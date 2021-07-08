Из-за жары с 11:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Сегодня, 8 июля, с 11.00 въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн в Киев будет ограничен в связи с превышением дневной температуры воздуха отметки +28°С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 19:00)", - подчеркивают в патрульная полиция Киева.

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