COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

Когда украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса начнут действовать за границей, пока неизвестно.

Об этом замминистра министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер рассказал в комментарии ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кучера, сертификат можно будет получить у семейного врача. Его будут выдавать на двух языках - украинском и английском.

"Мы это делаем не для поездок, но и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал", - пояснил Кучер.

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При этом на границе информацию о полученной прививке можно будет предъявить в приложении "Дія". Там сертификат появится для почти 600 тыс. украинцев, которые уже получили 2 дозы прививки. При этом лучше самостоятельно проконтролировать, что данные о ваших прививках внесли в базу, сказал замминистра. Он добавил, что гарантировать пересечение границы невозможно, ведь все решают пограничники на местах.