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Підвищення цін на харчові товари спричиняється аномальною ціною цукру: президента просять втрутитися

Підвищення цін на харчові товари спричиняється аномальною ціною цукру: президента просять втрутитися

Українські бізнес-асоціації та виробники харчової продукції звернулися до Президента з проханням відреагувати на ситуацію, що склалася на ринку цукру, оскільки вони вичерпали всі можливості переконати український уряд в необхідності втрутитися.

На сьогодні ціни на цукор в Україні майже вдвічі вищі, ніж на Лондонській біржі. Станом на 29 червня 2021 року вартість цукру білого (без ПДВ) LIFFE FOB (Біржа Лондон) була 432,3 $/t, а пропозиція в Україні (без ПДВ) - 781.2 $/t. Це триває вже 10 місяців. Протягом цього часу ціна на цукор білий в Україні постійно перевищувала світові ціни на 30-40%.

Виробники хліба, кондитерських виробів, молочної продукції, дитячого харчування та інших харчових продуктів, для яких цукор є необхідною складовою,вважають, що відбулася картельна змова з боку продавців цукру, яка має на меті таке: використати для отримання надприбутків тимчасовий дефіцит цукру, що склався на ринку України в умовах жорстких імпортних обмежень на ввіз цукру, які діють у нашій країні.

5 квітня 2021 року Антимонопольний комітет України розпочав справу проти кількох цукрових компаній за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру. Однак, як заявляють виробники харчових товарів, розслідування інколи тривають більше року, а цукор потрібний як населенню, так і промисловості вже сьогодні.

На сьогодні неринкові ціни на цукор завдали важкого удару не тільки по українському споживачеві, а й по харчовій галузі загалом. Так, за даними виробників харчових товарів, ціни на вітчизняну кондитерку лише за перший квартал 2021 року зросли на 15-20%, а імпорт з початку року - аж на 20%; зростання ціни на цукор призвело до додаткових витрат на сировину для виробництва молочно-консервної продукції на 233 млн грн за 7 останніх місяців, а собівартість молочно-консервної продукції зросла на 27%. Не в кращому становищі перебувають і підприємства хлібопекарської галузі: в першому кварталі 2021 року вже втратила 4,2% обсягів реалізації хлібобулочної продукції та 7,8% обсягів реалізації хлібних кондитерських виробів.

Значні втрати також несуть виробники безалкогольних напоїв. Збільшення вартості цукру в цій галузі призведе до скорочення виробництва орієнтовно на 8-10%. Найдошкульнішого удару цінові цукрові диспропорції завдають малому і середньому харчовому бізнесу, який не має достатнього фінансового запасу, а також незахищеним верствам населення, оскільки подорожчали найбільше бюджетні харчові товари. Так, наприклад, продукція хлібопекарської галузі відноситься до соціально-значущих товарів. Значна кількість її споживачів – серед соціально-вразливих верств населення, які дуже чутливі до зростання цін на продукти.

В умовах надвисоких цін на цукор українські харчовики вимушені скорочувати виробництво, звільняти людей, піднімати ціни. Втрати робочих місць в цих галузях оцінюються в діапазоні 9-10 тис. робочих місць.

Варто також зазначити, що з урахуванням літнього періоду, коли розпочинається сезон консервації, надвисокі ціни на цукор можуть призвести до загостреної соціальної реакції. Оскільки цукор широко використовується домогосподарствами, ціни на нього є одним із маркерів сприйняття населенням інфляційних процесів. Саме тому такий стан на ринку цукру помітно ускладнив соціально-економічну ситуацію, що вимагає негайної реакції від держави.

Виробники харчових товарів вважають, що єдино правильним кроком з боку влади є негайне прийняття закону про тимчасове зниження ставки мита на цукор білий (УКТ ЗЕД 170199) з 50% до 0% в межах квоти 60 тис. тонн до вересня-жовтня 2021 року (до нового врожаю цукрових буряків). Відповідний законопроєкт, поданий від представника депутатської фракції "Слуга народу", вже зареєстрований в парламенті (реєстраційний №5673 від 18.06.2021 року). Його термінове ухвалення дозволить знизити ціни на цукор білий на 10-15% і призведе до оздоровлення ситуації для галузей харчової промисловості.

