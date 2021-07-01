Стартовала пилотная эксплуатация ковидных сертификатов в Украине, - директор ЦОЗ Родина
В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.
Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родина на брифинге в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, документ генерируется приложением "Дія" на основе данных, которые внесены в систему электронного здоровья в ходе вакцинации от COVID-19.
При этом сертификат может быть сгенерирован только после введения двух доз вакцины.
Родина подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет перечень документов, которые необходимы для въезда в нее, поэтому в некоторых странах может быть достаточно ковидного сертификата, а в некоторых странах могут потребоваться результаты тестов.
При этом Родина сообщил, что в настоящее время украинские ковидные сертификаты уже внесены в Европейский репозиторий ковидных сертификатов и должны приниматься в Европе.
Вместе с тем он подчеркнул, что Украина должна с каждой страной заключить двухстороннее соглашение, которое будет регламентировать порядок въезда.
Родина также сообщил, что международный паспорт вакцинации, так называемый "желтый паспорт вакцинации", куда в настоящее время вносятся данные о вакцинации, может быть распечатан не на желтой бумаге.
Пожалуйста, подождите...
И даже если идиоты подобное сделают...то ничто и никто не модет помешать к примеру мне купить этот сраный сертификат..
Тем более что типа первую дозу я уже по
всем документам и базам получил....
Все удовольствие 300 грн...за одну..и потом как время подойдет столько же за вторую ...копию паспорта и инн по вайберу отправил...и все пучком..
В общем цена одного теста...
И вакцина пфайзер...что означает что в Европу я тоже смогу ездить без проблем...в отличии от тебя....вакцинировпнного китайским шмурдяком...😁
Так что обтекай кацапчеГ..
Но тебе это не поможет...хуйло тебя все одно спутником кольнет...😁
И всех впс кацапов в паРаше ***** кольнет спутником...и тебя кпцапчеГ тоде..
Бегал к куратору за помощью??
А что там твой куратор...сильно на тебя кричал??
Взбодрило тебя кацарчега не слабо..
Ты кацапчеГ мне вторичен..
Ты наверное уже привык??