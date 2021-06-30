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сертифікат (423) Дія (1066) COVID-19 (19763) Кучер Ярослав (28)

COVID-сертифікати потрібні для використання в Україні під час локдауну

COVID-сертифікати потрібні для використання в Україні під час локдауну

Коли українські сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу почнуть діяти за кордоном, поки невідомо.

Про це заступник міністра міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер розповів у коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кучера, сертифікат можна буде отримати у сімейного лікаря. Його видаватимуть на двох мовах - українською та англійською.

"Ми це робимо не для поїздок, але і щоб використовувати цей сертифікат всередині країни. Для того, наприклад, якщо ми восени підемо на локдаун (сподіваюся, що цього не буде, але ми повинні думати заздалегідь), тоді можливо дозволимо працювати тому бізнесу, у якого всі співробітники і відвідувачі будуть вакциновані, наприклад, спортзал", - пояснив Кучер.

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При цьому на кордоні інформацію про отримані щеплення можна буде пред'явити в додатку "Дія". Там сертифікат з'явиться для майже 600 тис. українців, які вже отримали 2 дози щеплення. При цьому краще самостійно проконтролювати, що дані про ваші щеплення внесли в базу, сказав заступник міністра. Він додав, що гарантувати перетин кордону неможливо, адже все вирішують прикордонники на місцях.
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Топ коментарі
+7
Це вже не локдаун, це ваше нове життя, вас півтора роки готували, роти ганчірками затикали.
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30.06.2021 17:02
+5
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню....
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30.06.2021 17:02
+3
какого еще локдауна ? еще одного ???
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 5408

...
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30.06.2021 17:00
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какого еще локдауна ? еще одного ???
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 5408

...
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30.06.2021 17:00 Відповісти
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню....
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30.06.2021 17:02 Відповісти
"... тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал"
COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне - Цензор.НЕТ 6347
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30.06.2021 17:10 Відповісти
Тема така ж глупа, як і той, хто її запустив.
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30.06.2021 17:01 Відповісти
Не понимаете Вы современных трендов. Умным сейчас быть не в тренде... все умные в Польше клубнику собирают. Так что чмоки-чмоки, лайкайте меня в Инстаграм.
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30.06.2021 17:05 Відповісти
шукай дурних, щоб тебе лайкали. Тренд вверх жопою гуляти в Україні не надовго. Інколи з інстаграму вилазь, бо цей тренд любові до дупи якраз з нього.
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30.06.2021 17:12 Відповісти
Даже в комментариях никаких намеков на умных не наблюдается.....
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30.06.2021 17:15 Відповісти
Яка голова - такі й руки. Добро може співіснувати зі злом, бо може бути не лише добрим, а й злим. А от навпаки - ні. Так само й з розумними і глупими.
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30.06.2021 17:22 Відповісти
Це вже не локдаун, це ваше нове життя, вас півтора роки готували, роти ганчірками затикали.
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30.06.2021 17:02 Відповісти
Пока неизвестно, возможно разрешим, все зависит от пограничника --- это все предположения.
Новый штамм будет обязательно --- это известно точно.
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30.06.2021 17:18 Відповісти
Как предсказуемо!
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30.06.2021 19:17 Відповісти
отменить безвиз и не нужны сертификаты. зеленая плесень этого и добивается.
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30.06.2021 21:16 Відповісти
Это не мнение, ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ об намерениях. Они готовится проводить сегрегацию на уколотых и неуколотых натуралов, ограничивая последних в правах.
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30.06.2021 22:50 Відповісти
 
 