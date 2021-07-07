Маніпуляції трейдерів загрожують подальшій роботі ТЕС, - "Центренерго" і ДТЕК

Оператори теплових електростанцій (ТЕС) закликали НКРЕКП вирішити проблему маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, які ставлять під загрозу подальшу роботу генеруючих компаній.

Відповідні заяви опублікували державна компанія "Центренерго" і приватна "ДТЕК Енерго", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Суттєво ускладнили ситуацію в енергетиці та довели її до загрозливої останні тенденції, пов’язані з ціновими маніпуляціями трейдерів-спекулянтів на "ринку на добу наперед" (РДН), а також бездіяльність у цьому питанні НКРЕКП як регулятора ринка. Зокрема, ряд трейдерів-спекулянтів продовжували скуповувати на ринку електроенергію, не маючи при цьому контрактів з кінцевими споживачами", - сказано в заяві "ДТЕК Енерго".

В компанії наголосили, зловживання трейдерів ставлять під загрозу діяльність теплової генерації в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду, необхідності закупівлі палива і ремонту обладнання.

Також в компанії пояснили, що маніпуляції на ринку призвели до суттєвого зниження ціни на РДН по ОЕС України. Так, ціна у базовому навантаженні у травні сягнула 930 грн/МВт*год, у червні - 1362 грн/МВт*год, а за 7 днів липня опустилася до 765 грн/МВт*год. 3-го липня ціна взагалі знизилася до 378 грн/МВт*год.

Водночас собівартість виробництва електроенергії теплових станцій складає близько 1550-1600 грн/МВт*год. Таким чином, при середньому обсязі відпуску електроенергії 50 млн кВт*год на добу, у липні станції "ДТЕК Енерго" зазнають збитків близько 40 млн грн кожної доби.

"Такі дисбаланси, нестабільність та ручне управління ціноутворенням в галузі, що ми спостерігаємо останнім часом, загрожують тим, що прогнозний збиток ТЕЦ та ТЕС за підсумками 2021 року, при відсутності змін у ринкових умовах складе, за різними підрахунками, близько -13,6 млрд грн за операційною діяльністю", - зазначили в "ДТЕК Енерго".

"Центренерго" дії трейдерів, які відмовилися виконувати зобов’язання з оплати купленої електроенергії, назвали загрозою для національної безпеки.

"Наша компанія вважає, що такі дії контрагентів є загрозою для національної безпеки країни, такі дії приведуть до зриву підготовки до ОЗП 2021-2022 та соціальному вибуху з боку шахтарів, у яких з’явиться заборгованість по заробітній платі", - заявили в держкомпанії.

Генеруючі компанії закликали НКРЕКП і профільне міністерство невідкладно втрутитися в ситуацію, застосувати заходи впливу до трейдерів-спекулянтів. Інакше компанії не можуть продовжувати роботу.

"Як результат, коли теплова генерація не зможе забезпечувати виробництво електроенергії, єдиним варіантом залишиться відкриття імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Використання російської та білоруської електроенергії - це пряма загроза енергобезпеці України", - говориться в заяві.

Нагадаємо, напередодні ще один оператор ТЕС компанія "Донбасенерго" отримала "дефолтний" статус через неможливість оплачувати послуги системного оператора. Компанія повністю припинила виробництво електроенергії.

Раніше Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити можливості для маніпуляцій трейдерів на РДН, однак офіційно відмовилася від рекомендацій міністерства.