Предложенные Зеленским направления усовершенствования адвокатуры соответствуют видению адвокатов, - НААУ

Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 - 2023 годы, утвержденная президентом Владимиром Зеленским, и стратегия развития Национальной ассоциации адвокатов Украины на 2021-2025 годы имеют много общего и должны реализовываться синхронно.

Об этом сказал председатель комитета НААУ по вопросам безоплатной правовой помощи, член Комиссии по вопросам правовой реформы Александр Дроздов во время презентации отчета НААУ за 2020 год.

"Мы говорим о синхронизации стратегии Национальной ассоциации адвокатов на 2021-2025 годы с президентскойстратегией, что является важным и логическим конструктивным продолжением указа президента о необходимости разработки плана действий по реализации этой стратегии", - отметил он.

Александр Дроздов подчеркнул, что как представитель адвокатуры в Комиссии по вопросам правовой реформы, последовательно отмечает, что вопросы, касающиеся деятельности адвокатов, необходимо согласовывать с адвокатским сообществом.

"Я, как адвокат, и член комиссии, обращал внимание на то, что вопросы, касающиеся работы судебной системы, необходимо согласовывать с органами судейского управления, а то, что касается усовершенствования адвокатуры и адвокатской деятельности - с адвокатами", - отметил он.

Дроздов добавил, что значительная часть направлений, работа над совершенствованием которых предусмотрена стратегией президента, уже поднимается или обрабатывается адвокатурой.

В частности, это касается усиления гарантий адвокатской деятельности, расширение возможностей доступа к государственным реестрам и базам данных, упрощения дисциплинарных производств, усовершенствование самоуправления адвокатуры и тому подобное.

"В законе об адвокатуре должна быть норма, которая предусматривает, что в случае внесения изменений в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"… соответствующие законопроекты должны пройти обсуждение в Совете адвокатов Украины, Совет адвокатов должен принять соответствующее заключение и этот вывод должен быть рассмотрен парламентом", - отметил Дроздов.

В свою очередь, заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий рассказал о мероприятиях, предусмотренных стратегией развития НААУ на 2021-2025 годы.

"Что нового мы для себя закрепили? В последующие годы особый фокус мы будем уделять дальнейшей цифровизации всех процессов, которые будут направлены не только на реализацию удобства адвокатов, на их доступ к сервисам, которые предлагает НААУ, но и на то, чтобы наши коллеги имели возможность эффективно работать в системе Электронный суд, которая является частью большой системы ЕСИТС", - отметил он.

Так же, как и стратегия президента, стратегия НААУ предусматривает реформирование дисциплинарных процедур.

"Мы будем ставить себе цель добиться, чтобы законодатель все же внедрил упрощенное дисциплинарное производство по тем дисциплинарным проступкам, которые имеют завершенный состав. Например - за неуплату ежегодных взносов", - рассказал Валентин Гвоздий.

НААУ уже работает над усовершенствованием квалификационных процедур доступа к профессии. В сентябре-октябре планируется утвердить новый порядок сдачи квалификационных экзаменов.

В частности, вместо двух этапов экзаменов планируется ввести три: устный экзамен, письменный экзамен и собеседование. Также планируется ввести онлайн-тестирования.

Кроме того, заместитель председателя НААУ рассказал о видении адвокатуры того, как должна быть реформирована система безоплатной правовой помощи.

"Мы считаем, что данная система должна быть в корне изменена, поскольку она не в полной мере соответствует удовлетворению конституционных прав граждан, а также не обеспечивает право, например, свободного выбора защитника, содержит целый ряд коррупционных "окон", которые нужно убирать, а также неэффективно используются в первую очередь средства государства, нужно менять. Больше средств в пользу именно граждан, а не на содержание системы БПД, как это происходит сегодня", - подчеркнул Валентин Гвоздий.

Стратегия развития НААУ также предусматривает усиление сотрудничества с учебными заведениями, развитие работы с молодежью и информирования о деятельности адвокатуры.