципе. Так что расслабься и иди за очередным поимением к твоему куратору
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01.07.2021 13:06 Відповісти
И ты спалился кацап...
Но тебе это не поможет...хуйло тебя все одно спутником кольнет...😁
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01.07.2021 13:07 Відповісти
Вот видишь, кацап, как легко сломать всю порученную тебе работу. Ты должен был рыгать антипрививочными идеями, а сейчас всего лишь жалко отплёвываешься д@рьм@цом в казённый монитор
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01.07.2021 13:09 Відповісти
И не говори кацап...вся твоя работа псу под хвост...и твой куратор тебя накажет..
И всех впс кацапов в паРаше ***** кольнет спутником...и тебя кпцапчеГ тоде..
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01.07.2021 13:10 Відповісти
Что-то кацап у тебя паузы затянулись. По-ходу, ты строчишь прямо из под стола своего начальника, с места имения, так сказать, не слезая с раздачи
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01.07.2021 13:12 Відповісти
Да и ты кацап чо то медленно стал отвечать..
Бегал к куратору за помощью??
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01.07.2021 13:13 Відповісти
Кисло, кацапчик. Попробуй еще раз
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01.07.2021 13:16 Відповісти
Я без советов соливых кацапчеГов из паРаши сам разберусь..что и когда мне следует делать...
А что там твой куратор...сильно на тебя кричал??
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01.07.2021 13:18 Відповісти
О! Молодец, кацап! Видно, что п-зд@ля животворящая тебя взбодрила Тебя нужно чаще им@ть, тогда ты бодрее ходишь, козломордый
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01.07.2021 13:20 Відповісти
Видать хороший пистон тебе кацапчегу куратор вставил...
Взбодрило тебя кацарчега не слабо..
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01.07.2021 13:22 Відповісти
Шевелись, лаптеголовый. Скоро ты у меня бегать начнёшь
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01.07.2021 13:22 Відповісти
Ты у меня кацапчеГ уже бегаешь как ошпаренный...а дальше будет больше..
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01.07.2021 13:27 Відповісти
Снова тормозишь, козлорылый. Пойди еще у куратора получи
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01.07.2021 13:29 Відповісти
Чай пью...с печением рошеновским...
Ты кацапчеГ мне вторичен..
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01.07.2021 13:29 Відповісти
Прикольные клизмы тебе куратор ставит, козлорылый
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01.07.2021 13:30 Відповісти
О как с тобой кацпчегом там у вас в паРаше жестоко...
Ты наверное уже привык??
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01.07.2021 13:34 Відповісти
Снова ты козлорылый свою попоболь пытаешься на людей проецирвоать
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Ладно...пыхти кацапчеГ дальше...отрабатывай свою пайку...а мне нужно немного поработать..
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01.07.2021 13:35 Відповісти
Поползёшь зализывать разорваный сф@нктер, козломордый? Ну ползи-ползи
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01.07.2021 13:36 Відповісти
 
 