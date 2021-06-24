Из-за жары с 10:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция
В Киеве из-за жары с 10:00 ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.
Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за повышения дневной температуры воздуха выше 28°С", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).
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Денис Шпортун
показать весь комментарий24.06.2021 10:00 Ответить Мне нравится 0
devid tua #487926
показать весь комментарий24.06.2021 10:51 Ответить Мне нравится 0
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