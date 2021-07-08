Повышение цен на продтовары вызвано аномальной ценой сахара: президента просят вмешаться

Украинские бизнес-ассоциации и производители пищевой продукции обратились к президенту с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся на рынке сахара, поскольку они исчерпали все возможности убедить украинское правительство в необходимости вмешаться.



На сегодня цены на сахар в Украине почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже. По состоянию на 29 июня 2021 стоимость сахара белого (без НДС) LIFFE FOB (Биржа Лондон) была 432,3 $ / t, а предложение в Украине (без НДС) - 781.2 $ / t. Это продолжается уже 10 месяцев. В течение этого времени цена на сахар в Украине постоянно превышала мировые цены на 30-40%.



Производители хлеба, кондитерских изделий, молочной продукции, детского питания и пищевых продуктов, для которых сахар является необходимой составляющей, считают, что состоялся картельный сговор со стороны продавцов сахара, который имеет целью следующее: использовать для получения сверхприбылей временный дефицит сахара, сложившийся на рынке Украины в условиях жестких импортных ограничений на ввоз сахара, которые действуют в нашей стране.



5 апреля 2021 Антимонопольный комитет Украины начал дело против нескольких сахарных компаний по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара. Однако, как заявляют производители пищевых продуктов, расследования иногда длятся более года, а сахар нужен как населению, так и промышленности уже сегодня.



Сегодня нерыночные цены на сахар нанесли тяжелый удар не только по украинскому потребителю, но и по пищевой отрасли в целом. Так, по данным производителей пищевых товаров, цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 выросли на 15-20%, а импорт с начала года - аж на 20%; рост цены на сахар привел к дополнительным расходам на сырье для производства молочно-консервной продукции на 233 млн грн за 7 последних месяцев, а себестоимость молочно-консервной продукции возросла на 27%. Не в лучшем положении находятся и предприятия хлебопекарной отрасли: в первом квартале 2021 она уже потеряла 4,2% объемов реализации хлебобулочной продукции и 7,8% объемов реализации хлебных кондитерских изделий.



Значительные потери также несут производители безалкогольных напитков. Увеличение стоимости сахара в этой области приведет к сокращению производства ориентировочно на 8-10%.

Самый сильный удар ценовые сахарные диспропорции наносят малому и среднему пищевому бизнесу, который не имеет достаточного финансового запаса, а также незащищенным слоям населения, поскольку подорожали больше всего бюджетные пищевые продукты. Так, например, продукция хлебопекарной отрасли относится к социально-значимым товарам. Значительное количество ее потребителей - среди социально уязвимых слоев населения, которые очень чувствительны к росту цен на продукты.

В условиях сверхвысоких цен на сахар украинские пищевики вынуждены сокращать производство, увольнять людей, поднимать цены. Потери рабочих мест в этих отраслях оцениваются в диапазоне 9-10 тыс. рабочих мест.

Стоит также отметить, что с учетом летнего периода, когда начинается сезон консервации, сверхвысокие цены на сахар могут привести к обостренной социальной реакции. Поскольку сахар широко используется домохозяйствами, цена на него является одним из маркеров восприятия населением инфляционных процессов. Именно поэтому такое положение на рынке сахара заметно усложнило социально-экономическую ситуацию, требующую немедленной реакции от государства.

Производители пищевых продуктов считают, что единственно правильным шагом со стороны власти является немедленное принятие закона о временном снижении ставки пошлины на сахар (УКТ ВЭД 170199) с 50% до 0% в пределах квоты 60 тыс тонн до сентября-октября 2021 (до нового урожая сахарной свеклы). Соответствующий законопроект, поданный от представителя депутатской фракции "Слуга народа", уже зарегистрирован в парламенте (регистрационный №5673 от 18.06.2021 года). Его срочное принятие позволит снизить цены на сахар на 10-15% и приведет к оздоровлению ситуации для отраслей пищевой промышленности.



Импорт в определенных пределах, с одной стороны, приведет к покрытию дефицита, а, с другой, заставит отечественных сахаропроизводителей опустить собственные цены до уровня мировых. Сейчас же, политика поддержки отечественной сахарной отрасли оборачивается инфляцией и вредит имиджу власти.



Обращение к президенту 8 июля 2020 подписали Союз украинских предпринимателей, Ассоциация "Укркондпром", Всеукраинская ассоциация пекарей, Союз молочных предприятий Украины, Национальная ассоциация производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Лига производителей пищевых продуктов, Ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты, "Комитет предпринимателей агропромышленного комплекса ТПП Украины.