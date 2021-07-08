Из-за жары с 11:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция
Сегодня, 8 июля, с 11.00 въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в Киев будет ограничен в связи с превышением дневной температуры воздуха отметки +28°С.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.
"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - подчеркивают в патрульная полиция Киева.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vladimir T #345501
показать весь комментарий08.07.2021 10:49 Ответить Мне нравится 0
neverlok lok
показать весь комментарий08.07.2021 10:55 Ответить Мне нравится 0
Olexa Pluzh
показать весь комментарий08.07.2021 11:20 Ответить Мне нравится 1
jklpqrs
показать весь комментарий08.07.2021 11:05 Ответить Мне нравится 0
C прискорбием и озабоченостью
показать весь комментарий08.07.2021 14:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль