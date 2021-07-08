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Повышение цен на продтовары вызвано аномальной ценой сахара: президента просят вмешаться

Повышение цен на продтовары вызвано аномальной ценой сахара: президента просят вмешаться

Украинские бизнес-ассоциации и производители пищевой продукции обратились к президенту с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся на рынке сахара, поскольку они исчерпали все возможности убедить украинское правительство в необходимости вмешаться.


На сегодня цены на сахар в Украине почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже. По состоянию на 29 июня 2021 стоимость сахара белого (без НДС) LIFFE FOB (Биржа Лондон) была 432,3 $ / t, а предложение в Украине (без НДС) - 781.2 $ / t. Это продолжается уже 10 месяцев. В течение этого времени цена на сахар в Украине постоянно превышала мировые цены на 30-40%.


Производители хлеба, кондитерских изделий, молочной продукции, детского питания и пищевых продуктов, для которых сахар является необходимой составляющей, считают, что состоялся картельный сговор со стороны продавцов сахара, который  имеет целью следующее: использовать для получения сверхприбылей временный дефицит сахара, сложившийся на рынке Украины в условиях жестких импортных ограничений на ввоз сахара, которые действуют в нашей стране.


5 апреля 2021 Антимонопольный комитет Украины начал дело против нескольких сахарных компаний по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара. Однако, как заявляют производители пищевых продуктов, расследования иногда длятся более года, а сахар нужен как населению, так и промышленности уже сегодня.


Сегодня нерыночные цены на сахар нанесли тяжелый удар не только по украинскому потребителю, но и по пищевой отрасли в целом. Так, по данным производителей пищевых товаров, цены на отечественную кондитерку только за первый квартал 2021 выросли на 15-20%, а импорт с начала года - аж на 20%; рост цены на сахар привел к дополнительным расходам на сырье для производства молочно-консервной продукции на 233 млн грн за 7 последних месяцев, а себестоимость молочно-консервной продукции возросла на 27%. Не в лучшем положении находятся и предприятия хлебопекарной отрасли: в первом квартале 2021 она уже потеряла 4,2% объемов реализации хлебобулочной продукции и 7,8% объемов реализации хлебных кондитерских изделий.


Значительные потери также несут производители безалкогольных напитков. Увеличение стоимости сахара в этой области приведет к сокращению производства ориентировочно на 8-10%.
Самый сильный удар ценовые сахарные диспропорции наносят малому и среднему пищевому бизнесу, который не имеет достаточного финансового запаса, а также незащищенным слоям населения, поскольку подорожали больше всего бюджетные пищевые продукты. Так, например, продукция хлебопекарной отрасли относится к социально-значимым товарам. Значительное количество ее потребителей - среди социально уязвимых слоев населения, которые очень чувствительны к росту цен на продукты.

В условиях сверхвысоких цен на сахар украинские пищевики вынуждены сокращать производство, увольнять людей, поднимать цены. Потери рабочих мест в этих отраслях оцениваются в диапазоне 9-10 тыс. рабочих мест.
Стоит также отметить, что с учетом летнего периода, когда начинается сезон консервации, сверхвысокие цены на сахар могут привести к обостренной социальной реакции. Поскольку сахар широко используется домохозяйствами, цена на него является одним из маркеров восприятия населением инфляционных процессов. Именно поэтому такое положение на рынке сахара заметно усложнило социально-экономическую ситуацию, требующую немедленной реакции от государства.

Производители пищевых продуктов считают, что единственно правильным шагом со стороны власти является немедленное принятие закона о временном снижении ставки пошлины на сахар (УКТ ВЭД 170199) с 50% до 0% в пределах квоты 60 тыс тонн до сентября-октября 2021 (до нового урожая сахарной свеклы). Соответствующий законопроект, поданный от представителя депутатской фракции "Слуга народа", уже зарегистрирован в парламенте (регистрационный №5673 от 18.06.2021 года). Его срочное принятие позволит снизить цены на сахар на 10-15% и приведет к оздоровлению ситуации для отраслей пищевой промышленности.


