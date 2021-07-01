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Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина

Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина

В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, документ генерируется приложением "Дія" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.

При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.

Родина подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет перечень документов, которые необходимы для въезда в нее, поэтому в некоторых странах может быть достаточно ковидного сертификата, а в некоторых странах могут потребоваться результаты тестов.

При этом Родина сообщил, что в настоящее время украинские ковидные сертификаты уже внесены в Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение, которое будет регламентировать порядок въезда.

Родина также сообщил, что международный паспорт вакцинации, так называемый "желтый паспорт вакцинации", куда в настоящее время вносятся данные о вакцинации, может быть распечатан не на желтой бумаге.

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Топ комментарии
+1
Во ты дурное...😁
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
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01.07.2021 12:51
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Правила форума Совет форумчан
Скоро на всех общественных зданиях: "Собакам и антипрививочникам вход запрещен".
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01.07.2021 12:38 Ответить
Во ты дурное...😁
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
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01.07.2021 12:51 Ответить
Вот именно - у вас на ********* купить сертификат не проблема, потому вас, кацапов, с вашими "сертификатами" весь мир посылает нах
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01.07.2021 12:52 Ответить
Я не знаю как там в паРаше...а в Украине проверено....можно купить...
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01.07.2021 12:53 Ответить
Снова палишься кацапчик Знаешь ты, как у вас на па-рашке, ты это постом выше описал
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01.07.2021 12:54 Ответить
Я знаю как в Украине.. а как у тебя в паРаше я не знаю...
Так что обтекай кацапчеГ..
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01.07.2021 12:55 Ответить
Не петляй кацапчик - не запетляешь Ты свою па-рашку на людей не перемажешь.
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01.07.2021 13:00 Ответить
И я за то...не петляй кацапчег..не запетляешь...тебя ***** спутником уколет по любому...😁
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01.07.2021 13:01 Ответить
Твой куратор тебе окончательно голову отбил (за мозг нема и речи) Ты даже стрелки не можешь по-человечески перевести, бо вы, кацапы, к людям имеете такое же отношение, как канализация к каналу
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01.07.2021 13:03 Ответить
А зачем мне переводить стрелуи кацапчег?? Я констатирую факт...вас кацапов в паРаше всех уколят спутником...***** так решило...и ты кацапчег не исключение..
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01.07.2021 13:04 Ответить
Ты так спалился, кацап, что никакие переводы стрелок тебе не смогут помочь в принципе. Так что расслабься и иди за очередным поимением к твоему куратору
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01.07.2021 13:06 Ответить
И ты спалился кацап...
Но тебе это не поможет...хуйло тебя все одно спутником кольнет...😁
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01.07.2021 13:07 Ответить
Вот видишь, кацап, как легко сломать всю порученную тебе работу. Ты должен был рыгать антипрививочными идеями, а сейчас всего лишь жалко отплёвываешься д@рьм@цом в казённый монитор
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01.07.2021 13:09 Ответить
И не говори кацап...вся твоя работа псу под хвост...и твой куратор тебя накажет..
И всех впс кацапов в паРаше ***** кольнет спутником...и тебя кпцапчеГ тоде..
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01.07.2021 13:10 Ответить
Что-то кацап у тебя паузы затянулись. По-ходу, ты строчишь прямо из под стола своего начальника, с места имения, так сказать, не слезая с раздачи
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01.07.2021 13:12 Ответить
Да и ты кацап чо то медленно стал отвечать..
Бегал к куратору за помощью??
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01.07.2021 13:13 Ответить
Кисло, кацапчик. Попробуй еще раз
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01.07.2021 13:16 Ответить
Я без советов соливых кацапчеГов из паРаши сам разберусь..что и когда мне следует делать...
А что там твой куратор...сильно на тебя кричал??
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01.07.2021 13:18 Ответить
О! Молодец, кацап! Видно, что п-зд@ля животворящая тебя взбодрила Тебя нужно чаще им@ть, тогда ты бодрее ходишь, козломордый
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01.07.2021 13:20 Ответить
Видать хороший пистон тебе кацапчегу куратор вставил...
Взбодрило тебя кацарчега не слабо..
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01.07.2021 13:22 Ответить
Шевелись, лаптеголовый. Скоро ты у меня бегать начнёшь
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01.07.2021 13:22 Ответить
Ты у меня кацапчеГ уже бегаешь как ошпаренный...а дальше будет больше..
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01.07.2021 13:27 Ответить
Снова тормозишь, козлорылый. Пойди еще у куратора получи
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01.07.2021 13:29 Ответить
Чай пью...с печением рошеновским...
Ты кацапчеГ мне вторичен..
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01.07.2021 13:29 Ответить
Прикольные клизмы тебе куратор ставит, козлорылый
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01.07.2021 13:30 Ответить
О как с тобой кацпчегом там у вас в паРаше жестоко...
Ты наверное уже привык??
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01.07.2021 13:34 Ответить
Снова ты козлорылый свою попоболь пытаешься на людей проецирвоать
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01.07.2021 13:35 Ответить
Ладно...пыхти кацапчеГ дальше...отрабатывай свою пайку...а мне нужно немного поработать..
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01.07.2021 13:35 Ответить
Поползёшь зализывать разорваный сф@нктер, козломордый? Ну ползи-ползи
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01.07.2021 13:36 Ответить
 
 