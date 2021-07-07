Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС, - "Центрэнерго" и ДТЭК

Операторы тепловых электростанций (ТЭС) призвали НКРЭКУ решить проблему манипуляций трейдеров-спекулянтов, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний.

Соответствующие заявления опубликовали государственная компания "Центрэнерго" и частная "ДТЭК Энерго", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Существенно осложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров-спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСВ), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров-спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", - говорится в заявлении "ДТЭК Энерго".

В компании подчеркнули, злоупотребления трейдеров ставят под угрозу деятельность тепловой генерации в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимости закупки топлива и ремонта оборудования.

Так, в компании пояснили, что манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РДН по ОЭС Украины. Так, цена в базовой нагрузке в мае достигла 930 грн/МВт*ч, в июне - 1362 грн/МВт*ч, а за 7 дней июля опустилась до 765 грн/МВт*час. 3-го июля цена вообще снизилась до 378 грн/МВт*ч.

В то же время себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550-1600 грн/МВт*час. Таким образом, при среднем объеме отпуска электроэнергии 50 млн кВт*ч в сутки, в июле станции "ДТЭК Энерго" несут убытки около 40 млн грн каждые сутки.

"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, которое мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн по операционной деятельности", - отметили в "ДТЭК Энерго".

В "Центрэнерго" действия трейдеров, отказавшихся выполнять обязательства по оплате купленной электроэнергии, назвали угрозой для национальной безопасности.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", - заявили в госкомпании.

Генерирующие компании призвали НКРЭКУ и профильное министерство безотлагательно вмешаться в ситуацию, применить меры воздействия к трейдерам-спекулянтам. Иначе компании не могут продолжать работу.

"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии - это прямая угроза энергобезопасности Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, накануне еще один оператор ТЭС компания "Донбассэнерго" получила "дефолтный" статус из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.

Ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ прекратить возможности для манипуляций трейдеров на РДН, однако комиссия официально отказалось от рекомендаций министерства.