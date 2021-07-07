Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС, - "Центрэнерго" и ДТЭК
Операторы тепловых электростанций (ТЭС) призвали НКРЭКУ решить проблему манипуляций трейдеров-спекулянтов, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний.
Соответствующие заявления опубликовали государственная компания "Центрэнерго" и частная "ДТЭК Энерго", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Существенно осложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров-спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСВ), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров-спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", - говорится в заявлении "ДТЭК Энерго".
В компании подчеркнули, злоупотребления трейдеров ставят под угрозу деятельность тепловой генерации в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимости закупки топлива и ремонта оборудования.
Так, в компании пояснили, что манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РДН по ОЭС Украины. Так, цена в базовой нагрузке в мае достигла 930 грн/МВт*ч, в июне - 1362 грн/МВт*ч, а за 7 дней июля опустилась до 765 грн/МВт*час. 3-го июля цена вообще снизилась до 378 грн/МВт*ч.
В то же время себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550-1600 грн/МВт*час. Таким образом, при среднем объеме отпуска электроэнергии 50 млн кВт*ч в сутки, в июле станции "ДТЭК Энерго" несут убытки около 40 млн грн каждые сутки.
"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, которое мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн по операционной деятельности", - отметили в "ДТЭК Энерго".
В "Центрэнерго" действия трейдеров, отказавшихся выполнять обязательства по оплате купленной электроэнергии, назвали угрозой для национальной безопасности.
"Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", - заявили в госкомпании.
Генерирующие компании призвали НКРЭКУ и профильное министерство безотлагательно вмешаться в ситуацию, применить меры воздействия к трейдерам-спекулянтам. Иначе компании не могут продолжать работу.
"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии - это прямая угроза энергобезопасности Украины", - говорится в заявлении.
Напомним, накануне еще один оператор ТЭС компания "Донбассэнерго" получила "дефолтный" статус из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.
Ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РДН, однако комиссия официально отказалось от рекомендаций министерства.
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дефолт-це добре! Збанкрутілі енергокомпанії держава забере собі і введе пряме управління. Манагерів гудка і бені відлучать від управління і виженуть найух. А також усілякі грошові прокладки повідпадають від генеруючих компаній.
Рынок.)
Когды цены задирали то никого не волновало а как там выживут потребители.
А как у ахметки начала срываться покупка очередного самого дорогого в мире жилища и десятка бразильцев так сразу " манипуляции".
Я конечно не трейдер и не энергетик, но если я правильно понимаю, то "продолжали скупать", это значит заключали контракты на покупку. Ну то есть, производителя-продавца вообще-то не должно волновать есть ли у трейдера контракты с потребителем. Трейдер сказал - мне нужно в течении недели по МВт*ч в день, поставщик говорит - легко! с вас 14тыс.грн. Если трейдер говорит - хорошо, отдам ... потом ... половину ... может быть ..., а производитель начинает ее генерить не имея со стороны трейдера ни предоплаты, ни потребления, то может он лох?