Імпорт у визначених межах, з одного боку, призведе до покриття дефіциту, а, з іншого, змусить вітчизняних цукровиків опустити власні ціни до рівня світових. Зараз же, політика підтримки вітчизняної цукрової галузі обертається інфляцією та шкодить іміджу влади. Звернення до Президента 8 липня 2020 року підписали Спілка українських підприємців, Асоціація "Укркондпром", Всеукраїнська Асоціація Пекарів, Спілка молочних підприємств України, Національна асоціація виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції, Ліга виробників харчових продуктів, Асоціація українських виробників "Морозиво і заморожені продукти", Комітет підприємців агропромислового комплексу ТПП України.

Автор: 

цукор (299) ціни (3969)


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Топ коментарі
+39
Це Порошенко увесь цукор вивіз на Ліпєцкую хфабрику
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08.07.2021 12:46
+30
Уррраааа! Видосики!!!!!
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08.07.2021 12:40
+22
Та ні....це все наслідки голосування весною 2019...
А ще скільки буде тих наслідків...оййой..
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08.07.2021 12:43
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Классная тема замучена. Сейчас Степанов талонов на сахар за пару лярдиков наштампует.
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08.07.2021 13:10 Відповісти
Челобитную царю написали.
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08.07.2021 13:13 Відповісти
-https://censor.net/ru/news/3216485/prezident_naznachil_pervym_zamglavy_amku_muzychenko_jenu_biznesmena_sendzyuka_perechislivshego_500_tys

- https://censor.net/ru/news/3266770/amku_razreshil_tigipko_kupit_tri_agrokompanii_na_chernigovschine

- https://biz.censor.net/news/3260182/amku_razreshil_kompanii_rossiyan_kupit_dva_otelya_v_kieve

- https://censor.net/ru/news/3260652/pozitsiya_amku_grozit_ostanovkoyi_metallurgicheskogo_zavoda_i_sotsialnym_vzryvom_v_regione_pismo_profsoyuza

- https://censor.net/ru/news/3231350/neobosnovannoe_davlenie_amku_i_rezkie_povysheniya_aktsizov_sderjivayut_investitsii_v_ukrainu_fru

- https://censor.net/ru/news/3224127/amku_pomog_rossiyiskomu_oligarhu_mordashovu_oboyiti_sanktsii_za_okkupatsiyu_kryma_zagrebelskaya

- https://censor.net/ru/news/3210790/amku_osuschestvlyaet_nezakonnoe_davlenie_na_investorov_amerikanskaya_torgovaya_palata

...
Плісняві "борцуни"
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08.07.2021 13:23 Відповісти
Нас спасет только просвита- руководство к действию( знание законов) эта та дубина цивилизации, которой можно бороться с государством. Ели нет то и суда нет. Еще чем терпеливей нарид тем он беднее. Терпимость это от невежества которое вгоняет в ступор.
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08.07.2021 13:23 Відповісти
Шикалатнае гуано рышыло денех срубить па лехкаму, а патом даст лохам пасасать чупачупесу.
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08.07.2021 13:34 Відповісти
зеленый поц - вам ничего не должен!
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08.07.2021 13:43 Відповісти
И что он сможет сделать?
Сахарные заводы принадлежат г-ну ****.
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08.07.2021 14:00 Відповісти
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08.07.2021 14:17 Відповісти
В рашу сахар запретили ввозить, теперь мы должны компенсировать разницу санкционным барыгам?
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08.07.2021 14:02 Відповісти
кто у нас там сахарный магнат? А сахар действительно сильно и неоправданно подорожал, хотя в мире сейчас упали цены на продовольствие, в том числе на сахар. А у нас наоборот.
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08.07.2021 14:19 Відповісти
ООН регистрирует рекордный рост цен на продовольствие.
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08.07.2021 14:35 Відповісти
Подешевели растительные масла, зерновые и молочная продукция. Цены на сахар и мясо действительно поднялись. Это моя невнимательность. Но мы ведь сахарная держава. У нас свой сахар. Как бы не должно у нас сильно дорожать. Если только кто-то в погоне за прибылью не вывез за рубеж.
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08.07.2021 14:58 Відповісти
У тебя отсутствует логика - если вывозить сахар за рубеж, то ты получишь меньше прибыли, чем если просто продашь его здесь. Смысл так делать?
Цена определяется спросом, пока будут покупать, сахар будет дорожать. И да, государственное регулирование всегда, во всех 100% случаев ведет только к повышению цены и дефициту. Иных случаев в истории не наблюдается. У нас вон, похоже ввели государственное регулирование на снег зимой, уже давно не было снежных зим.
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08.07.2021 15:06 Відповісти
И да, государственное регулирование всегда, во всех 100% случаев ведет только к повышению цены и дефициту.