Импорт в определенных пределах, с одной стороны, приведет к покрытию дефицита, а, с другой, заставит отечественных сахаропроизводителей опустить собственные цены до уровня мировых. Сейчас же, политика поддержки отечественной сахарной отрасли оборачивается инфляцией и вредит имиджу власти.


Обращение к президенту 8 июля 2020 подписали Союз украинских предпринимателей, Ассоциация "Укркондпром", Всеукраинская ассоциация пекарей, Союз молочных предприятий Украины, Национальная ассоциация производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Лига производителей пищевых продуктов, Ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты, "Комитет предпринимателей агропромышленного комплекса ТПП Украины.

Автор: 

сахар (111) цены (2290)


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Топ комментарии
+39
Це Порошенко увесь цукор вивіз на Ліпєцкую хфабрику
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08.07.2021 12:46
+30
Уррраааа! Видосики!!!!!
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08.07.2021 12:40
+22
Та ні....це все наслідки голосування весною 2019...
А ще скільки буде тих наслідків...оййой..
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08.07.2021 12:43
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Страница 2 из 2
Классная тема замучена. Сейчас Степанов талонов на сахар за пару лярдиков наштампует.
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08.07.2021 13:10 Ответить
Челобитную царю написали.
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08.07.2021 13:13 Ответить
-https://censor.net/ru/news/3216485/prezident_naznachil_pervym_zamglavy_amku_muzychenko_jenu_biznesmena_sendzyuka_perechislivshego_500_tys

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- https://censor.net/ru/news/3224127/amku_pomog_rossiyiskomu_oligarhu_mordashovu_oboyiti_sanktsii_za_okkupatsiyu_kryma_zagrebelskaya

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...
Плісняві "борцуни"
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08.07.2021 13:23 Ответить
Нас спасет только просвита- руководство к действию( знание законов) эта та дубина цивилизации, которой можно бороться с государством. Ели нет то и суда нет. Еще чем терпеливей нарид тем он беднее. Терпимость это от невежества которое вгоняет в ступор.
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08.07.2021 13:23 Ответить
Шикалатнае гуано рышыло денех срубить па лехкаму, а патом даст лохам пасасать чупачупесу.
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08.07.2021 13:34 Ответить
зеленый поц - вам ничего не должен!
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08.07.2021 13:43 Ответить
И что он сможет сделать?
Сахарные заводы принадлежат г-ну ****.
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08.07.2021 14:00 Ответить
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08.07.2021 14:17 Ответить
В рашу сахар запретили ввозить, теперь мы должны компенсировать разницу санкционным барыгам?
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08.07.2021 14:02 Ответить
кто у нас там сахарный магнат? А сахар действительно сильно и неоправданно подорожал, хотя в мире сейчас упали цены на продовольствие, в том числе на сахар. А у нас наоборот.
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08.07.2021 14:19 Ответить
ООН регистрирует рекордный рост цен на продовольствие.
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08.07.2021 14:35 Ответить
Подешевели растительные масла, зерновые и молочная продукция. Цены на сахар и мясо действительно поднялись. Это моя невнимательность. Но мы ведь сахарная держава. У нас свой сахар. Как бы не должно у нас сильно дорожать. Если только кто-то в погоне за прибылью не вывез за рубеж.
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08.07.2021 14:58 Ответить
У тебя отсутствует логика - если вывозить сахар за рубеж, то ты получишь меньше прибыли, чем если просто продашь его здесь. Смысл так делать?
Цена определяется спросом, пока будут покупать, сахар будет дорожать. И да, государственное регулирование всегда, во всех 100% случаев ведет только к повышению цены и дефициту. Иных случаев в истории не наблюдается. У нас вон, похоже ввели государственное регулирование на снег зимой, уже давно не было снежных зим.
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08.07.2021 15:06 Ответить
И да, государственное регулирование всегда, во всех 100% случаев ведет только к повышению цены и дефициту.

