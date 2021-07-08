Підвищення цін на харчові товари спричиняється аномальною ціною цукру: президента просять втрутитися

Українські бізнес-асоціації та виробники харчової продукції звернулися до Президента з проханням відреагувати на ситуацію, що склалася на ринку цукру, оскільки вони вичерпали всі можливості переконати український уряд в необхідності втрутитися.

На сьогодні ціни на цукор в Україні майже вдвічі вищі, ніж на Лондонській біржі. Станом на 29 червня 2021 року вартість цукру білого (без ПДВ) LIFFE FOB (Біржа Лондон) була 432,3 $/t, а пропозиція в Україні (без ПДВ) - 781.2 $/t. Це триває вже 10 місяців. Протягом цього часу ціна на цукор білий в Україні постійно перевищувала світові ціни на 30-40%.

Виробники хліба, кондитерських виробів, молочної продукції, дитячого харчування та інших харчових продуктів, для яких цукор є необхідною складовою,вважають, що відбулася картельна змова з боку продавців цукру, яка має на меті таке: використати для отримання надприбутків тимчасовий дефіцит цукру, що склався на ринку України в умовах жорстких імпортних обмежень на ввіз цукру, які діють у нашій країні.

5 квітня 2021 року Антимонопольний комітет України розпочав справу проти кількох цукрових компаній за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру. Однак, як заявляють виробники харчових товарів, розслідування інколи тривають більше року, а цукор потрібний як населенню, так і промисловості вже сьогодні.

На сьогодні неринкові ціни на цукор завдали важкого удару не тільки по українському споживачеві, а й по харчовій галузі загалом. Так, за даними виробників харчових товарів, ціни на вітчизняну кондитерку лише за перший квартал 2021 року зросли на 15-20%, а імпорт з початку року - аж на 20%; зростання ціни на цукор призвело до додаткових витрат на сировину для виробництва молочно-консервної продукції на 233 млн грн за 7 останніх місяців, а собівартість молочно-консервної продукції зросла на 27%. Не в кращому становищі перебувають і підприємства хлібопекарської галузі: в першому кварталі 2021 року вже втратила 4,2% обсягів реалізації хлібобулочної продукції та 7,8% обсягів реалізації хлібних кондитерських виробів.

Значні втрати також несуть виробники безалкогольних напоїв. Збільшення вартості цукру в цій галузі призведе до скорочення виробництва орієнтовно на 8-10%. Найдошкульнішого удару цінові цукрові диспропорції завдають малому і середньому харчовому бізнесу, який не має достатнього фінансового запасу, а також незахищеним верствам населення, оскільки подорожчали найбільше бюджетні харчові товари. Так, наприклад, продукція хлібопекарської галузі відноситься до соціально-значущих товарів. Значна кількість її споживачів – серед соціально-вразливих верств населення, які дуже чутливі до зростання цін на продукти.

В умовах надвисоких цін на цукор українські харчовики вимушені скорочувати виробництво, звільняти людей, піднімати ціни. Втрати робочих місць в цих галузях оцінюються в діапазоні 9-10 тис. робочих місць.

Варто також зазначити, що з урахуванням літнього періоду, коли розпочинається сезон консервації, надвисокі ціни на цукор можуть призвести до загостреної соціальної реакції. Оскільки цукор широко використовується домогосподарствами, ціни на нього є одним із маркерів сприйняття населенням інфляційних процесів. Саме тому такий стан на ринку цукру помітно ускладнив соціально-економічну ситуацію, що вимагає негайної реакції від держави.

Виробники харчових товарів вважають, що єдино правильним кроком з боку влади є негайне прийняття закону про тимчасове зниження ставки мита на цукор білий (УКТ ЗЕД 170199) з 50% до 0% в межах квоти 60 тис. тонн до вересня-жовтня 2021 року (до нового врожаю цукрових буряків). Відповідний законопроєкт, поданий від представника депутатської фракції "Слуга народу", вже зареєстрований в парламенті (реєстраційний №5673 від 18.06.2021 року). Його термінове ухвалення дозволить знизити ціни на цукор білий на 10-15% і призведе до оздоровлення ситуації для галузей харчової промисловості.

Імпорт у визначених межах, з одного боку, призведе до покриття дефіциту, а, з іншого, змусить вітчизняних цукровиків опустити власні ціни до рівня світових. Зараз же, політика підтримки вітчизняної цукрової галузі обертається інфляцією та шкодить іміджу влади. Звернення до Президента 8 липня 2020 року підписали Спілка українських підприємців, Асоціація "Укркондпром", Всеукраїнська Асоціація Пекарів, Спілка молочних підприємств України, Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції, Ліга виробників харчових продуктів, Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені продукти", Комітет підприємців агропромислового комплексу ТПП України.