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COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

Когда украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса начнут действовать за границей, пока неизвестно.

Об этом замминистра министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер рассказал в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кучера, сертификат можно будет получить у семейного врача. Его будут выдавать на двух языках - украинском и английском.

"Мы это делаем не для поездок, но и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал", - пояснил Кучер.

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При этом на границе информацию о полученной прививке можно будет предъявить в приложении "Дія". Там сертификат появится для почти 600 тыс. украинцев, которые уже получили 2 дозы прививки. При этом лучше самостоятельно проконтролировать, что данные о ваших прививках внесли в базу, сказал замминистра. Он добавил, что гарантировать пересечение границы невозможно, ведь все решают пограничники на местах.

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Топ комментарии
+7
Це вже не локдаун, це ваше нове життя, вас півтора роки готували, роти ганчірками затикали.
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30.06.2021 17:02
+5
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню....
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30.06.2021 17:02
+3
какого еще локдауна ? еще одного ???
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 5408

...
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30.06.2021 17:00
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какого еще локдауна ? еще одного ???
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 5408

...
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30.06.2021 17:00 Ответить
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню....
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30.06.2021 17:02 Ответить
"... тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал"
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 6347
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30.06.2021 17:10 Ответить
Тема така ж глупа, як і той, хто її запустив.
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30.06.2021 17:01 Ответить
Не понимаете Вы современных трендов. Умным сейчас быть не в тренде... все умные в Польше клубнику собирают. Так что чмоки-чмоки, лайкайте меня в Инстаграм.
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30.06.2021 17:05 Ответить
шукай дурних, щоб тебе лайкали. Тренд вверх жопою гуляти в Україні не надовго. Інколи з інстаграму вилазь, бо цей тренд любові до дупи якраз з нього.
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30.06.2021 17:12 Ответить
Даже в комментариях никаких намеков на умных не наблюдается.....
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30.06.2021 17:15 Ответить
Яка голова - такі й руки. Добро може співіснувати зі злом, бо може бути не лише добрим, а й злим. А от навпаки - ні. Так само й з розумними і глупими.
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30.06.2021 17:22 Ответить
Це вже не локдаун, це ваше нове життя, вас півтора роки готували, роти ганчірками затикали.
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30.06.2021 17:02 Ответить
Пока неизвестно, возможно разрешим, все зависит от пограничника --- это все предположения.
Новый штамм будет обязательно --- это известно точно.
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30.06.2021 17:18 Ответить
Как предсказуемо!
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30.06.2021 19:17 Ответить
отменить безвиз и не нужны сертификаты. зеленая плесень этого и добивается.
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30.06.2021 21:16 Ответить
Это не мнение, ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ об намерениях. Они готовится проводить сегрегацию на уколотых и неуколотых натуралов, ограничивая последних в правах.
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30.06.2021 22:50 Ответить
 
 