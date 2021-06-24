РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости
550 2

Из-за жары с 10:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

Из-за жары с 10:00 запрещен въезд грузовиков в Киев, - патрульная полиция

В Киеве из-за жары с 10:00 ввели ограничения на въезд грузовиков. Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за повышения дневной температуры воздуха выше 28°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Читайте: С 1 июня запрещено движение грузовиков по дорогам общего пользования при температуре выше 28 градусов, - "Укравтодор"

Автор: 

жара (390) Киев (25502) патрульная полиция (1812) ограничение (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они все через Погребы/пуховку/зазимье едут теперь, там постов нет, перегруженные новую дорогу убивают.
показать весь комментарий
24.06.2021 10:00 Ответить
а по новым дорогам можно ездить ???? в нормальных странах нет...
показать весь комментарий
24.06.2021 10:51 Ответить
 
 