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Угу...Це ви розкажить продовольчому Департаменту у США...
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08.07.2021 15:16 Ответить
... который вмешивается в работу рынка только тогда, когда иные методы работы уже не работают. И нет, они не устанавливают цены на товары. Вот вообще никогда. Их задача больше следить за тем, чтобы продовольствие оставалось продовольствием.
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08.07.2021 15:38 Ответить
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08.07.2021 15:42 Ответить
ти не забувай, що ще відшкодування ПДВ отримує експортер
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08.07.2021 16:21 Ответить
При нынешней разнице в цене, возмещение 20% НДС не покрывает разницы в цене в два раза. Всё равно выгоднее продавать на внутреннем рынке. Если разница в ценах внутренних и мировых меньше 10-15%, тогда появляется смысл играть с возмещением НДС. А так - только теряешь свои деньги.
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08.07.2021 16:27 Ответить
є ньюанси, бо за кордон всеодно продають
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08.07.2021 16:44 Ответить
Нюансы - только если продают наркотики
PS на самом деле, есть такой нюанс - когда так выводят прибыль из Украины. Тогда формально да, видно что как бы люди работают себе в убыток, хотя на самом деле - тупо уходят от налогообложения. Но это всегда весьма специфические операции в весьма специфические юрисдикции. Разные там FATF не зря деньги проедают. Потому как тут уже нарушения не только законов Украины, на которые за границей всем наплевать, но и своих собственных.
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08.07.2021 17:44 Ответить
тю, так полуниця та черешня для бійців дорого коштувала! Навіть скідки у розетці треба ж чим - то компенсувати!
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08.07.2021 15:15 Ответить
"дефицит сахара, сложившийся на рынке Украины в условиях жестких импортных ограничений на ввоз сахара, которые действуют в нашей стране"
Так может, млять, не дотаций требовать, а отмены ограничений на ввоз ??????
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08.07.2021 15:55 Ответить
Традиционно у нас сахар летом дорожает, в сезон фруктов.
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08.07.2021 15:57 Ответить
Джулія Вольдемаровна Грігян-тЄлЄгІна плаче гіркими сльозами, бо не може знаову взяти і покерувати, та так щоб цукор втричі подорожчав і заводи закрились. колись так керувала, що селяни перестали буряк вирощувати, бо бачиш но податки ніби не платять, вОна вміж своїми загребущими рученятами керувати.
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08.07.2021 16:47 Ответить
От токо пздеть не надо.цена на сахар была поднята Пэдро перед выборами, что бы завалить рейтинг Юльки.
Сейчас зеленые мародёры обосрались,а ты решил Тимоху замазать!.
В 2010 за Яныка голосовал?
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08.07.2021 18:56 Ответить
вони всі одним лайном замазані. і взагалі, то я про період коли тЮлька була прем'єршою.
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08.07.2021 20:11 Ответить
Сахаросодержащие продукты канцерогенны.
Чем меньше их потреблять, тем меньше сахара будут производить.
А люди будут здоровее.
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08.07.2021 16:47 Ответить
Хлебобулочные тоже вредные.да и мясо все на антибиотиках и гормонах,а ещё молочка вся из пальмового масла.так что на все надо повышать цены,меньше жрать надо,здоровее будем.
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08.07.2021 18:59 Ответить
Зеленский не работает над проблемами, а пиарится на достижениях.
перевожу:
"Идите лесом, он вам ничего не должен."
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08.07.2021 19:02 Ответить
Данные позапрошлого года, производство сахара на душу населения в год... 42 сахарных завода изготовили 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы. Тупо разделим количество произведенного сахара в стране на количество жителей - 1.82 млн : 40 млн = 45 кг на целый год. Много это или мало, быстрее всего, - это дефицит.
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09.07.2021 05:14 Ответить
Тобто, без поставок тростникового сахара не обойтись. Но кто будет этим заниматься... Зебики? Я вас умоляю. Им выгодно сделать дефицит, задрать цены, и лишь потом уже допоставить недостающий сахар, но оставить эти заоблачные цены, мое мнение. Тут наблюдаем тот же почерк - стяжать, но не производить.
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09.07.2021 05:30 Ответить
Напишіть ПЕТИЦІЮ ***********.
Можливо, втрутиться...
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09.07.2021 10:50 Ответить
А в германии 1 кг сахара подрос на 10 центов было 69 центов стало 79))
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09.07.2021 14:46 Ответить
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