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Угу...Це ви розкажить продовольчому Департаменту у США...
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08.07.2021 15:16 Відповісти
... который вмешивается в работу рынка только тогда, когда иные методы работы уже не работают. И нет, они не устанавливают цены на товары. Вот вообще никогда. Их задача больше следить за тем, чтобы продовольствие оставалось продовольствием.
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08.07.2021 15:38 Відповісти
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08.07.2021 15:42 Відповісти
ти не забувай, що ще відшкодування ПДВ отримує експортер
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08.07.2021 16:21 Відповісти
При нынешней разнице в цене, возмещение 20% НДС не покрывает разницы в цене в два раза. Всё равно выгоднее продавать на внутреннем рынке. Если разница в ценах внутренних и мировых меньше 10-15%, тогда появляется смысл играть с возмещением НДС. А так - только теряешь свои деньги.
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08.07.2021 16:27 Відповісти
є ньюанси, бо за кордон всеодно продають
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08.07.2021 16:44 Відповісти
Нюансы - только если продают наркотики
PS на самом деле, есть такой нюанс - когда так выводят прибыль из Украины. Тогда формально да, видно что как бы люди работают себе в убыток, хотя на самом деле - тупо уходят от налогообложения. Но это всегда весьма специфические операции в весьма специфические юрисдикции. Разные там FATF не зря деньги проедают. Потому как тут уже нарушения не только законов Украины, на которые за границей всем наплевать, но и своих собственных.
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08.07.2021 17:44 Відповісти
тю, так полуниця та черешня для бійців дорого коштувала! Навіть скідки у розетці треба ж чим - то компенсувати!
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08.07.2021 15:15 Відповісти
"дефицит сахара, сложившийся на рынке Украины в условиях жестких импортных ограничений на ввоз сахара, которые действуют в нашей стране"
Так может, млять, не дотаций требовать, а отмены ограничений на ввоз ??????
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08.07.2021 15:55 Відповісти
Традиционно у нас сахар летом дорожает, в сезон фруктов.
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08.07.2021 15:57 Відповісти
Джулія Вольдемаровна Грігян-тЄлЄгІна плаче гіркими сльозами, бо не може знаову взяти і покерувати, та так щоб цукор втричі подорожчав і заводи закрились. колись так керувала, що селяни перестали буряк вирощувати, бо бачиш но податки ніби не платять, вОна вміж своїми загребущими рученятами керувати.
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08.07.2021 16:47 Відповісти
От токо пздеть не надо.цена на сахар была поднята Пэдро перед выборами, что бы завалить рейтинг Юльки.
Сейчас зеленые мародёры обосрались,а ты решил Тимоху замазать!.
В 2010 за Яныка голосовал?
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08.07.2021 18:56 Відповісти
вони всі одним лайном замазані. і взагалі, то я про період коли тЮлька була прем'єршою.
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08.07.2021 20:11 Відповісти
Сахаросодержащие продукты канцерогенны.
Чем меньше их потреблять, тем меньше сахара будут производить.
А люди будут здоровее.
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08.07.2021 16:47 Відповісти
Хлебобулочные тоже вредные.да и мясо все на антибиотиках и гормонах,а ещё молочка вся из пальмового масла.так что на все надо повышать цены,меньше жрать надо,здоровее будем.
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08.07.2021 18:59 Відповісти
Зеленский не работает над проблемами, а пиарится на достижениях.
перевожу:
"Идите лесом, он вам ничего не должен."
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08.07.2021 19:02 Відповісти
Данные позапрошлого года, производство сахара на душу населения в год... 42 сахарных завода изготовили 1,82 млн тонн сахара и переработали 13,6 млн тонн сахарной свеклы. Тупо разделим количество произведенного сахара в стране на количество жителей - 1.82 млн : 40 млн = 45 кг на целый год. Много это или мало, быстрее всего, - это дефицит.
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09.07.2021 05:14 Відповісти
Тобто, без поставок тростникового сахара не обойтись. Но кто будет этим заниматься... Зебики? Я вас умоляю. Им выгодно сделать дефицит, задрать цены, и лишь потом уже допоставить недостающий сахар, но оставить эти заоблачные цены, мое мнение. Тут наблюдаем тот же почерк - стяжать, но не производить.
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09.07.2021 05:30 Відповісти
Напишіть ПЕТИЦІЮ ***********.
Можливо, втрутиться...
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09.07.2021 10:50 Відповісти
А в германии 1 кг сахара подрос на 10 центов было 69 центов стало 79))
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09.07.2021 14:46 Відповісти
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