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Из-за жары с 11:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Из-за жары с 11:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 8 июля, с 11.00 въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в Киев будет ограничен в связи с превышением дневной температуры воздуха отметки +28°С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - подчеркивают в патрульная полиция Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за жары с 10:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

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авто (4212) жара (390) Киев (25577) патрульная полиция (1813)


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Абсолютно правильно! Зачем же дороги нормальные делать? Проще запретить. Жаль что жару запретить нельзя. Хотя ... Эти могут.
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08.07.2021 10:49 Ответить
Извените жара что только в Киеве ? И все больше нигде фуры не ездят ?
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08.07.2021 10:55 Ответить
В жодній європейській столиці.
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08.07.2021 11:20 Ответить
я не в курсе, но в Омане или Катаре тоже запрещают грузовикам ездить в жару? или там просто рубают руки омано(катаро)автодору?
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08.07.2021 11:05 Ответить
Вчера в 16.30 ехал по Южному мосту в сторону правого берега. Весь проспект Бажана был забит фурами, дорожное покрытие на мосту фуры просто убили в хлам, ехать невозможно.
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08.07.2021 14:14 Ответить
 
 